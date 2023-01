Wieviel Kindergeld wird in Deutschland ausbezahlt und für wie lange?

In Deutschland wird Kindergeld für Kinder unter 18 Jahren ausbezahlt. Derzeit beträgt die Höhe des Kindergeldes pro Kind 204 Euro im Monat. Für das erste und zweite Kind erhält man zusätzlich jeweils 185 Euro pro Monat, und für das dritte Kind zusätzlich 190 Euro und ab dem vierten Kind 215 Euro.

Das Kindergeld wird in der Regel für 18 Jahre ausgezahlt, jedoch kann es auch bis zum 25. Geburtstag weiter bezahlt werden, wenn das Kind in der Schul- oder Berufsausbildung ist. Es gibt auch bestimmte Ausnahmen, bei denen Kindergeld auch über das 25. Lebensjahr hinaus bezahlt werden kann, z.B. bei Beeinträchtigungen oder krankheitsbedingten Einschränkungen.