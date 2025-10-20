Ihr Familiennachzug wurde gestoppt? Jetzt ist Ihr rechtlicher Einsatz gefragt

Einleitung: Wenn politische Entscheidungen persönliche Träume zerstören

Stellen Sie sich vor, Sie haben Jahre in Deutschland gelebt, sich integriert, gelernt, gearbeitet – und trotzdem bleibt Ihre Familie weit entfernt. Seit Mitte 2025 ist genau das Realität für viele Schutzberechtigte: Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wurde bis Sommer 2027 ausgesetzt. Was als „temporäre Maßnahme“ bezeichnet wird, bedeutet in der Praxis: zerissene Familien, monatelange Stillstände in Visa-Verfahren und eine emotionale wie rechtliche Ausnahmesituation.​

In diesem dreiteiligen Artikel erfahren Sie, was das Gesetz für Sie bedeutet, welche rechtlichen Optionen Ihnen bleiben und wie Sie sich gegen die Auswirkungen dieser Einschränkungen wehren können. Teil 1 beleuchtet die Hintergründe und zeigt, was Sie jetzt konkret tun können.

Teil 1: Was bedeutet die neue Regelung für Sie persönlich?

Wenn Sie in Deutschland über einen subsidiären Schutzstatus verfügen, dürfen Sie seit dem 24. Juli 2025 Ihre Ehepartner oder minderjährigen Kinder vorerst nicht nachholen. Diese Regelung gilt bundesweit und betrifft zehntausende Familien, die bereits Jahre auf Wiedervereinigung hoffen. Laufende oder eingereichte Anträge werden derzeit pausiert, Termine bei Botschaften entfallen, und neue Visaanträge werden nicht mehr angenommen. Nur in Härtefällen – etwa bei schwerer Krankheit, Kindeswohlgefährdung oder existenzieller Not – kann ein Antrag auf Ausnahme geprüft werden.​

Viele Mandanten berichten, dass sie über diese Änderung weder ausreichend informiert noch individuell beraten wurden. Hier setzt anwaltliche Hilfe an: Wir prüfen für Sie, ob Ihr Fall besondere Voraussetzungen erfüllt, um ein Härtefallverfahren oder ein gerichtliches Eilverfahren einzuleiten. In bestimmten Situationen lassen sich auch Ermessensentscheidungen der Behörden erfolgreich angreifen – insbesondere, wenn familiäre Bindungen bereits seit Langem bestehen oder Kinder betroffen sind.

Warum diese Krise kein Schicksal sein muss

Die Bundesregierung rechtfertigt den Stopp mit „begrenzten Kapazitäten“ und der Notwendigkeit, „Pull-Faktoren für irreguläre Migration“ zu reduzieren. Doch diese Begründung steht auf juristisch wackligem Boden: Artikel 6 des Grundgesetzes schützt Ehe und Familie. Europäische Gerichte haben diesen Schutz mehrfach bestätigt. Das bedeutet: Ihre Rechte sind nicht aufgehoben – sie müssen nur konsequent durchgesetzt werden.

Wenn Sie betroffen sind, sollten Sie jetzt handeln. Verzögerungen, falsch ausgefüllte Anträge oder verpasste Fristen können später kaum korrigiert werden. Ein erfahrener Anwalt kann Ihre Unterlagen prüfen, eine individuelle Strategie entwickeln und – wenn nötig – gerichtliche Schritte zur Wahrung Ihres Familienlebens einleiten.

Ihre rechtlichen Möglichkeiten – Wie Sie trotz Gesetzesänderung handeln können

Ausnahmen statt Stillstand – Härtefälle beim Familiennachzug

Auch wenn der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte bis 23. Juli 2027 offiziell ausgesetzt ist, bedeutet das nicht, dass alle Türen geschlossen sind. Das Gesetz sieht ausdrücklich Ausnahmen für Fälle mit dringenden humanitären Gründen oder bei völkerrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 22 und 23 AufenthG vor. Diese Vorschriften ermöglichen den Nachzug in besonderen Härtefällen – etwa bei schwerer Erkrankung, Trennung von minderjährigen Kindern oder besonderen Gefährdungslagen im Herkunftsland.​

Das entscheidende Problem: Die Hürden für Anerkennung solcher Härtefälle sind hoch. Behörden prüfen äußerst streng, oft ohne klare Leitlinien. Deshalb ist professionelle Unterstützung durch einen spezialisierten Anwalt entscheidend, um Ihren individuellen Fall rechtlich überzeugend zu begründen und dokumentarisch abzusichern.

Wie läuft ein Härtefallverfahren ab?

