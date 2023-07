Arbeitszeit - rechtsanwalt.com

Zeit bedeutet Geld, besonders am Arbeitsplatz. Die meisten Arbeitnehmer werden nach Stunden entlohnt, weshalb neben dem Gehalt auch der zeitliche Aufwand im Vordergrund steht. Die allgemeinen rechtlichen Grundsätze rund um die Arbeitszeit sind im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) verankert. Dieses soll vor allem die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer schützen. Darüber hinaus gibt es individuelle Regelungen, die im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag oder auch in der Betriebsvereinbarung festgehalten werden. Für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern greifen zusätzliche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise das Jugendarbeitsschutzgesetz. Auch für Beamte, leitende Angestellte oder Soldaten gelten besondere Regelungen.

Wie lange darf man Arbeiten?

Die werktägliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers beträgt acht Stunden. Nur in Ausnahmefällen darf diese Zeit auf zehn Stunden verlängert werden. Dann, wenn die Zeit nachfolgend wieder ausgeglichen wird, d.h. wenn die durchschnittliche Arbeitszeit innerhalb von sechs Monaten oder 24 Wochen nicht mehr als acht Stunden beträgt. Die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes sind verbindlich umzusetzen. Ein Arbeitgeber, der vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gesetzlichen Regelungen verstößt, muss mit einem Bußgeld von zweitausendfünfhundert bis fünfzehntausend Euro rechnen.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Arbeitszeit erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Da die Arbeitszeit nur den Zeitraum erfasst, in dem der Arbeitgeber auch tatsächlich für den Arbeitnehmer eine Leistung erbringt, zählt beispielsweise das Umziehen am Arbeitsplatz nicht als Arbeitszeit, wenn es für die nachfolgende Tätigkeit nicht dringend erforderlich ist. Auch der Hinweg zur bzw. der Rückweg von der Arbeit werden im weitesten Sinne als Freizeit aufgefasst. Der Gang zur Toilette wiederum zählt als persönliches Bedürfnis für den Arbeitnehmer und gehört daher zur Arbeitszeit. Eine Raucherpause außerhalb der regulären Pause wird hingegen nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Pausen und Ruhezeiten

Das Arbeitszeitgesetz regelt in den §§ 4, 5 ArbZG die Pausen und Ruhezeiten für Arbeitnehmer. Danach müssen sie ab einer Arbeitszeit von sechs Stunden eine Pause von 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden sogar eine Pause von 45 Minuten einlegen. Nach der Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen die Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden genießen.

Sonn- und Feiertage

Sonn- und Feiertage dürfen grundsätzlich nicht mit der Arbeit belegt werden. Zweck des Arbeitszeitgesetzes ist es nach § 1 Nr. 2 ArbZG den Schutz des Sonntages und der staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erholung der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Von diesem Grundsatz existieren jedoch branchen- oder betriebsbezogene Ausnahmen, vgl. § 10 ArbZG. So dürfen die Arbeitnehmer in medizinischen Berufen, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie oder Energie- und Wasserversorgung auch an Sonn- und Feiertagen eingesetzt werden.

Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag erhalten, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von zwei Wochen liegt, bei einem Feiertrag acht Wochen

Nachtarbeit

Von der Nachtarbeit spricht man immer dann, wenn ein Arbeitnehmer eine Arbeit verrichtet, die mindestens zwei Stunden von der Nachtzeit (zwischen 23 und 5 Uhr, in den Bäckereien und Konditoreien von 22 bis 5 Uhr) umfasst. Enthält der Tarifvertrag keine explizite Regelung zur Nachtarbeit, hat der Arbeitgeber dem (Nacht-)Arbeitnehmer für die während der Nachtzeit ausgeübte Tätigkeit eine angemessene Anzahl bezahlter freier Arbeitstage zur Verfügung zu stellen oder einen angemessenen Zuschlag zu dem ihm bereits zustehenden Bruttogehalt zu gewähren. Für Nachtarbeitnehmer sind darüber hinaus regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen gesetzlich vorgeschrieben.

Jugendarbeit

Zur Regelung der Arbeitszeit von Jugendlichen hat der Gesetzgeber das Jugendarbeitszeitgesetz verabschiedet. Dieses sieht für Jugendliche strengere Höchstgrenzen der Arbeitszeit vor als für erwachsene Arbeitnehmer. Die Vorschriften über die Ruhepausen sind dagegen großzügiger als für Erwachsene und dienen dem Schutz der Jugendlichen. Die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind unabdingbar, einzelvertragliche Regelungen, die ihnen zuwider laufen, sind demnach unwirksam.