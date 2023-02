Ist ein Döner-Imbiss ein Spezialitätenrestaurant?

In Berlin musste das Verwaltungsgericht entscheiden, ob ein Döner-Imbiss ein Spezialitätenrestaurant darstellt. Hintergrund der Entscheidung ist die Frage, ob die Anstellung als Koch in einem Döner-Imbiss als Beschäftigung in einem Spezialitätenrestaurant anzusehen ist, für welches ein Visum erteilt werden könnte.

Kläger möchte Visum erhalten und arbeitet im Döner-Imbiss

Im Fall ist der Kläger türkischer Staatsangehöriger und gelernter Koch. Der Kläger beantrage beim Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Izmir die Erteilung eines Visums zur längerfristigen Einreise nach Deutschland, um hier als Spezialitätenkoch in einem Selbstbedienungsrestaurant in München zu arbeiten. In dem Restaurant würden nur landestypische traditionelle Gerichte nach Originalrezepten angeboten und das Lokal habe einen erheblichen Bedarf an Köchen. Im Fall lehnte das Generalkonsulat die Erteilung des Visums ab, weil Imbissbetriebe und Schnellrestaurants mit Selbstbedienung keine Spezialitätenrestaurants seien.