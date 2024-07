Verständnis für das Internationale Familienrecht 2024

Wenn Sie mit einer Person aus einem anderen Land verheiratet sind oder waren oder wenn Sie gemeinsame Kinder haben, die in einem anderen Land leben, können Sie mit dem in Berührung kommen. Internationales Familienrecht regelt Fragen wie Scheidung, Unterhalt, Sorgerecht und Umgangsrecht über die Grenzen hinweg. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was Sie über das internationale Familienrecht wissen müssen und wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie davon betroffen sind.

Wie läuft eine internationale Scheidung ab?

Eine internationale Scheidung ist eine Scheidung, bei der mindestens ein Ehegatte Staatsangehöriger eines anderen Landes ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat. Eine internationale Scheidung kann in Deutschland oder im Ausland durchgeführt werden, je nachdem, welche Voraussetzungen erfüllt sind und welches Recht günstiger ist. Die wichtigsten Kriterien für die Zuständigkeit eines Gerichts sind

Die Staatsangehörigkeit der Eheleute : Haben beide Ehegatten die deutsche Staatsangehörigkeit, können sie sich in Deutschland scheiden lassen, unabhängig davon, wo sie leben. Besitzt nur ein Ehegatte die deutsche Staatsangehörigkeit, kann er sich in Deutschland scheiden lassen, wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat oder der andere Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.

: Haben beide Ehegatten die deutsche Staatsangehörigkeit, können sie sich in Deutschland scheiden lassen, unabhängig davon, wo sie leben. Besitzt nur ein Ehegatte die deutsche Staatsangehörigkeit, kann er sich in Deutschland scheiden lassen, wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat oder der andere Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Gewöhnlicher Aufenthalt der Ehegatten : Haben beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, können sie sich unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit in Deutschland scheiden lassen. Hat nur ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, kann er sich in Deutschland scheiden lassen, wenn die Ehe mindestens sechs Monate bestanden hat und der andere Ehegatte der Scheidung zustimmt oder die Scheidungsvoraussetzungen nach deutschem Recht vorliegen.

: Haben beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, können sie sich unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit in Deutschland scheiden lassen. Hat nur ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, kann er sich in Deutschland scheiden lassen, wenn die Ehe mindestens sechs Monate bestanden hat und der andere Ehegatte der Scheidung zustimmt oder die Scheidungsvoraussetzungen nach deutschem Recht vorliegen. Rechtswahl der Ehegatten: Haben die Ehegatten eine gemeinsame Rechtswahl getroffen, können sie sich nach dem Recht des gewählten Staates scheiden lassen, sofern dieser die Rechtswahl anerkennt. Die Rechtswahl muss schriftlich erfolgen und kann nur zwischen dem Recht des Staates, dem einer der Ehegatten angehört, oder dem Recht des Staates, in dem einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, getroffen werden.

Beispiele:

Anna und Ben, beide deutsche Staatsangehörige, leben seit fünf Jahren in Frankreich. Sie können sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich scheiden lassen.

Carla ist deutsche Staatsangehörige und wohnt seit drei Jahren in Spanien. Ihr Mann David ist spanischer Staatsangehöriger und lebt ebenfalls in Spanien. Sie können sich entweder nach deutschem oder nach spanischem Recht scheiden lassen.

Emma ist britische Staatsangehörige und wohnt seit zwei Jahren in Deutschland. Ihr Ehemann Felix ist Deutscher und lebt ebenfalls in Deutschland. Sie können sich nur nach deutschem Recht scheiden lassen.

Wie ist der Unterhalt bei einer internationalen Scheidung geregelt?

Der Unterhalt bei einer internationalen Scheidung umfasst sowohl den Ehegattenunterhalt als auch den Kindesunterhalt. Der Unterhalt kann entweder einvernehmlich zwischen den Parteien vereinbart oder gerichtlich festgesetzt werden. Die Zuständigkeit eines Gerichts für Unterhaltsfragen richtet sich nach denselben Kriterien wie für die Scheidung (siehe oben). Das auf den Unterhalt anwendbare Recht kann jedoch von dem auf die Scheidung anwendbaren Recht abweichen. Für den Ehegattenunterhalt gilt grundsätzlich das Recht des Staates, nach dessen Recht die Scheidung ausgesprochen wurde. Für den Kindesunterhalt gilt grundsätzlich das Recht des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Beispiele:

Anna und Ben lassen sich nach deutschem Recht scheiden. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, die bei Anna in Frankreich leben. Für den Ehegattenunterhalt gilt deutsches Recht, für den Kindesunterhalt französisches Recht.

gilt deutsches Recht, für den Kindesunterhalt französisches Recht. Carla und David lassen sich nach spanischem Recht scheiden. Sie haben ein gemeinsames Kind, das bei Carla in Spanien wohnt. Auf den Ehegattenunterhalt und den Kindesunterhalt ist spanisches Recht anwendbar.

Emma und Felix lassen sich nach deutschem Recht scheiden. Sie haben kein gemeinsames Kind. Der Ehegattenunterhalt richtet sich nach deutschem Recht.

Wie wird das Sorge- und Umgangsrecht bei einer internationalen Scheidung geregelt?

