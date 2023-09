Geschlechtsumwandlung und Ehe. Ist das rechtlich möglich? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen wollen oder bereits unterzogen haben. Die Antwort ist nicht einfach, denn sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zeitpunkt der Eheschließung, dem Zeitpunkt der Geschlechtsumwandlung, dem geltenden Recht und der Anerkennung der neuen Geschlechtsidentität. In diesem Beitrag werden einige Aspekte dieser komplexen Thematik erläutert.

Was ist eine Geschlechtsumwandlung?

Eine Geschlechtsumwandlung ist ein Prozess, bei dem eine Person ihr biologisches Geschlecht an ihr empfundenes Geschlecht angleicht. Dies kann durch medizinische Maßnahmen wie Hormontherapie oder operative Eingriffe erfolgen, aber auch durch soziale Anpassungen wie Namensänderung oder Kleidungsstil. Eine Geschlechtsumwandlung kann teilweise oder vollständig sein, je nachdem, wie weit die Person gehen möchte.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Ist eine Ehe auch nach Geschlechtsumwandlung gültig? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Wie wirkt sich eine Geschlechtsumwandlung auf die Ehe aus?

Die Auswirkungen einer Geschlechtsumwandlung auf die Ehe hängen davon ab, ob die Ehe vor oder nach der Geschlechtsumwandlung geschlossen wurde. Wenn die Ehe vor der Geschlechtsumwandlung geschlossen wurde, kann es zu Problemen kommen, da die meisten Rechtsordnungen eine Ehe als eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau definieren. Wenn die Ehe nach der Geschlechtsumwandlung geschlossen wurde, kann es ebenfalls zu Problemen kommen, da nicht alle Länder die neue Geschlechtsidentität anerkennen oder gleichgeschlechtliche Ehen zulassen.

Wie ist die Rechtslage in Deutschland?

In Deutschland gilt seit 2017 das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben (Transsexuellengesetz). Dieses Gesetz ermöglicht es Personen, die sich dauerhaft dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, ihre Vornamen und ihren Personenstand zu ändern, ohne dass sie sich einer medizinischen Begutachtung oder einer operativen Geschlechtsangleichung unterziehen müssen. Sie müssen lediglich eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie sich seit mindestens drei Jahren ihrem empfundenen Geschlecht entsprechend verhalten und künftig in diesem Geschlecht leben wollen.

Wenn eine Person ihre Vornamen und ihren Personenstand ändert, hat dies auch Auswirkungen auf ihre bestehende Ehe. Nach § 10 Abs. 1 Transsexuellengesetz gilt die Ehe als fortbestehend, wenn beide Ehegatten erklären, dass sie die Ehe aufrechterhalten wollen. Wenn nur einer der Ehegatten diese Erklärung abgibt oder beide sie verweigern, gilt die Ehe als aufgehoben. Die Aufhebung der Ehe wirkt wie eine Scheidung und hat entsprechende Folgen für das Sorgerecht, den Unterhalt und das Erbrecht.

Wenn eine Person nach der Änderung ihrer Vornamen und ihres Personenstands eine neue Ehe eingehen will, muss sie beachten, dass sie nur mit einer Person des anderen Geschlechts heiraten kann. Das heißt, wenn sie sich von Frau zu Mann hat umtragen lassen, kann sie nur eine Frau heiraten und umgekehrt. Eine gleichgeschlechtliche Ehe ist in Deutschland nicht möglich, sondern nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft.

Wie ist die Rechtslage in anderen Ländern?

Die Rechtslage in anderen Ländern variiert stark und hängt von den jeweiligen Gesetzen und der gesellschaftlichen Akzeptanz ab. Einige Länder erlauben eine Geschlechtsumwandlung ohne Einschränkungen und erkennen die neue Geschlechtsidentität vollständig an. Andere Länder stellen hohe Hürden für eine Geschlechtsumwandlung auf oder verbieten sie ganz. Wieder andere Länder akzeptieren zwar eine Geschlechtsumwandlung, aber nicht die daraus resultierenden rechtlichen Folgen wie die Änderung des Personenstands oder des Familienrechts.

Ein Beispiel für ein Land mit einer liberalen Regelung ist Spanien. Dort können Personen seit 2007 ihre Vornamen und ihren Personenstand ändern lassen, ohne dass sie sich einer medizinischen Begutachtung oder einer operativen Geschlechtsangleichung unterziehen müssen. Sie müssen lediglich zwei Jahre lang in ihrem empfundenen Geschlecht gelebt haben und eine psychologische Bescheinigung vorlegen. Die Änderung der Vornamen und des Personenstands hat keine Auswirkungen auf die bestehende Ehe, die als gleichgeschlechtliche Ehe fortbesteht. Auch eine neue Ehe ist möglich, da Spanien seit 2005 die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt.

Ein Beispiel für ein Land mit einer restriktiven Regelung ist der Iran. Dort ist eine Geschlechtsumwandlung zwar erlaubt, aber nur unter strengen Voraussetzungen. Die Person muss sich einer medizinischen Begutachtung unterziehen, die ihre Transsexualität bestätigt, und eine Genehmigung von einem religiösen Gericht einholen. Die operativen Eingriffe werden vom Staat finanziert, aber die Person muss sich auch einer Zwangssterilisation unterziehen. Die Änderung der Vornamen und des Personenstands hat zur Folge, dass die bestehende Ehe automatisch aufgelöst wird. Eine neue Ehe ist nur mit einer Person des anderen Geschlechts möglich, da Iran die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt.

Wie kann man sich beraten lassen?

Wenn man sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen will oder bereits unterzogen hat und Fragen zu den rechtlichen Folgen hat, sollte man sich an einen Fachanwalt für Familienrecht wenden. Dieser kann die individuelle Situation beurteilen und die besten Möglichkeiten aufzeigen. Außerdem kann er bei der Abgabe oder Verweigerung der Erklärung zur Fortführung oder Aufhebung der Ehe behilflich sein oder bei der Antragstellung für eine neue Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft.

Zusätzlich kann man sich an Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen wenden, die Erfahrungen mit Geschlechtsumwandlungen haben und psychologische oder soziale Unterstützung bieten können. Solche Anlaufstellen sind zum Beispiel der Bundesverband Trans* e.V., der Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. oder der Verein zur Förderung von Akzeptanz und Respekt e.V.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Dürfen gleichgeschlechtliche Paare einen Ehenamen führen?