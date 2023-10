Mietnomaden - rechtsanwalt.com

Was sind Mietnomaden?

Mietnomaden stellen für Vermieter ein großes Ärgernis dar. Sie mieten eine Wohnung unter der Angabe falscher Informationen in Bezug auf ihr Einkommen und zahlen dementsprechend keine Miete. Durch den ausgeprägten Mieterschutz ist der Vermieter erst nach einiger Zeit in der Lage, die unliebsamen Bewohner aus der Wohnung zu werfen. Diese hinterlassen die Räumlichkeiten meist in einem schlechten und vermüllten Zustand, sodass nicht nur die Mietschulden (Mietausfälle), sondern auch Kosten für die Säuberung und die Renovierung für die Immobilie anfallen. Allein diese können je nach Fall zwischen 5.000€ und 25.000€ betragen. Aber welchen Schutz geniesst der Vermieter?

Mietnomaden im deutschen Mietrecht

Das deutsche Mietrecht zeichnet sich durch seine Mieterfreundlichkeit aus. Diese sollen beim wohnen so gut wie möglich vor der Willkür eines Vermieters geschützt werden. So kann der Vermieter das Mietverhältnis nach § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nur beenden, wenn er die Räume selbst benötigt, er einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil erleidet oder wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft verletzt. Letzteres ist etwa der Fall, wenn keine Miete gezahlt wird und Mietrückstände entstehen. Die Kündigungsfrist beträgt im Normalfall drei Monate und verlängert sich je nach Dauer des Mietverhältnisses. Eine ordentliche Kündigung muss begründet werden, der Umstand, dass die Miete nicht gezahlt wurde, ist dabei ausreichend. Eine außerordentliche bzw. fristlose Kündigung ist nach § 543 BGB hingegen erst möglich, wenn der Mieter mit mindestens zwei Monatsmieten in Verzug ist. Weigert sich der Mieter, die Wohnung zu räumen, kann eine Räumungsklage eingereicht werden.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Mietnomaden erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Welche Änderungen gibt es im Mietrechtsänderungsgesetz?

2013 wurde das Mietrecht durch das Mietrechtsänderungsgesetz (MietRÄndG) angepasst, um die Vermieter besser vor Mietnomaden zu schützen. So ist es dem Vermieter nun möglich, vor Gericht eine Sicherheitsanordnung zu erwirken. In einem solchen Fall muss der Mieter eine Sicherheit in Form von Geld oder einer Bürgschaft hinterlegen. Tut er das nicht, kann eine einstweilige Verfügung auf Zwangsräumung wegen Zahlungsverzug eingeklagt werden. Die Verfügung kann auch gegen einen Dritten erwirkt werden, der den Besitz über die Wohnung durch einen Untermietvertrag innehat. So können unliebsame Untermieter schnell aus der Wohnung entfernt werden. Auch wenn sich die Wohnung in einem unzumutbaren und verwahrlosten Zustand befindet und eine Abmahnung keine Wirkung zeigt, ist eine fristlose Kündigung möglich. In einem solchen Fall kann auch das städtische Ordnungsamt mit einbezogen werden, dass die Wohnung zur Gefahrenabwehr entrümpelt. Der Mieter hat dafür die Kosten zu tragen, ist der dazu nicht in der Lage, muss jedoch der Vermieter zahlen.

Klassische Vollstreckung und Berliner Räumung

Wenn das Gericht der Räumung zustimmt, ist die Vollstreckung der nächste Schritt. Bei der klassischen Form müssen ein Gerichtsvollzieher und ein Umzugsunternehmen die Wohnung ausräumen, die Habseligkeiten des Mieters in ein Lager transportieren und die Schlösser austauschen. Dafür werden in den meisten Fällen mindestens 3.000€ fällig. Die Kosten muss der Vermieter tragen, kann sie sich jedoch vom Mieter wieder holen. Eine Alternative stellt die sogenannte Berliner Räumung dar. Dabei muss nur der Gerichtsvollzieher bezahlt werden, der den Mieter der Wohnung verweist und die Schlösser austauscht. Die Kosten liegen meist bei nur wenigen hundert Euro. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Vermieter bei grober Fahrlässigkeit für den Besitz des Mieters haftet. Daher ist es ratsam, den Inhalt der Wohnung in Beisein eines geeigneten Zeugen zu dokumentieren. Sie haben weitere Fragen zur Berliner Räumung? Lassen Sie sich hier von einem kundigen Rechtsanwalt beraten.

Räumung des Mietgegenstandes gemäß § 940a ZPO

Die Mietrechtsnovelle hat die Räumung von Wohnraum im § 940 a ZPO deutlich erweitert. Man kann sich von seinem Anwalt z B. über diese 3 Möglichkeiten, die auf eine Räumung durch einstweilige Verfügung hinarbeiten, auf Basis des § 940a Abs. 1 ZPO beraten lassen:

Räumung bei verbotener Eigenmacht oder konkreter Gefahr für Leib und Leben Räumung sonstiger Dritter (Mitbewohner, s.u.) Räumung bei missachteter Sicherungsanordnung

Sollten Sie einen säumigen Mieter mit auf Zahlung verklagt haben, so können Sie gem. § 283a ZPO ggf. gleichzeitig auf Räumung klagen.

§ 940 a ZPO Abs. 1 ist ausschließlich anwendbar auf die Räumung von Wohnraum setzt aber nicht voraus, dass ein Mietverhältnis besteht oder je bestanden hat.

Existiert kein Mietvertrag, z.B. bei einer „Besetzung“ einer leerstehenden Wohnung, kommt es auf die Art der Räume und den Zweck an, dem sie üblicherweise dienen.

Dabei muss der “Besetzer” den Besitz an der Wohnung durch sog. “verbotene Eigenmacht”, d.h. ohne oder gegen den Willen des Wohnungseigentümers erlangt haben.

Räumung bei Konkreter Gefahr für Leib und Leben

Wenn der Vermieter vom Mieter objektiv und konkret bedroht wird kommt eine Räumung nach § 940 a Abs. 1 ZPO ebenfalls in Betracht. Damit können Sie auch einen Mitbewohner aus der Wohnung werfen lassen der sich Ihnen gegenüber bedrohlich verhält. So hat z.B. das Amtsgericht Hamburg eine Räumung im Wege einer einstweiligen Verfügung angeordnet, weil die bei einem Mieter wohnende Familienangehörige Beauftragte des Vermieters und andere, nachhaltig beleidigt, bedroht und angegriffen hatte. (AG Hamburg vom 22.06.2010 – 40 A C 273/10, NZM 2010, 667).

Telefonische Rechtsberatung zum Thema “Mietnomaden”

Sie haben weitere Fragen zur “Mietnomaden”? Wir empfehlen Ihnen einen kompetenten Rechtsanwalt der Deutschen Rechtsanwaltshotline zum Festpreis an anzurufen. Jetzt die Anwaltshotline Mietrecht anzeigen.

Weitere spezialisiere Ratgeber rund um die Miete: