Wieso ist Dubai für Influencer eine Steueroase?

In diesem Beitrag erkläre ich Schritt für Schritt – anhand relevanter Fragen – warum Dubai als Steueroase gilt, welche Gefahren und Risiken bestehen, welche Gesetze zu beachten sind und wie Sie als Influencer rechtssicher handeln können.

Ihr gutes Recht – jetzt mit KI klären lassen. 29,99 Euro* Jetzt rechtliche Ersteinschätzung erhalten Frage stellen – Antwort als PDF erhalten Sofort erfahren: Wie stehen Ihre Rechte? Jetzt buchen * Preis inkl. gesetzlicher MwSt. Disclaimer LexBot Prürotokoll gem- EU AI Act

Einführung in das deutsche Steuerrecht für Influencer

Bevor wir Dubai als Steueroase verstehen können, ist es wichtig, die Grundlagen des deutschen Steuerrechts zu kennen. Denn der Wegzug in ein anderes Land bedeutet nicht automatisch Steuerfreiheit.

Deutschland kennt das sogenannte Welttaxprinzip: Wer in Deutschland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, muss sein gesamtes Einkommen – egal, wo es erzielt wird – hier versteuern.

Daher ist die Frage der Steuerresidenz entscheidend.

Warum gilt Dubai als Steueroase?

Dubai erhebt keine klassische Einkommensteuer auf Privatpersonen. Das bedeutet: Wer dort lebt und Einkünfte erzielt, zahlt auf seine Gewinne keine direkte Einkommensteuer.

Auch die Körperschaftsteuer ist für viele Unternehmensformen stark reduziert oder entfällt. Zudem existiert keine Gewerbesteuer.

Für Influencer, die oft digitale Einnahmen (z.B. Werbedeals, Affiliate-Marketing, Social-Media-Kooperationen) generieren, ist das ein erheblicher Vorteil.

Wann bleiben Influencer trotzdem in Deutschland steuerpflichtig?

Der entscheidende Faktor ist die Steuerresidenz. Nach § 1 Einkommensteuergesetz (EStG) gilt jemand in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig, wenn er hier einen Wohnsitz (§ 8 Abgabenordnung) oder gewöhnlichen Aufenthalt (§ 9 Abgabenordnung) hat.

Das bedeutet: Wer zwar nach Dubai zieht, aber weiterhin eine Wohnung in Deutschland behält oder sich hier überwiegend aufhält, bleibt in Deutschland steuerpflichtig.

Ein Umzug nach Dubai muss daher rechtlich und praktisch „wasserdicht“ gestaltet werden.

Welche Rolle spielt das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)?

Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Dieses soll verhindern, dass Einkommen doppelt besteuert wird.

Für Influencer bedeutet das: Wer seine Steuerresidenz nach Dubai verlegt, kann vermeiden, dass seine Einkünfte in Deutschland besteuert werden.

Aber: Das DBA enthält Klauseln, die Missbrauch verhindern sollen. Wer nur zum Schein nach Dubai zieht, riskiert eine Nachversteuerung und möglicherweise ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung (§ 370 Abgabenordnung).

Beispiel 1: Influencer mit deutscher Wohnung

Eine Influencerin zieht nach Dubai, behält aber ihre große Eigentumswohnung in Berlin, die sie regelmäßig nutzt. Obwohl sie offiziell in Dubai lebt, betrachtet das Finanzamt Deutschland weiterhin als Lebensmittelpunkt. Folge: volle Steuerpflicht in Deutschland.

Beispiel 2: Influencer mit echter Verlagerung

Ein Influencer verkauft seine deutsche Wohnung, meldet sich ab, lebt dauerhaft in Dubai, hat dort eine Aufenthaltsgenehmigung und arbeitet von dort. Das Finanzamt erkennt Dubai als Steuerresidenz an – Einkommensteuer entfällt.

Beispiel 3: Influencer mit Briefkastenfirma

Ein Influencer gründet eine Firma in Dubai, bleibt aber faktisch in München. Das Finanzamt wird dies als Scheinverlagerung werten und sämtliche Einnahmen in Deutschland nachbesteuern. Zusätzlich droht ein Strafverfahren.

Welche Gesetze müssen beachtet werden?

Welche Handlungsanweisungen gibt es?

Wohnsitz auflösen: Kündigen Sie alle Wohnsitze in Deutschland, um keine steuerliche Anknüpfung zu hinterlassen. Aufenthalt verlagern: Verbringen Sie die überwiegende Zeit tatsächlich in Dubai. Nachweise sichern: Sammeln Sie Belege (Mietvertrag, Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonten in Dubai). Steuerberater einschalten: Suchen Sie professionelle Beratung im Rechtsgebiet Steuerrecht.

Welche Hindernisse können auftreten?

Hindernis Beschreibung Folgen Wohnsitz in Deutschland Beibehaltung einer Wohnung kann zur Steuerpflicht führen. Doppelbesteuerung oder Steuerhinterziehungsvorwurf. Scheinverlagerung Nur Briefkastenfirma in Dubai, aber Lebensmittelpunkt in Deutschland. Nachversteuerung, Strafverfahren. Fehlendes DBA-Wissen Unkenntnis über die Regeln des Doppelbesteuerungsabkommens. Doppelbesteuerung, Streit mit Finanzamt. Sozialversicherung Verbleib in deutscher Kranken- oder Rentenversicherung. Zahlungsverpflichtungen trotz Wegzug. Medienrecht Werbung in Deutschland trotz Sitz in Dubai kann deutschem Recht unterfallen. Abmahnungen, Bußgelder.

Die Schattenseite

Es klingt verlockend, in einer Steueroase wie Dubai steuerfrei zu leben. Doch Vorsicht: Die deutsche Finanzverwaltung prüft Auswanderer zunehmend genau.

Zudem sind Sie möglicherweise in Deutschland weiterhin sozialversicherungspflichtig. Auch kann Ihr Geschäftsmodell in Deutschland als „Betriebsstätte“ eingestuft werden, wenn Sie hier regelmäßig Verträge abschließen.

Ein Umzug nach Dubai kann daher auch zu juristischen Auseinandersetzungen, Kosten und hohen Strafen führen.

Fazit

Dubai ist tatsächlich eine Steueroase für Influencer – allerdings nur unter klaren rechtlichen Voraussetzungen.

Wer seinen Lebensmittelpunkt glaubhaft und dauerhaft verlagert, profitiert von Steuerfreiheit. Wer aber nur zum Schein nach Dubai zieht, riskiert Steuerhinterziehung.

Daher ist eine individuelle Rechtsberatung im Steuerrecht zwingend notwendig.