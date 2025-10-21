Neubau vermietet, aber Mietpreisbremse greift? – Das unterschätzte Risiko für Eigentümer ab 2024

Einleitung:

Viele Eigentümer und private Vermieter in Deutschland glauben, dass sie die Mietpreisbremse getrost vergessen können, sobald ihre Immobilie neu gebaut wurde oder seit der Fertigstellung noch nie vermietet war. Doch genau hier lauert eine teure Falle:

Denn nicht jeder Neubau ist rechtlich gesehen ein „Neubau“ im Sinne der Mietpreisbremse – und gerade bei Gebäuden, die zwischen 2010 und 2014 entstanden sind, führt das regelmäßig zu bösen Überraschungen.

Die rechtliche Realität ist komplexer:

Die entscheidende Grenze liegt beim sogenannten Stichtag 1. Oktober 2014. Nur Wohnungen, die nach diesem Datum erstmals genutzt und vermietet wurden, sind vollständig von der Mietpreisbremse ausgenommen (§ 556f Satz 1 BGB). Wird jedoch – wie in vielen Fällen – eine Wohnung 2013 fertiggestellt, vom Eigentümer selbst bewohnt und über ein Jahrzehnt später erstmals vermietet , so greift die Mietpreisbremse in aller Regel vollumfänglich.

Das Problem:

Viele Eigentümer, die 2024 oder später erstmals vermieten, gehen fälschlicherweise von der Neubau-Ausnahme aus. Die Folge können Mietrückforderungen, Streitigkeiten mit Mietern und im schlimmsten Fall sogar finanzielle Verluste sein. Besonders in Städten wie Hamburg, Berlin oder München, wo die Mietpreisbremse kraft Landesverordnung gilt, kann eine falsche Einstufung erhebliche Auswirkungen haben.

In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt:

wann Ihre Immobilie tatsächlich unter die Mietpreisbremse fällt,

welche rechtlichen Risiken und Pflichten Sie als Vermieter beachten müssen,

Sie als Vermieter beachten müssen, und wie Sie Ihre Mietverträge rechtssicher gestalten, um Rückforderungen und Ärger zu vermeiden.

Wenn Sie bis zum Ende lesen, wissen Sie genau, wie Sie Ihre Miete korrekt berechnen, welche Ausnahmen wirklich gelten – und wie Sie sich als Vermieter optimal absichern.

Als Bonus biete ich Ihnen abschließend einen kostenlosen 10-Minuten-Freecall zur persönlichen Ersteinschätzung an – exklusiv für Leser dieses Artikels. Den Link finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Rechtliche Einordnung – Wann greift die Mietpreisbremse wirklich?

Die Mietpreisbremse ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Sie wurde 2015 eingeführt, um Mieter in Ballungsräumen vor überzogenen Neuvermietungspreisen zu schützen. Juristisch ist sie in den §§ 556d bis 556g BGB geregelt. Ihr Kernprinzip ist einfach:

Wird eine Wohnung neu vermietet und liegt sie in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt, darf die vereinbarte Miete höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Die ortsübliche Vergleichsmiete wird meist über den örtlichen Mietspiegel oder durch Vergleichsobjekte ermittelt (§ 558 Abs. 2 BGB). Doch in der Praxis sind die entscheidenden Fragen selten rechnerischer, sondern rechtlicher Natur: Gilt die Mietpreisbremse überhaupt – oder fällt die Wohnung unter eine der gesetzlichen Ausnahmen?

Die wichtigsten Ausnahmen im Überblick

Das Gesetz sieht in § 556f BGB drei wesentliche Fälle vor, in denen die Mietpreisbremse nicht anwendbar ist:

Neubauten nach dem 1. Oktober 2014

Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, gelten als Neubauten. Für sie darf der Vermieter die Miete frei festlegen, da die Mietpreisbremse nicht gilt. Diese Ausnahme soll den Wohnungsneubau fördern und Investoren ermutigen, neuen Wohnraum zu schaffen. Erstvermietung nach umfassender Modernisierung

Wurde eine Wohnung grundlegend erneuert und modernisiert – also in mehreren wesentlichen Bereichen (zum Beispiel Dach, Fenster, Sanitär, Elektrik) – und betragen die Modernisierungskosten mindestens ein Drittel der Kosten eines Neubaus, ist sie einem Neubau gleichgestellt. Auch hier gilt keine Mietpreisbremse (§ 556f Satz 2 BGB). Bereits höhere Vormiete

Hat der Vormieter schon eine Miete gezahlt, die über der ortsüblichen Vergleichsmiete plus 10 Prozent lag, darf diese Miethöhe beibehalten werden (§ 556e BGB). Eine weitere Erhöhung ist jedoch nicht erlaubt.

Wann die Regelung greift – und wann nicht

In allen anderen Fällen ist die Mietpreisbremse wirksam. Das bedeutet konkret:

Wird eine Wohnung, die vor dem 1. Oktober 2014 bezugsfertig war, erstmals Jahre später vermietet, greift sie – auch dann, wenn sie zuvor vom Eigentümer selbst bewohnt wurde. Die Wohnung gilt in diesem Fall nicht als Neubau, und die Miethöhe unterliegt der gesetzlichen Begrenzung.