Wenn Sie mit Ihrer Familie durch die Aussetzung getrennt sind, können Sie über folgende Wege ein Härtefallgesuch stellen:

Antragstellung über das Auswärtige Amt

Härtefallanträge werden nur per E‑Mail an die zentrale Adresse [email protected] übermittelt. Zuständig ist die Internationale Organisation für Migration (IOM), die mit dem Bundesinnenministerium kooperiert. Die Begründung muss detailliert und nachvollziehbar darlegen, warum Ihr Fall „singulär“ und „dringend“ ist.​ Nachweis besonderer Belastung

Hier zählt jedes aussagekräftige Dokument: ärztliche Bescheinigungen, Gutachten, psychologische Stellungnahmen, Geburtsurkunden, Nachweise gemeinsamer Integration (etwa Schulbesuche oder Beschäftigung des in Deutschland lebenden Angehörigen). Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht

Wird Ihr Antrag abgelehnt oder nicht bearbeitet, kann Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt ein gerichtliches Eilverfahren beantragen. In Eilfällen wägen die Gerichte den Schutz des Familienlebens (Art. 6 GG und Art. 8 EMRK) gegen das öffentliche Interesse an der Aussetzung ab. Gerade wenn Kinder betroffen sind, bestehen gute Erfolgsaussichten.​

Welche Alternativen bestehen?

Neben Härtefallverfahren sollten Sie prüfen, ob alternative Aufenthaltstitel eine Option bieten. Viele subsidiär Geschützte erfüllen nach Jahren bereits Voraussetzungen für:

einen Aufenthaltstitel als Fachkraft (§§ 18a ff. AufenthG),

(§§ 18a ff. AufenthG), eine Niederlassungserlaubnis (§ 26 Abs. 4 AufenthG),

(§ 26 Abs. 4 AufenthG), oder sogar eine Einbürgerung (§ 10 StAG).

Wer seine Aufenthaltssituation verfestigt, kann anschließend den Familiennachzug nach anderen Rechtsgrundlagen beantragen.​

Warum juristische Begleitung jetzt wichtig ist

Ein Härtefallantrag oder ein Folgeantrag nach erfolgreicher Integration ist kein Standardformular – jede Formulierung zählt. Anwaltlich korrekt aufbereitete Anträge setzen Behörden unter Zugzwang, die Entscheidung im Einzelfall zu prüfen, und können den Unterschied zwischen Trennung und Wiedervereinigung bedeuten.

Wenn Sie oder Ihre Familie aktuell von der Aussetzung betroffen sind, zögern Sie nicht, persönliche Beratung einzuholen. Jede Woche verstreichen Chancen, wichtige Nachweise zu sichern oder neue Integrationsfaktoren zu belegen.

Verfassungsrecht und Perspektive – Warum es sich lohnt, für Ihr Recht zu kämpfen

Ein Gesetz und seine Grenzen

Seit dem 24. Juli 2025 ist die neue Fassung des „Gesetzes zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten“ in Kraft. Sie verbietet den Familiennachzug bis 23. Juli 2027 – selbst für bereits langjährig getrennte Familien. Das Gesetz zielt laut Bundesregierung darauf ab, „die Aufnahmesysteme zu entlasten“, doch in der Praxis bedeutet es für viele: Unbestimmtes Warten und verlorene Lebensjahre.​

Juristisch ist diese Regelung kein Selbstläufer. Mehrere Verfassungsjuristen und NGOs wie PRO ASYL bezeichnen sie als verfassungsrechtlich bedenklich, da sie Art. 6 GG – den Schutz von Ehe und Familie – unverhältnismäßig einschränkt. Auch das Recht auf Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK) schützt Familienzusammenführungen und steht oft im Widerspruch zu dieser Politik.​

Wie Gerichte und Anwälte reagieren

Anwältinnen und Anwälte in ganz Deutschland reichen derzeit zahlreiche Eilanträge und Verfassungsbeschwerden ein. Besonders in Fällen, in denen Kinder oder vulnerable Familienmitglieder betroffen sind, erkennen Gerichte ein „überwiegendes Schutzinteresse“ an.

Das bedeutet: Ihre Chancen auf Erfolg steigen, wenn Ihr Fall gut vorbereitet ist – mit eindeutigen Nachweisen, psychologischen Gutachten oder Dokumenten, die die familiäre Abhängigkeit belegen. In mehreren Bundesländern zeigen sich bereits erste Gerichtsentscheidungen, die zugunsten der Betroffenen ausgefallen sind, weil der Gesetzgeber die persönliche Härte nicht ausreichend berücksichtigt hat.​

Ein qualifizierter Rechtsanwalt kann im Verfahren sicherstellen, dass Ihre Rechte aus Art. 6 GG und Art. 8 EMRK gezielt vorgebracht werden. Zudem kann im Wege einer isolierten Härtefallklage auch ohne unmittelbares Visumverfahren vorgegangen werden, um eine verpflichtende Ausnahmegenehmigung zu erwirken.

Ihre Perspektive – jetzt handeln statt hoffen

Sollten Sie oder Ihre Angehörigen vom Nachzugsstopp betroffen sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, strategisch juristisch vorzugehen. Es gibt Handlungsspielräume: Härtefallverfahren, Klagewege, Eilanträge – jedes kann ein Türöffner sein. Je länger Sie warten, desto schwerer wird es, Fristen, Beweise und Zuständigkeiten zu sichern.

