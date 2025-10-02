Videoüberwachung – Was Vermieter wirklich dürfen

Immer mehr Vermieter möchten Eingangsbereiche, Treppenhäuser oder Tiefgaragen mit Kameras ausstatten, um Einbrüche oder Vandalismus durch Videoüberwachung zu verhindern. Doch die rechtlichen Grenzen sind eng gesteckt. Sowohl die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mieter spielen eine entscheidende Rolle. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, was erlaubt ist, wo Grenzen verlaufen und wie Sie rechtssicher vorgehen können.

Rechtlicher Hintergrund: Videoüberwachung und DSGVO

Die Rechtslage zur Videoüberwachung durch Vermieter wird im Wesentlichen durch folgende Rechtsquellen bestimmt:

Art. 6 DSGVO : Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten.

§ 201a StGB : Strafbarkeit unzulässiger Bildaufnahmen in geschützten Räumen.

Art. 2 Abs. 2 DSGVO: Ausnahme für rein persönliche Tätigkeiten (z. B. private Kamera nur für das eigene Grundstück).

Während Eigentümer auf ihrem eigenen Grundstück grundsätzlich Kameras einsetzen dürfen, gilt in Mehrparteienhäusern ein deutlich strengerer Maßstab. Sobald Mieter oder Besucher gefilmt werden können, sind deren Rechte auf informationelle Selbstbestimmung zu beachten.

Vertiefende Analyse

1. Zulässige Fälle

Eigenes Grundstück : Videoüberwachung ist möglich, solange ausschließlich eigene Flächen erfasst werden.

Hausrecht im Mehrfamilienhaus: Kameras im Eingangsbereich sind nur bei einem berechtigten Interesse (z. B. Schutz vor Einbrüchen) erlaubt.

2. Grenzen

Wohnungen und private Balkone dürfen niemals überwacht werden.

Treppenhäuser und Tiefgaragen nur bei strenger Interessenabwägung und nach Information der Betroffenen (Hinweisschilder, Datenschutzhinweise).

Speicherung: Aufnahmen dürfen nur zeitlich begrenzt gespeichert werden (meist 48–72 Stunden).

3. Herstellerpflichten

Die DSGVO verpflichtet Hersteller von Überwachungstechnik zu „Privacy by Design“. Systeme mit Gesichtserkennung oder KI-Analyse sind im Mietrecht problematisch und oft unzulässig.

4. Rechtsfolgen bei Verstößen mit Videoüberwachung

Bußgelder nach Art. 83 DSGVO (bis zu 20 Mio. Euro).

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche von Mietern.

Strafbarkeit nach § 201a StGB, wenn intime Lebensbereiche betroffen sind.

Praktische Tipps für Vermieter

Nur notwendige Bereiche überwachen (z. B. Eingangsbereich, nicht aber das gesamte Treppenhaus). Datenschutzkonformes Hinweisschild „Videoüberwachung“ gut sichtbar anbringen. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Speicherfristen beschränken (max. 72 Stunden). Vor Installation Rücksprache mit Mietern halten, um Konflikte zu vermeiden.

Übersichtstabelle: Videoüberwachung im Mietrecht

Bereich Erlaubt? Voraussetzungen Eigenes Grundstück Ja Keine Erfassung öffentlicher Wege oder Nachbarn Mehrfamilienhaus – Eingang Eingeschränkt Berechtigtes Interesse, Hinweisschilder, DSGVO Treppenhaus/Tiefgarage Nur in Ausnahmefällen Strenge Abwägung, Datenschutzkonzept erforderlich Wohnung, Balkon, Bad Nein Absolute Tabuzone Speicherung von Aufnahmen Ja, eingeschränkt Nur wenige Tage, danach Löschung

Fazit

Die Videoüberwachung durch Vermieter ist rechtlich nur in engen Grenzen möglich. Wer Kameras einsetzen möchte, muss stets die Interessen der Mieter beachten und die DSGVO-Vorgaben umsetzen. Andernfalls drohen hohe Bußgelder oder Schadensersatzforderungen.

Hinweis

Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Holen Sie bei konkreten Fällen bitte qualifizierten Rat ein.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Holen Sie bei konkreten Fällen bitte qualifizierten Rat ein.



