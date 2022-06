Der Beitrag beschäftigt sich im Kern mit der Frage, ob ein Kündigungsrecht besteht, wenn die Wohnung an das eigene Kind überlassen wird. Im Fall haben die Mieter ihre Wohnung an ihre Tochter überlassen und nutzen diese Wohnung weiterhin als Zweitwohnung. Dabei stellt sich nun die Frage, ob dem Vermieter ein Kündigungsrecht wegen unbefugter Gebrauchsüberlassung zusteht. Diese Frage hatte das Amtsgericht (AG) Berlin-Mitte zu entscheiden.

Vermieter kündigt Wohnung wegen unbefugter Gebrauchsüberlassung

Wie stellte sich der Sachverhalt im Detail dar? Ein Ehepaar lebte seit dem Jahr 1981 als Mieter in einer Wohnung in Berlin. Das Ehepaar bekam in den Jahren 1982 und 1986 zwei Kinder. Diese lebten auch in der Wohnung. Nach mehreren Jahren mieteten sich die Eltern eine weitere Wohnung, die fußläufig in weniger als 20 Minuten von der alten Wohnung entfernt lag. Diese Wohnung wurde auch weiterhin als Zweitwohnung genutzt. Davon erfuhr dann die Vermieterin. Daraufhin kündigte sie das Mietverhältnis im Oktober 2019 wegen unbefugter Gebrauchsüberlassung. Die Mieter weigerten sich die Kündigung zu akzeptieren, weshalb die Vermieterin eine Räumungsklage erhob.