Auch wenn die politische Lage unsicher ist, besteht berechtigte Hoffnung: Nach Ablauf der Aussetzung soll laut offizieller Mitteilung des Auswärtigen Amtes die alte Rechtslage automatisch wieder gelten – sofern keine Verlängerung beschlossen wird. Das bedeutet: Wer jetzt dokumentiert, vorbereitet und rechtlich aktiv bleibt, hat nach Ablauf der Sperrfrist bessere Erfolgschancen auf schnellen Familiennachzug.​

Ihre Familie, Ihre Integration und Ihr Leben hier in Deutschland sind schutzwürdige Interessen, die auch rechtlich Gewicht haben. Eine starke juristische Vertretung kann dafür sorgen, dass diese Rechte nicht auf der Strecke bleiben.

Fazit:

Das Familiennachzugsverbot stellt eine tiefgreifende rechtliche und menschliche Herausforderung dar. Doch wer seine Ansprüche rechtzeitig sichert, kann gegen bürokratische Blockaden vorgehen und seine Familie Schritt für Schritt zurück ins Leben holen – mit der richtigen Strategie, jurischer Kompetenz und Geduld.

FAQ – Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte (Stand Oktober 2025)

1. Was hat sich am Familiennachzug geändert?

Seit dem 24. Juli 2025 ist der Familiennachzug zu Personen mit subsidiärem Schutzstatus bis einschließlich 23. Juli 2027 ausgesetzt. Das bedeutet: Während dieser Zeit dürfen Ehepartner, Kinder oder Eltern nicht nach Deutschland nachziehen. Ziel der Maßnahme ist laut Bundesregierung, „die Aufnahmesysteme zu entlasten“.​

2. Wen betrifft die Aussetzung?

Sie betrifft ausschließlich Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 AufenthG (subsidiärer Schutz).

Anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 AufenthG sind nicht betroffen. Für sie gilt der Familiennachzug weiterhin uneingeschränkt.​

Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Mathias Schulze, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden

3. Was passiert mit bereits laufenden Anträgen?

Alle bereits vor dem Inkrafttreten gestellten Anträge oder Registrierungen bleiben bestehen. Sie werden nach Ende der Aussetzungsfrist automatisch weiterbearbeitet.

Sie müssen keinen neuen Antrag stellen, solange keine Gesetzesänderung die Wiederaufnahme des Verfahrens einschränkt.​

4. Gibt es Ausnahmen oder Sonderregelungen?

Ja. Die Härtefallregelung nach §§ 22 und 23 AufenthG bleibt bestehen. Sie gilt für Fälle, bei denen humanitäre oder familiäre Gründe von besonderem Gewicht vorliegen – z. B. bei schwerer Krankheit, Trennung von kleinen Kindern oder Gefahr im Herkunftsland.​

Anträge müssen begründet und möglichst mit Nachweisen (ärztliche Atteste, psychologische Gutachten, familiäre Bindungsnachweise) versehen werden.

5. Wie beantrage ich einen Härtefall?

Härtefallanträge sind ausschließlich per E-Mail an die zentrale Adresse [email protected] zu richten.

Bearbeitet werden sie durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) im Rahmen des Family Assistance Programmes (FAP) in Absprache mit dem Auswärtigen Amt.​

6. Besteht ein Recht auf Familiennachzug nach der Sperrfrist automatisch wieder?

Ja – sofern der Bundestag keine Verlängerung beschließt. Nach jetzigem Stand tritt ab dem 24. Juli 2027 wieder die vorherige Rechtslage in Kraft: Monatlich dürfen dann erneut bis zu 1.000 Visa für Angehörige von subsidiär Geschützten erteilt werden.​

7. Welche Möglichkeiten habe ich, trotz Aussetzung rechtlich aktiv zu werden?

Betroffene können:

einen Härtefallantrag stellen,

stellen, ein gerichtliches Eilverfahren beantragen, wenn dringende Fälle vorliegen (z. B. zum Schutz minderjähriger Kinder),

beantragen, wenn dringende Fälle vorliegen (z. B. zum Schutz minderjähriger Kinder), oder prüfen, ob ein anderer Aufenthaltstitel (z. B. als Fachkraft oder durch Einbürgerung) den Familiennachzug ermöglichen könnte.​

8. Kann ich gegen eine Ablehnung klagen?

Ja. Ablehnungen von Härtefallanträgen oder ablehnende Bescheide der Auslandsvertretung können im Verwaltungsgericht überprüft werden. Gerichte wägen dabei regelmäßig den Grundrechtsschutz (Art. 6 GG) gegen die staatlichen Interessen der Steuerung ab.​

9. Welche Dokumente sind für Härtefälle besonders wichtig?

Folgende Nachweise erhöhen die Erfolgsaussichten:

Geburts‑, Heirats‑ oder Sorgeurkunden

Nachweise gemeinsamer Lebensführung

Ärztliche oder psychologische Gutachten

Belege über Integration (Wohnsitz, Beschäftigung, Schulbesuch).​

10. Wann sollte ich rechtlichen Rat einholen?

Sobald Ihr Antrag gestoppt oder verzögert wird. Besonders bei familiären Notlagen oder drohender Verlängerung der Aussetzung ist rechtliche Unterstützung entscheidend. Fachanwälte für Aufenthalts‑ und Migrationsrecht können Ihre Chancen auf Ausnahmen oder Eilverfahren deutlich verbessern.

