Wie läuft eine Scheidung in Deutschland ab?

Eine Scheidung ist für viele Betroffene eine der schwersten Entscheidungen im Leben. Sie betrifft nicht nur die emotionale Ebene, sondern auch rechtliche, finanzielle und familiäre Fragen. In Deutschland ist das Scheidungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt und wird vor dem Familiengericht durchgeführt. Damit Sie verstehen, was auf Sie zukommt, habe ich hier einen ausführlichen, für Laien leicht verständlichen Ratgeber zusammengestellt. Er beantwortet die wichtigsten Fragen, gibt praktische Tipps, Beispiele aus der Praxis und zeigt auch die Hindernisse, die in einem Scheidungsverfahren auftreten können. Am Ende erhalten Sie konkrete Handlungsanweisungen, geprüfte Links zu Gesetzen sowie einen Überblick über Ihre Optionen.

Einleitung: Warum ein klarer Überblick so wichtig ist

Wer sich scheiden lassen möchte, sieht sich oft mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert: Wie lange dauert eine Scheidung?, Was kostet sie?, Was passiert mit dem gemeinsamen Vermögen? oder Wie wird das Sorgerecht für die Kinder geregelt?. Ohne Struktur verliert man schnell den Überblick. Deshalb ist es hilfreich, das Thema Schritt für Schritt aufzubauen und rechtlich fundiert zu erklären. Dieser Ratgeber gliedert den Ablauf der Scheidung in Fragen, die Sie sich in Ihrer Situation höchstwahrscheinlich stellen – sortiert nach Relevanz.

Welche rechtlichen Grundlagen gelten für eine Scheidung?

Die gesetzliche Grundlage für Scheidungen findet sich in den §§ 1564 ff. BGB. Hier wird geregelt, wann eine Ehe als gescheitert gilt, wie das Verfahren abläuft und welche Folgen eine Scheidung mit sich bringt. Zuständig für die Durchführung ist immer das Familiengericht, das eine Abteilung des Amtsgerichts ist.

§ 1565 BGB : Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist.

: Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. § 1566 BGB : Das Scheitern wird vermutet, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide die Scheidung wollen (einvernehmliche Scheidung).

: Das Scheitern wird vermutet, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide die Scheidung wollen (einvernehmliche Scheidung). § 1568 BGB: Härtefallregelung – eine Ehe kann auch ohne Trennungsjahr geschieden werden, wenn das Festhalten unzumutbar wäre.

Das Verfahren selbst wird durch das FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) geregelt.

Wie beginnt eine Scheidung?

Eine Scheidung beginnt mit dem Scheidungsantrag, den ein Rechtsanwalt beim zuständigen Familiengericht einreichen muss. Es herrscht in Deutschland sogenannte Anwaltspflicht für das Scheidungsverfahren (§ 114 FamFG). Mindestens ein Ehepartner muss anwaltlich vertreten sein.

Ablauf:

Ein Ehepartner beauftragt einen Rechtsanwalt. Der Anwalt reicht den Scheidungsantrag beim Familiengericht ein. Das Gericht stellt den Antrag dem anderen Ehepartner zu. Dieser kann Stellung nehmen und ggf. ebenfalls einen Anwalt beauftragen (bei streitigen Scheidungen notwendig).

Was ist das Trennungsjahr und warum ist es so wichtig?

Das Trennungsjahr ist eine der zentralen Voraussetzungen für eine Scheidung. Nach § 1565 BGB gilt eine Ehe als gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und auch nicht erwartet werden kann, dass sie wiederhergestellt wird. In der Praxis bedeutet das: Die Ehepartner müssen mindestens 12 Monate getrennt leben.

Trennung innerhalb der Wohnung ist möglich: Hierbei muss eine klare Trennung von „Tisch und Bett“ erfolgen (getrennte Zimmer, getrennte Haushaltsführung).

ist möglich: Hierbei muss eine klare Trennung von „Tisch und Bett“ erfolgen (getrennte Zimmer, getrennte Haushaltsführung). Härtefallscheidung: Bei unzumutbaren Umständen (z. B. Gewalt, schwere Demütigungen) kann eine Scheidung auch ohne Trennungsjahr ausgesprochen werden.

Wie läuft das gerichtliche Verfahren ab?

Das gerichtliche Verfahren gliedert sich in mehrere Schritte:

Einreichung des Scheidungsantrags (durch einen Anwalt). Zustellung an den anderen Ehepartner. Fragebogen zum Versorgungsausgleich: Beide Ehegatten müssen Auskünfte zu ihren Rentenanwartschaften geben. Gerichtstermin: Hier prüft der Richter, ob die Ehe gescheitert ist. Bei Einvernehmen genügt meist eine kurze Anhörung. Scheidungsbeschluss: Das Gericht spricht die Scheidung aus. Sie wird rechtskräftig, wenn keiner der Ehepartner Beschwerde einlegt.

Welche Kosten entstehen bei einer Scheidung?

