Corona hat einigen Urlaubern in der Hochphase der Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kein Verreisen möglich, hieß es damals. Mittlerweile gibt es immer mehr rechtliche Fragestellungen, ob Maßnahmen oder Vorgehen der Bundesregierung rechtmäßig waren. So auch in diesem Fall. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat entschieden, dass für eine Zweitwohnung auf der Insel Sylt auch dann die Steuer gezahlt werden muss, wenn der Zutritt zur Insel in der Corona-Pandemie verboten war. Das Gericht begründet dies damit, dass die coronabedingte Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit der Wohnung für die Zweitwohnungssteuer unerheblich ist.

Steuer für Zweitwohnung fällt trotz Corona-Pandemie an

Wie stellte sich der Sachverhalt genau dar? Der Eigentümer einer Zweitwohnung auf der Insel Sylt sollte für das Jahr 2020 die Zweitwohnungssteuer zahlen. Der Eigentümer hielt dies jedoch nicht für richtig. Dabei führte er an, dass von März bis Juni 2020 aufgrund des Lockdowns und der Reisebeschränkungen infolge von Corona ein Zugang zu seiner Wohnung auf Sylt nicht möglich war. Daher müsse für diese Zeit die Steuerpflicht entfallen. Zu Recht? Schließlich beantrage der Wohnungseigentümer Eilrechtsschutz.