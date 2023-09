Angedrohte Kündigung: Was zu tun ist

Eine angedrohte Kündigung ist für viele Arbeitnehmer ein Schock. Auch wenn der Arbeitgeber die Kündigung nur androht, aber noch nicht ausspricht. Wie sollte man sich in dieser Situation verhalten? Was sind Ihre Rechte und Pflichten? Und wie können Sie sich gegen eine mögliche Kündigung wehren?

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie zum Thema “Kündigungsandrohung” wissen müssen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und geben Ihnen konkrete Tipps, wie Sie weiter vorgehen können. Außerdem zeigen wir Ihnen anhand von drei Beispielen, wie das Gesetz in der Praxis angewendet wird.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Angedrohte Kündigung: Was zu tun ist erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Was ist eine Kündigungsandrohung?

Eine angedrohte Kündigung ist eine mündliche oder schriftliche Mitteilung des Arbeitgebers, dass er das Arbeitsverhältnis beenden will. Eine angedrohte Kündigung ist noch keine wirksame Kündigung, sondern nur eine Ankündigung. Das bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis weiter besteht und Sie Ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer wahrnehmen müssen.

Warum droht der Arbeitgeber mit einer Kündigung?

Der Arbeitgeber kann verschiedene Gründe haben, eine Kündigung anzudrohen. Zum Beispiel kann er damit versuchen, Sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, z. B. einer Vertragsänderung zuzustimmen, eine Abfindung zu akzeptieren oder freiwillig zu kündigen. Oder er kann damit seine Unzufriedenheit mit Ihrer Leistung oder Ihrem Verhalten zum Ausdruck bringen. Oder er reagiert damit auf eine wirtschaftliche oder betriebliche Krise.

Wie sollten Sie auf eine Kündigungsandrohung reagieren?

Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen mit einer Kündigung droht, sollten Sie zunächst Ruhe bewahren und nicht in Panik geraten. Eine angedrohte Kündigung ist noch keine endgültige Entscheidung und kann unter Umständen abgewendet werden. Sie sollten aber auch nicht untätig bleiben, sondern die Situation ernst nehmen. Folgende Schritte werden empfohlen

Dokumentieren Sie die Kündigungsandrohung. Wenn der Arbeitgeber Ihnen die Kündigung mündlich angedroht hat, sollten Sie ihn um eine schriftliche Bestätigung bitten oder ihm selbst eine E-Mail schreiben, in der Sie den Inhalt und den Zeitpunkt der Androhung festhalten. Wenn der Arbeitgeber Ihnen die Kündigung schriftlich angedroht hat, sollten Sie das Schreiben aufbewahren und eine Kopie davon machen.

Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber. Versuchen Sie herauszufinden, warum er Ihnen mit Kündigung droht und ob es eine Möglichkeit gibt, die Situation zu klären oder zu verbessern. Hören Sie sich seine Argumente an und legen Sie Ihren Standpunkt dar. Bleiben Sie sachlich und respektvoll.

Lassen Sie sich rechtlich beraten. Eine Kündigungsandrohung kann ein Zeichen dafür sein, dass der Arbeitgeber tatsächlich beabsichtigt, Ihnen zu kündigen. Informieren Sie sich deshalb frühzeitig über Ihre rechtlichen Möglichkeiten. Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann Ihnen helfen, Ihre Situation einzuschätzen und Ihre Chancen und Risiken abzuwägen. Er kann Ihnen auch sagen, welche Fristen und Formalitäten bei einer Kündigung zu beachten sind und wie Sie sich gegen eine ungerechtfertigte oder unwirksame Kündigung wehren können.

Prüfen Sie Ihre Alternativen. Wenn Sie befürchten, dass eine Kündigung unvermeidlich ist, oder wenn Sie selbst keine Lust mehr haben, bei Ihrem Arbeitgeber zu bleiben, sollten Sie sich nach anderen beruflichen Möglichkeiten umsehen. Aktualisieren Sie Ihren Lebenslauf, suchen Sie nach passenden Stellenangeboten oder nehmen Sie Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern auf.

Was sind Beispiele für eine angedrohte Kündigung?

Eine angedrohte Kündigung kann in verschiedenen Situationen vorkommen. Hier sind drei Beispiele:

Beispiel 1: Der Arbeitgeber droht dem Arbeitnehmer mit einer fristlosen Kündigung, weil er ihn verdächtigt, Betriebsgeheimnisse an die Konkurrenz verraten zu haben. Der Arbeitnehmer bestreitet den Vorwurf und verlangt Beweise. Der Arbeitgeber kann keine Beweise vorlegen, sondern beruft sich auf Indizien. Der Arbeitnehmer wendet sich an einen Rechtsanwalt, der ihm rät, die Kündigungsandrohung zu dokumentieren und eine Gegendarstellung zu verfassen. Der Anwalt erklärt ihm auch, dass eine fristlose Kündigung nur bei schweren Verstößen gegen die arbeitsvertraglichen Pflichten gerechtfertigt ist und dass die Beweislast dafür beim Arbeitgeber liegt. Er rät dem Arbeitnehmer, sich nicht einschüchtern zu lassen und weiterhin seine Arbeitsleistung zu erbringen.

Beispiel 2: Der Arbeitgeber droht dem Arbeitnehmer mit einer betriebsbedingten Kündigung, weil er den Betrieb umstrukturieren und Personal abbauen will. Er bietet dem Arbeitnehmer eine Abfindung an, wenn dieser freiwillig kündigt. Der Arbeitnehmer weiß nicht, ob er das Angebot annehmen soll. Er wendet sich an einen Rechtsanwalt, der ihm rät, die Kündigungsandrohung und das Abfindungsangebot zu dokumentieren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Der Anwalt erklärt ihm auch, dass eine betriebsbedingte Kündigung nur bei dringenden betrieblichen Erfordernissen gerechtfertigt ist und dass der Arbeitgeber die Sozialauswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer beachten muss. Er empfiehlt dem Arbeitnehmer, das Abfindungsangebot genau zu prüfen und gegebenenfalls nachzuverhandeln.

Beispiel 3: Der Arbeitgeber droht dem Arbeitnehmer mit einer verhaltensbedingten Kündigung, weil er ihn mehrfach wegen schlechter Leistungen oder unangemessenen Verhaltens abgemahnt hat. Der Arbeitnehmer gibt sein Fehlverhalten zu und entschuldigt sich. Er wendet sich an einen Rechtsanwalt, der ihm rät, die Kündigungsandrohung und die Abmahnungen zu dokumentieren und sich zu bessern. Der Anwalt erklärt ihm auch, dass eine verhaltensbedingte Kündigung nur bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die arbeitsvertraglichen Pflichten gerechtfertigt ist und dass der Arbeitgeber zuvor eine Abmahnung aussprechen muss. Er empfiehlt dem Arbeitnehmer, seine Leistung oder sein Verhalten zu verbessern und das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen.

Welche Gesetze gelten für die Androhung einer Kündigung?

Für die angedrohte Kündigung gelten die allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere das Kündigungsschutzgesetz (KSchG), das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Hier einige Links zu den einschlägigen Gesetzen:

Welche Rechtsnews gibt es zum Thema “Angedrohte Kündigung”?

Hier sind drei passende Rechtsnews: