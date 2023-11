Überstunden - rechtsanwalt.com

Ein Arbeitnehmer macht Überstunden, wenn er die zwischen ihm und dem Arbeitgeber im Arbeits- oder Tarifvertrag vereinbarte Arbeitszeit überschreitet. In vielen Firmen gehören Überstunden zum Alltag. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie Ihre Rechte und Pflichten zum Thema Überstunden kennen.

Was ist der Unterschied zwischen Mehrarbeit und Überstunden?

Als Überstunden bezeichnet man die Überschreitung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Die Mehrarbeit bezieht sich auf die Überschreitung der gesetzlich festgelegten Arbeitszeit.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Ist die Leistung von Überstunden verpflichtend?

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer nicht zum Leisten von Überstunden verpflichtet. Das Verlangen von Überstunden seitens des Arbeitgebers ist im Rahmen des Weisungsrechtes nicht zulässig. Ausgenommen davon sind absolute Notsituationen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, welche vom Arbeitgeber nicht abzusehen waren. Personelle Unterbesetzung oder eine besonders gute Auftragslage zählen nicht zu solchen Gründen.

Vertragsrechtliche Rahmenbedingungen

Es ist jedoch prinzipiell möglich, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, sodass der Arbeitgeber in der Lage ist, Überstunden auch in einer Normalsituation anzuordnen. Zunächst können Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch Einzelvereinbarungen treffen. Diese haben einvernehmlich abzulaufen. Einer besonderen Formalität jedoch bedarf es nicht, eine mündliche Vereinbarung genügt. Aber auch im Arbeitsvertrag kann durch eine dementsprechende Klausel der Arbeitgeber ermächtigt werden, Überstunden einzufordern. Eine Höchstanzahl muss in diesem Fall jedoch zwingend festgelegt werden.

Im Tarifvertrag kann auch eine Regelung formuliert werden, welche die Zulässigkeit von Überstunden definiert. Eine Betriebsvereinbarung zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber kann auch Grundlage einer Legitimation für Überstunden sein. Diese ersetzt jedoch nicht das Einverständnis des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber muss jederzeit von der Erbringung von Überstunden wissen und damit einverstanden sein. Das heißt, er Arbeitgeber muss sie anordnen oder dulden. Ist der Arbeitgeber nicht über die Ableistung der Überstunden seitens des Arbeitnehmers informiert, muss er diese Mehrarbeit nicht als solche anerkennen.

An welchen Tagen sind die zusätzlichen Stunden zulässig?

Überstunden sind unter keinen Umständen mit einer Anordnung der Lage von Arbeitszeiten zu verwechseln. Der Arbeitgeber kann die Lage der Arbeitszeiten (also Wochentag und Tageszeit) nach eigenem Ermessen bestimmen.

Darunter fällt auch die Arbeitszeit an Samstagen, die der Arbeitgeber anordnen kann. Voraussetzung hierfür ist eine genaue vertragliche Regelung der Lage der Arbeitszeiten. Arbeitszeit an Samstagen ist nur dann möglich, wenn die Arbeitszeit nicht ausschließlich vertraglich auf die Werktage Montag bis Freitag festgelegt ist. Diese Arbeitszeit darf nicht mit der Mehrarbeit gleichgesetzt werden, sofern an anderen Wochentagen zusätzlich ein Zeitausgleich stattfindet.

Wie viele Überstunden sind zulässig?

Der Gesetzgeber hat klare Grenzen für Überstunden definiert. Pro Tag dürfen Arbeitnehmer nicht mehr als acht Stunden Arbeit (ohne Pausen) leisten. In Extremfällen sind Arbeitgeber jedoch berechtigt diese Grenze auf bis zu zehn Stunden täglich hinaufzusetzen. Bedingung dafür ist jedoch, dass der Arbeitgeber binnen 24 Wochen ein Ausgleichszeitraum schafft. In diesem darf die Grenze von acht Stunden Arbeit täglich nicht überschritten werden.

Vergütung der zusätzlichen Arbeitszeit

Arbeitgeber müssen Überstunden entsprechend vergüten. Ansonsten wäre das Austauschprinzip des Arbeitsvertrages (Arbeit gegen Lohn) nicht mehr gewährleistet. Wenn nicht vertraglich anders vereinbart, sind Überstunden in der Regel mit dem üblichen Stundenlohn zu vergüten. Ein gesetzlicher Anspruch auf einen Überstundenzuschlag besteht nicht. Es ist jedoch auch ein Freizeitausgleich („Überstunden abbauen“) anstelle einer Bezahlung der Überstunden möglich. Dies ist nur möglich, wenn dies vorher vertraglich vereinbart wurde oder der Arbeitnehmer im Einzelfall zustimmt. Es besteht kein gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf die Ableistung von Überstunden. Der Arbeitgeber hat jederzeit die Möglichkeit, die Mehrarbeit und somit deren Vergütung wieder zu streichen.