Für Vermieter ergibt sich daraus eine Pflicht zur sorgfältigen Prüfung vor Abschluss eines Mietvertrags. In Regionen mit Mietpreisbremse müssen sie nach § 556g Abs. 1 a BGB sogar schriftlich Auskunft über Ausnahmetatbestände geben. Nur wer dies nachweislich tut, darf sich später auf eine der Ausnahmen berufen. Unterbleibt die Information, drohen Mietrückforderungen – und teure Konsequenzen.

Die Mietpreisbremse gilt nach der jüngsten Gesetzesänderung bis 31. Dezember 2029 fort , was bedeutet: Besonders bei altgedienten Eigentumswohnungen, die nun erstmals vermietet werden, bleibt das Thema noch viele Jahre ein Risiko.

Praktische Folgen und Handlungsempfehlungen für Vermieter

Die Mietpreisbremse stellt Vermieter vor praktische und rechtliche Herausforderungen. Während Mieter ihre Rechte zunehmend wahrnehmen, geraten Eigentümer schnell in eine unsichere Position – besonders bei Neu- oder Erstvermietungen von ehemals eigengenutzten Wohnungen. Die folgenden Hinweise zeigen, worauf Vermieter achten sollten, um rechtliche Konflikte und finanzielle Risiken zu vermeiden.

Rechtliche Folgen bei Verstößen

Verlangt ein Vermieter eine Miete, die mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, greift die gesetzliche Begrenzung automatisch (§ 556d BGB). Der Mieter ist dann nur verpflichtet, die zulässige Miete zu zahlen. Nach einer schriftlichen Rüge (§ 556g BGB) kann er sogar zu viel gezahlte Miete bis zu 30 Monate rückwirkend zurückfordern.

Zwar drohen keine Bußgelder, doch Rückzahlungen und gerichtliche Auseinandersetzungen können erhebliche Kosten verursachen. Zudem riskieren Eigentümer ihren Ruf und rechtliche Auseinandersetzungen mit Mietern oder Behörden. In Extremfällen – etwa bei massiven Überhöhungen – kann eine Anzeige wegen Mietwucher (§ 291 StGB) folgen, was strafrechtliche Konsequenzen haben kann.

Typische Fehler in der Praxis

Viele Vermieter übersehen, dass die Mietpreisbremse auch bei ehemals selbst bewohnten Eigentumswohnungen greift, wenn diese vor Oktober 2014 fertiggestellt wurden. Häufige Fehler sind:

falsche Einstufung als „Neubau“ , obwohl die Erstnutzung vor 2014 lag,

, obwohl die Erstnutzung vor 2014 lag, fehlende schriftliche Auskunft über Ausnahmetatbestände (§ 556g Abs. 1a BGB),

über Ausnahmetatbestände (§ 556g Abs. 1a BGB), nicht belegbare Modernisierungskosten , die als Begründung für höhere Mieten angegeben werden,

, die als Begründung für höhere Mieten angegeben werden, überhöhte Möblierungszuschläge oder pauschale Zusatzkosten ohne Berechnungsgrundlage.

Diese Versäumnisse können dazu führen, dass ein Mietvertrag nachträglich rechtlich überprüft wird – mit der Folge, dass die Miete gesenkt oder Rückzahlungen angeordnet werden.

Handlungsempfehlungen

Um rechtliche Risiken zu vermeiden, sollten Vermieter bei jeder Neuvermietung folgende Schritte beachten :

Ortsübliche Vergleichsmiete prüfen:

Ziehen Sie den aktuellen qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde heran oder dokumentieren Sie Vergleichswohnungen, um die Miete nachvollziehbar zu begründen. Ausnahmen sorgfältig prüfen:

Nur bei nachgewiesener Erstnutzung nach dem 1. Oktober 2014 oder einer umfassenden Modernisierung (Kostenquote mindestens 1/3 Neubaukosten) ist die Mietpreisbremse nicht anwendbar. Schriftliche Informationspflicht erfüllen:

Teilen Sie dem Mieter vor Vertragsunterzeichnung schriftlich mit, warum eine Ausnahme vorliegen soll – nur dann können Sie sich später darauf berufen (§ 556g Abs. 1a BGB). Verträge überprüfen lassen:

Eine fachanwaltliche Mietvertragsprüfung deckt fehlerhafte Klauseln oder unzulässige Vereinbarungen frühzeitig auf.

Fazit und Bonus

Die Mietpreisbremse bleibt bis mindestens Ende 2029 in Kraft. Wer seine Immobilie rechtssicher vermieten will, sollte die gesetzlichen Grenzen kennen – und sich nicht auf vermeintliche „Neubauprivilegien“ verlassen. Eine falsche Einschätzung kann tausende Euro kosten.

Als Vermieter, der auf Nummer sicher gehen will, bieten Sie sich und Ihren Mietern Sicherheit, wenn Sie Ihre Mietverträge juristisch prüfen lassen.

Disclaimer:

Dieser Artikel bietet lediglich einen unverbindlichen, allgemeinen Überblick und ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung. Für spezifische Fragen empfiehlt sich immer eine konkrete Beratung. Ich erhebe keinen Anspruch auf Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Angaben können sich zu jeder Zeit ändern.