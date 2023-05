Die Mietkaution ist ein Begriff, der im Mietrecht eine zentrale Rolle spielt. Sie dient als Sicherheit für den Vermieter und soll gewährleisten, dass dieser im Falle von Schäden oder Zahlungsrückständen des Mieters abgesichert ist. Die Höhe der Mietkaution sowie deren Rückzahlung sind gesetzlich geregelt. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern über die Höhe oder Rückzahlung der Mietkaution. Bei diesem Thema spielen also sowohl rechtliche als auch finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle.

Definition: Was ist eine Mietkaution?

Die wichtigste Rechtsvorschrift für die Mietsicherheit im Mietverhältnis ist § 551 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Aus § 551 Abs. 1 BGB ergibt sich zunächst, dass eine gesetzliche Verpflichtung des Mieters zur Leistung einer Mietsicherheit nicht besteht. Ist also eine Kaution im Mietvertrag zwischen Mieter und Vermieter nicht ausdrücklich vereinbart, ist der Mieter nicht zur Leistung verpflichtet.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Mietkaution: Alles rund ums Thema Kaution im Mietrecht! erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 8 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Ist der Mieter jedoch vertraglich verpflichtet, dem Vermieter eine Sicherheit zu leisten, so darf diese nach § 551 Abs. 1 BGB höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete (ohne Betriebskosten) betragen. Beträgt die Kaltmiete beispielsweise 500 €, darf die Kaution nicht höher als 1.500 € sein.

Wie hoch darf eine Mietkaution sein?

Die Höhe der Mietkaution ist gesetzlich auf drei Monatsmieten begrenzt. Diese darf keine Betriebskosten- oder Heizkostenvorauszahlungen beinhalten. Die Mietkaution muss erst bei oder nach Beginn des Mietverhältnisses gezahlt werden.

Wann muss die Mietkaution gezahlt werden?

Wird die Sicherheit als Geldsumme geleistet, so ist der Vermieter nicht berechtigt, die Gesamte Summe der Mietkaution sofort zu verlangen. Vielmehr erlaubt es § 551 Abs. 2 BGB dem Mieter, sie in drei gleichgroßen Teilzahlungen zu leisten. Der Vermieter muss diese danach getrennt von seinem eigenen Vermögen anlegen. Ist eine Geldsumme geleistet worden, so muss der Vermieter diese nach § 551 Abs. 3 BGB bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anlegen.

Generell gilt hinsichtlich der Vorschriften über die Mietkaution, dass diese bindend sind, abweichende Regelungen dürfen, sofern sie zum Nachteil des Mieters ausfallen, nicht getroffen werden. Wenn Sie in Bar bezahlen lassen Sie sich eine Quittung für die Mietkaution geben. Ein Recht darauf die Mietkaution in Raten zu bezahlen gibt es nicht, Sie können es aber mit Ihren Vermieter verhandeln.

Wann muss die Mietkaution vom Vermieter zurückbezahlt werden?

Die Kaution muss an den Mieter zurückerstattet werden, wenn das Mietverhältnis endet und keine Forderungen des Vermieters gegen den Mieter mehr offen bzw. diese verjährt sind. Da Ersatzansprüche des Vermieters gegen den Vermieter nach sechs Monaten enden, muss in der Regel nach Ablauf dieser Frist die Mietkaution zurückerstattet werden. Die Erträge aus der Anlage der Kaution (beispielsweise Zinsen vom Konto bei der Bank) stehen dem Mieter zu und sind dementsprechend mit der Rückzahlung der Kaution ebenfalls an den Mieter zu überweisen.

Wann darf der Vermieter die Mietkaution einbehalten?

Wenn nach Beendigung des Mietvertrages offene Forderungen aus dem Mietverhältnis noch nicht beglichen sind kann die Kaution einbehalten werden, denn dafür ist sie da. Zum Beispiel für Nachzahlungen aus offener Betriebskostenabrechnung oder auch Instandsetzungskosten für Mängel oder Schäden an der Wohnung.

Wofür darf der Vermieter die Kaution verwenden?

Mit der Mietkaution kann der Vermieter folgende Mietschäden begleichen:

ausstehende Mietzahlungen

ausstehende Betriebskostennachzahlungen

zu erwartende Nachforderungen aus noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen

Kosten für die Beseitigung von Schäden, die der Mieter verursacht hat

Unser Tipp für Sie als Mieter!

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Rückgabe der Wohnung, am besten mit Hilfe eines von Ihnen und Ihrem Vermieter unterschriebenen Übergabeprotokolls. Sollten noch Mängel vorhanden sein, die Sie selbst beseitigen müssen, sollten Sie dies zügig tun und sich die ordnungsgemäße Mängelbeseitigung von Ihrem Vermieter bestätigen lassen. Dann hat Ihr Vermieter keinen Grund, die Kaution zu lange einzubehalten.

Mussten sie in den letzten Jahren Betriebskosten nachzahlen, darf der Vermieter nur dafür einen angemessenen Teil der Kaution einbehalten. Hat die letzte Betriebskostenabrechnung jedoch ein Guthaben ergeben, gibt es keinen Grund, einen Teil der Kaution für die noch ausstehende Abrechnung einzubehalten. Sollte sich Ihr Vermieter dennoch weigern, die Kaution zurückzuzahlen, setzen Sie ihm schriftlich eine Frist zur Rückzahlung, denn nur mit einer Fristsetzung setzen Sie Ihren ehemaligen Vermieter in Verzug.

Scheuen Sie sich nicht, Ihren Vermieter in dem Schreiben darauf hinzuweisen, dass Sie ihn auf Herausgabe der Mietkaution verklagen werden, wenn er seiner Rückzahlungspflicht nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Was ist bei der Rückzahlung der Mietkaution zu beachten?

Mietkaution bleibt während Mietzeit unberührt

Kündigung des Mietverhältnisses wegen ausstehender Kaution

Quelle:

https://deutschesmietrecht.de/kaution/289-mietkaution-fuer-eilige.html