In der heutigen digitalen Ära sind Nachrichtendienste wie WhatsApp allgegenwärtig. Doch können wir wirklich alle Angelegenheiten über diese Plattform regeln? Insbesondere stellt sich die Frage: Ist es möglich, über WhatsApp zu kündigen? In diesem Blogbeitrag werden wir die rechtlichen Aspekte dieses Themas im deutschen Arbeitsrecht genauer unter die Lupe nehmen.

Ist eine Kündigung über WhatsApp rechtlich wirksam?

Die erste und wohl wichtigste Frage, die sich stellt, ist die Wirksamkeit einer Kündigung über WhatsApp. Das deutsche Arbeitsrecht legt strenge Anforderungen an die Form von Kündigungen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Hierzu gehört in der Regel die Schriftform. Doch wie verhält es sich mit elektronischen Nachrichten?

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Kann man über WhatsApp kündigen? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Schriftform und elektronische Kommunikation

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt die Schriftform in § 126 BGB. Hierbei wird explizit die eigenhändige Unterschrift gefordert. Elektronische Kommunikationsmittel können gemäß § 126a BGB jedoch ebenfalls genutzt werden, wenn der Adressat ausdrücklich zustimmt.

Zustimmung des Arbeitgebers

Die Zustimmung des Arbeitgebers zur Kündigung über WhatsApp ist essenziell. Hierbei ist zu beachten, dass eine generelle Erlaubnis zur elektronischen Kommunikation nicht ausreicht. Der Arbeitgeber muss explizit einwilligen, dass eine Kündigung auf diesem Weg erfolgen kann.

Risiken und Unsicherheiten

Trotz Zustimmung des Arbeitgebers bleibt die Frage nach der Beweissicherheit. Im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen könnte die elektronische Form Unsicherheiten mit sich bringen. Eine konventionelle Kündigung per Brief oder E-Mail bietet in diesem Zusammenhang mehr Sicherheit.

Welche arbeitsrechtlichen Aspekte müssen beachtet werden?

Im Kontext von Kündigungen spielen arbeitsrechtliche Regelungen eine zentrale Rolle. Wie wirkt sich die Wahl des Kommunikationsmittels auf die Wirksamkeit aus?

ArbGG § 4: Zuständigkeit der Arbeitsgerichte – Welche Gerichte sind bei Streitigkeiten aufgrund einer WhatsApp-Kündigung zuständig?

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte – Welche Gerichte sind bei Streitigkeiten aufgrund einer WhatsApp-Kündigung zuständig? ArbZG § 102: Wie sieht es mit der Schriftform im Arbeitszeugnis aus? Inwiefern betrifft dies auch die Kündigung über WhatsApp?

Welche vertragsrechtlichen Aspekte müssen beachtet werden?

Ein Arbeitsverhältnis ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Welche vertragsrechtlichen Gesichtspunkte sind bei einer WhatsApp-Kündigung relevant?

BGB § 611: Definition des Dienstvertrags – Wie beeinflusst die Form der Kündigung den Charakter des Vertrags?

Definition des Dienstvertrags – Wie beeinflusst die Form der Kündigung den Charakter des Vertrags? BGB § 307: Allgemeine Geschäftsbedingungen und ihre Wirksamkeit – Welche Bedingungen könnten eine WhatsApp-Klausel beeinträchtigen?

Beispiele aus der Praxis: Wie werden die Gesetze angewandt?

Um die Theorie in die Praxis zu übertragen, betrachten wir drei Beispiele, in denen Kündigungen über WhatsApp in der Vergangenheit eine Rolle spielten.

Beispiel 1: Zustimmung des Arbeitgebers

Frau M. erhielt von ihrem Arbeitgeber die explizite Erlaubnis, Kündigungen auch per WhatsApp zu übermitteln. In diesem Fall wurde die Kündigung wirksam, da alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt waren. Hier zeigt sich, wie wichtig die schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers ist.

Beispiel 2: Beweissicherheit

Herr S. kündigte über WhatsApp, jedoch ohne vorherige Absprache mit dem Arbeitgeber. Als es zu rechtlichen Unstimmigkeiten kam, konnte Herr S. keine eindeutige Zustimmung des Arbeitgebers nachweisen. Das führte zu Unsicherheiten hinsichtlich der Wirksamkeit der Kündigung.

Beispiel 3: Unklarheiten in der Formulierung

In einem Fall kündigte Frau K. über WhatsApp, wobei die Formulierung der Kündigung unklar war. Hier entstanden Interpretationsspielräume, die zu Rechtsstreitigkeiten führten. Klarheit in der Formulierung ist somit von entscheidender Bedeutung.

Nützliche Details und konkrete Handlungsanweisungen:

Nützliche Details:

Die schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers sollte im Idealfall als Bestandteil des Arbeitsvertrags schriftlich festgehalten werden.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Zustimmung ist es ratsam, vor der Kündigung eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers einzuholen.

Konkrete Handlungsanweisungen:

Klären Sie vorab die Zustimmung Ihres Arbeitgebers zur Kündigung über WhatsApp schriftlich.

Formulieren Sie die Kündigung klar und eindeutig, um mögliche Interpretationsspielräume zu vermeiden.

Bewahren Sie sämtliche Kommunikation in Bezug auf die Kündigung auf, um im Bedarfsfall Beweissicherheit zu gewährleisten.

Welche Gesetze sind zu diesem Thema einschlägig?

Zuverlässige Informationen sollten stets auf Gesetzen basieren. Hier sind einige relevante Gesetze:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere § 126 und § 126a

Arbeitsrechtliche Vorschriften im BGB und Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

5 Gründe für eine fristlose Kündigung

Hitlergruß: Rechtfertigt dieser eine fristlose Kündigung?