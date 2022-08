Rote Flagge am mallorquinischen Strand

Welche weiteren Regeln gelten am Strand?

Aber gibt es auch noch andere Regeln, die an den traumhaften Stränden gelten? Wollen Sie mal eine Nacht am Strand übernachten, kann auch das teuer werden. Ebenso wenig erlaubt ist es ein Lagerfeuer zu entzünden oder Sand als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Weiterhin ist auch die Lautstärke am Strand zu reduzieren. Es werden lediglich 40 Dezibel erlaubt. Auch Hunde werden nicht mehr überall toleriert. Am Strand von Can Picafort beispielsweise sind sie in der Hochsaison zwischen 1. Mai und 31. Oktober nicht gestattet.

Gibt es auch in anderen Ländern vergleichbare Strafen?

Aber gibt es auch in anderen Ländern solche Strafenkataloge? Sie sollten sich vor ihrem Besuch an einem Strand immer über die aktuellen Regelungen informieren. In vielen Ländern wird am Strandeingang darüber informiert, ob und welche Regeln am jeweiligen Strandabschnitt gelten.