Die Kosten setzen sich zusammen aus Gerichtskosten und Anwaltskosten. Grundlage ist der sogenannte Verfahrenswert, der sich nach dem Nettoeinkommen beider Ehepartner richtet. Bei einvernehmlicher Scheidung genügt es, wenn nur ein Anwalt beauftragt wird, wodurch sich die Kosten reduzieren.

Beispiel:

Monatliches Nettoeinkommen beider Ehegatten: 3.000 €

Verfahrenswert: 3.000 € × 3 Monate = 9.000 €

Gerichtskosten und Anwaltskosten: ca. 2.000 – 3.000 €

Wichtig: Wer nicht genug Einkommen hat, kann Verfahrenskostenhilfe beantragen (§ 76 FamFG i.V.m. § 114 ZPO).

Wie werden Unterhalt und Zugewinnausgleich geregelt?

Eine Scheidung löst verschiedene Folgefragen aus:

Unterhalt : Es gibt Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB) und nachehelichen Unterhalt (§ 1570 ff. BGB).

: Es gibt Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB) und nachehelichen Unterhalt (§ 1570 ff. BGB). Zugewinnausgleich : Nach § 1373 ff. BGB wird geprüft, welches Vermögen während der Ehe hinzugewonnen wurde. Wer weniger Zugewinn hatte, kann Ausgleich verlangen.

: Nach § 1373 ff. BGB wird geprüft, welches Vermögen während der Ehe hinzugewonnen wurde. Wer weniger Zugewinn hatte, kann Ausgleich verlangen. Versorgungsausgleich: Rentenanwartschaften werden zwischen den Ehegatten ausgeglichen.

Was passiert mit dem Sorgerecht für gemeinsame Kinder?

Das Sorgerecht bleibt grundsätzlich gemeinsam bestehen (§ 1626 BGB). Nur wenn das Kindeswohl gefährdet ist, kann ein Elternteil das alleinige Sorgerecht beantragen (§ 1671 BGB). Zusätzlich muss das Umgangsrecht geregelt werden.

Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1: Ein Paar lebt seit einem Jahr getrennt und beide wollen die Scheidung. Ergebnis: Einvernehmliche Scheidung – Verfahren dauert ca. 4–6 Monate.

Beispiel 2: Eine Frau möchte sich nach Gewalt vom Ehemann scheiden lassen. Ergebnis: Härtefallscheidung ohne Trennungsjahr möglich.

Beispiel 3: Eheleute sind zerstritten, einer verweigert die Zustimmung. Ergebnis: Nach drei Jahren Trennung wird die Ehe auch gegen den Willen des Partners geschieden.

Handlungsanweisungen für Betroffene

Suchen Sie frühzeitig anwaltliche Beratung – am besten bei einem Fachanwalt für Familienrecht. Dokumentieren Sie das Trennungsdatum (z. B. schriftliche Mitteilung an den Partner). Führen Sie eine Liste des Vermögens (Konten, Immobilien, Schulden). Klären Sie Fragen zum Sorgerecht und Unterhalt rechtzeitig. Stellen Sie bei Bedarf einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe.

Welche Hindernisse können auftreten?

Hindernis Bedeutung Folge Kein Nachweis des Trennungsjahres Das Gericht verlangt Beweise für die Trennung. Verfahren verzögert sich. Streit über Sorgerecht Unterschiedliche Vorstellungen über das Kindeswohl. Zusatzverfahren notwendig, höhere Kosten. Uneinigkeit beim Zugewinnausgleich Unklare Vermögensverhältnisse. Lange Verhandlungen, Gutachten nötig. Ein Partner verweigert Kooperation Keine Zustimmung zur Scheidung. Verfahren zieht sich bis zu drei Jahre hin. Keine finanziellen Mittel Gerichts- und Anwaltskosten nicht bezahlbar. Verfahrenskostenhilfe muss beantragt werden.

Welche Sicht hat die Gegenseite?

Es ist auch wichtig, die Gegenposition zu betrachten. Manchmal ist eine Scheidung nicht die beste Lösung. Gerade wenn Kinder betroffen sind, kann eine Trennung langfristige Nachteile haben. Auch wirtschaftlich kann eine Ehe für beide Seiten Vorteile bieten, etwa durch Steuerklassen oder die Mitversicherung in der Krankenkasse. Aus dieser Sicht könnte eine Mediation oder ein Trennungsjahr genutzt werden, um Konflikte zu lösen, bevor man den endgültigen Schritt der Scheidung geht.

Fazit: So gehen Sie vor

Eine Scheidung ist ein komplexer rechtlicher und emotionaler Prozess. Wer gut vorbereitet ist, spart nicht nur Kosten, sondern auch Nerven. Der wichtigste Schritt ist die rechtzeitige Beratung durch einen Fachanwalt für Familienrecht. Mit den hier genannten Informationen haben Sie einen Überblick, welche Schritte auf Sie zukommen, welche Hindernisse auftreten können und wie Sie rechtlich abgesichert vorgehen.

Einschlägige Gesetzeslinks