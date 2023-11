Homeoffice und Heimarbeit, gibt es einen Rechtsanspruch darauf?

Die übertriebenen Maßnamen zur Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Heimarbeit getrieben. Aber haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf Heimarbeit, Telearbeit oder Homeoffice? Und was müssen Sie beachten, wenn Sie Heimarbeit beantragen? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie über das Recht auf Heimarbeit wissen müssen.

Was ist Heimarbeit und was ist Telearbeit oder Homeoffice?

Heimarbeit und Telearbeit sind nicht dasselbe!

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Heimarbeit ist eine Arbeitsleistung, die

regelmäßig in einer Wohnung oder an einem anderen Ort der Wahl erbracht wird.

nicht an feste Arbeitszeiten gebunden ist und deren Arbeit frei eingeteilt werden kann.

Heimarbeit ist in § 2 Abs. 1 Heimarbeitsgesetz (HAG) geregelt.

Homeoffice hingegen ist eine Form der Telearbeit, bei der der Arbeitnehmer…

seine Arbeitsleistung ganz oder nur teilweise von zu Hause aus erbringt.

jedoch an die Weisungen des Arbeitgebers gebunden ist und die vereinbarte Arbeitszeit einhalten muss.

Die Telearbeit ist in § 2 Abs. 7 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt.

Habe ich einen Rechtsanspruch auf Heim- oder Telearbeit?

Einen generellen Rechtsanspruch auf Heimarbeit oder Homeoffice gibt es in Deutschland nicht. Das bedeutet, dass Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht einfach verlangen können, von zu Hause aus zu arbeiten. Ob Sie von zu Hause aus arbeiten können, hängt von der Vereinbarung mit Ihrem Arbeitgeber ab.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, in denen Sie einen Rechtsanspruch auf Heimarbeit oder Homeoffice haben können. Diese sind

Wenn Sie schwerbehindert sind und/oder eine Behinderung haben, die es Ihnen erschwert oder unmöglich macht, an einem anderen Ort zu arbeiten. Dann können Sie nach § 164 Abs. 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verlangen, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen einen geeigneten Arbeitsplatz in Ihrer Wohnung oder an einem anderen Ort Ihrer Wahl zur Verfügung stellt.

Wenn Sie Elternzeit in Anspruch nehmen und während dieser Zeit in Teilzeit arbeiten möchten. In diesem Fall können Sie nach § 15 Abs. 7 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) verlangen, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen Telearbeit ermöglicht, sofern keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.

Wenn Sie pflegebedürftige Angehörige betreuen und dafür Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch nehmen wollen. In diesem Fall können Sie nach § 2 Abs. 1a Pflegezeitgesetz (PflegeZG) bzw. § 2a Abs. 1 Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) verlangen, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen Telearbeit ermöglicht, soweit keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.

Wie beantrage ich Heimarbeit oder Telearbeit?

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten möchten, müssen Sie zunächst mit Ihrem Arbeitgeber darüber sprechen und eine Vereinbarung treffen. Dabei sollten Sie folgende Punkte klären

Dauer und Umfang der Heim- oder Telearbeit

Art und Inhalt der Arbeit

Erreichbarkeit und Kommunikation

die Arbeitsmittel und die Kostenübernahme

Arbeitszeit und Pausen

Kontrolle und Dokumentation

Haftung und Versicherungsschutz

die Kündigungsmöglichkeiten

Es empfiehlt sich, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Was sind die Vor- und Nachteile von Heim- oder Telearbeit?

Heimarbeit kann sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber Vor- und Nachteile haben. Zu den Vorteilen gehören

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Größere Flexibilität und Selbstbestimmung

geringere Ansteckungsgefahr bei Pandemien

Einsparung von Zeit und Kosten für den Arbeitsweg

Verbesserung der Umweltbilanz

Den Nachteilen stehen gegenüber

Weniger soziale Interaktion und Integration

Höhere psychische Belastung und Isolation

eine schlechtere Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben

ein erhöhtes Risiko für Überforderung und Burnout

Weniger Kontrolle und Feedback

Wie kann ich Heimarbeit oder Telearbeit erfolgreich gestalten?

