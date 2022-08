Ist Corona-Infektion eines Polizisten ein Dienstunfall?

Die Corona-Pandemie ist momentan nicht mehr so präsent wie vor zwei Jahren. Trotzdem ist die Pandemie weiterhin am laufen. Fast alle Einschränkungen sind weggefallen, sodass die Menschen wieder sorgenlos reisen, einkaufen oder essen gehen können. Im vorliegenden Fall hatte das Verwaltungsgericht Aachen zu entscheiden, ob eine Corona-Infektion eines Polizisten ein Dienstunfall sein kann. Wie hat das Gericht entschieden? All das erfahren Sie hier!

Polizist reiste nach Albanien – Corona-Infektion

Im Fall reiste der Polizist im August 2020 dienstlich nach Albanien, um einen Straftäter zu überstellen. In Albanien wollte der Beamte mit dem Taxi fahren. Vor der Taxifahrt wurde der Polizist in Tirana von einem anderen Fahrer gewarnt, indem er auf den ihn befördernden Taxifahrer zeigte und „Corona“ sagte. Als er nach Deutschland zurückkehrte wurde er nach einer Woche, positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Beamte musste 10 Tage stationär im Krankenhaus verbringen.