Um Heimarbeit oder Homeoffice erfolgreich zu gestalten, sollten Sie einige Tipps beachten. Diese sind

Schaffen Sie sich einen festen und ergonomischen Arbeitsplatz, der ruhig, hell und gut belüftet ist.

Legen Sie feste Arbeitszeiten und Pausen fest und halten Sie sich daran.

Kommunizieren Sie regelmäßig und klar mit Ihrem Arbeitgeber, Ihren Kollegen und Ihren Kunden.

Nutzen Sie digitale Tools und Plattformen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Achten Sie auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, indem Sie sich ausreichend bewegen, gesund ernähren und entspannen.

Wo finde ich weitere Informationen zum Thema Rechtsanspruch auf Telearbeit?

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Rechtsanspruch auf Heimarbeit im Homeoffice suchen, können Sie die folgenden Links nutzen:

Ein Heimarbeiter im Homeoffice geht von einer selbst gewählten Arbeitsstätte aus, meist dem eigenem zu Hause, im Auftrag eines Gewerbetreibenden einer beruflichen Tätigkeit nach. Das Produkt der Arbeit überlässt er gänzlich dem Auftraggeber und beteiligt sich nicht selbst im Absatzmarkt. Für das Erbringen dieser Leistung wird der Heimarbeiter entsprechend bezahlt, geht jedoch keinerlei kaufmännisches Risiko ein. Juristisch wird er deshalb als arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger klassifiziert.

Die Entwicklung der Heimarbeit

In Zeiten der Digitalisierung gewinnt die Heimarbeit zunehmend an Beliebtheit, da nun mit Hilfe von modernen Telekommunikationsmitteln ein breites Aufgabenfeld von zu Hause aus erledigt werden kann. Die Einsatzgebiete von Heimarbeit sind breit gestreut und betreffen sowohl unterschiedliche Branchen als auch verschiedene Gehaltsstufen. Auch die sogenannte alternierende Heimarbeit hat sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt. Hierbei arbeitet der Arbeitnehmer zum großen Teil von zu Hause aus, kommt aber für Besprechungen und andere wichtigen Termine ins Büro des Arbeitgebers.

Selbstverständlich ist in der Heimarbeit ein großes Maß an Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch viel Disziplin, notwendig. Der Arbeitgeber kann den Heimarbeiter nicht direkt kontrollieren und muss sich auf die gewissenhafte Ausführung der Aufgaben verlassen können. Deshalb ist diese Form der Erwerbstätigkeit auch nicht in allen Betrieben üblich, bzw. erwünscht.

Juristische und finanzielle Aspekte der Heimarbeit

Es besteht generell kein gesetzlicher Anspruch auf ein Homeoffice. Dieser kann sich jedoch durch den Arbeitsvertrag oder eine Betriebsvereinbarung ergeben. So ist z.B. auch durch Anweisung von Behörden im Falle einer Pandemie (wie Sars oder Corona mit Covid-19) bei einer Ausgangssperre möglich, dass der Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice anordnet. Wenn dies der Fall ist, müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmlich auf die Leistung von Heimarbeit verständigen. Hierfür wird in der Regel eine Vereinbarung unterzeichnet, in welcher die genauen Aspekte der Heimarbeit festgehalten werden.

Die Kosten für den Heim-Arbeitsplatz trägt in der Regel der Arbeitgeber. Dieser muss sicherstellen, dass dem Arbeitnehmer alle notwendigen Materialen zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein Computer oder ein Schreibtisch. Falls für das Homeoffice ein separates Zimmer in Anspruch genommen wird, kann sich der Arbeitgeber auch an der Miete, sowie den Nebenkosten, beteiligen. Oftmals wird hier ein monatlicher Festbetrag vereinbart, mit dem der Homeworker alle Kosten decken soll. Selbstverständlich gelten auch in der Heimarbeit sämtliche Arbeitsschutzgesetze.

Aufwandsentschädigung für Heimarbeitsplatz zu versteuern

Die Arbeitszeit