Das Sorgerecht und Umgangsrecht bei einer internationalen Scheidung betrifft die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder. Das Sorgerecht umfasst die Entscheidungsbefugnis über wichtige Angelegenheiten des Kindes wie Gesundheit, Schule oder Religion. Das Umgangsrecht umfasst das Recht, persönlichen Kontakt zum Kind zu haben und an seiner Erziehung mitzuwirken. Das Sorge- und Umgangsrecht kann entweder einvernehmlich zwischen den Eltern vereinbart oder gerichtlich festgelegt werden. Die gerichtliche Zuständigkeit für das Sorge- und Umgangsrecht richtet sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes. Das auf das Sorge- und Umgangsrecht anwendbare Recht ist ebenfalls das Recht des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Beispiele

Anna und Ben haben zwei gemeinsame Kinder, die bei Anna in Frankreich leben. Das französische Gericht ist für das Sorge- und Umgangsrecht zuständig und wendet französisches Recht an.

Carla und David haben ein gemeinsames Kind, das bei Carla in Spanien lebt. Das spanische Gericht ist für das Sorge- und Umgangsrecht zuständig und wendet spanisches Recht an.

Emma und Felix haben kein gemeinsames Kind. Fragen des Sorge- und Umgangsrechts stellen sich nicht.

Welche Tipps gibt es für Personen, die von internationalem Familienrecht betroffen sind?

Wenn Sie vom internationalen Familienrecht betroffen sind, sollten Sie die folgenden Tipps beachten:

Informieren Sie sich rechtzeitig über Ihre Rechte und Pflichten in beiden beteiligten Ländern. Lassen Sie sich gegebenenfalls anwaltlich beraten.

Versuchen Sie, mit Ihrem Partner eine einvernehmliche Lösung zu finden, die dem Wohl Ihrer Kinder dient. Nutzen Sie gegebenenfalls Mediation oder andere außergerichtliche Verfahren.

Beachten Sie die Fristen und Formalitäten für die Einleitung oder Anerkennung eines Scheidungs- oder Unterhaltsverfahrens im jeweiligen Land.

Halten Sie sich an Vereinbarungen oder gerichtliche Entscheidungen über Unterhalt, Sorgerecht oder Umgangsrecht. Wenn sich Ihre Umstände ändern, beantragen Sie eine Änderung oder Anpassung der Vereinbarungen oder Entscheidungen.

Respektieren Sie das Recht Ihres Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Vermeiden Sie es, Ihr Kind in einen Loyalitätskonflikt zu bringen oder es gegen den anderen Elternteil aufzuhetzen.

Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Organisationen, wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, zum Beispiel bei der Geltendmachung oder Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen oder des Umgangsrechts.

Wo finde ich weitere Informationen zum internationalen Familienrecht?

Was ist Internationales Familienrecht?

Wurde eine Ehe im Ausland geschlossen oder haben Ehepartner nicht die gleiche Staatsangehörigkeit (binationale Ehe) oder den gleichen Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort, besteht ein Bezug zum Ausland. In solchen Fällen muss geklärt werden, welches Recht anwendbar ist und welches Gericht zuständig ist. Es gibt im deutschen Recht auch die sogenannten Kollisionsnormen, welche häufige Problemstellungen behandeln. Völkerrechtliche Abkommen und EU-Verordnungen sind neben dem jeweiligen nationalen Recht zu beachten.

Ehe & Scheidung

Zuständig für eine internationale bzw. binationale Scheidung ist ein deutsches Gericht (nach § 98 FamFG) dann, wenn beide Ehepartner in Deutschland wohnen oder deutsche Staatsbürger sind oder sie sich ohne eine Staatsbürgerschaft in Deutschland aufhalten. Ein deutsches Familiengericht regelt auch die Folgen der Scheidung (wie den Unterhalt, Versorgungsausgleich usw.).

Die „ROM III“-Verordnung legt fest, dass die Anwendbarkeit deutschen Rechts nach dem letzten gemeinsamen Wohnsitz oder durch einen Ehevertrag bestimmt wird. Sind beide Ehepartner deutsche Staatsbürger, ist sogar im Ausland deutsches Scheidungsrecht anwendbar. Ebenso kann eine Scheidung in Deutschland nach ausländischem Recht durchgeführt werden, wobei dann deutsches Prozessrecht (Fristen, Beweisregeln etc.) gilt.

Laut der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 kann eine deutsche Scheidung mittels eines Formblattes in allen EU-Mitgliedsstaaten (außer Dänemark) nachgewiesen und anerkannt werden. Eine ausländische Scheidung kann in Deutschland per Antrag bei der jeweiligen Landesjustizverwaltung geltend gemacht werden. Scheidungen aus EU-Staaten (außer Dänemark) werden allgemein anerkannt. Erfolgt die Anerkennung nicht, kann nicht erneut geheiratet werden.

Unterhalt

Bei Unterhaltsfragen auf EU-Ebene werden seit 2011 die EU-Unterhaltsverordnung und das Haager Protokoll (2007) angewandt. Die EU-Unterhaltsverordnung bestimmt die internationale Zuständigkeit von Gerichten, das Haager Protokoll legt fest, wann nationales Recht den Unterhalt regelt.

In der EU ausgestellte Unterhaltstitel sind in jedem EU-Staat (außer Dänemark) gültig. Handelt es sich um einen titulierten Anspruch, kann dieser ohne Prüfung gegen ausländische Unterhaltsschuldner vollstreckt werden. Ein Gericht ist international dann zuständig, wenn sich der Unterhaltspflichtige oder der Unterhaltsberechtigte gewöhnlich in einem Land aufhält. Der gewöhnliche Aufenthaltsort des Unterhaltsberechtigten wiederum bestimmt, welches nationale Recht anzuwenden ist.

Abstammung

Besonders in Fällen der Vaterschaftsanerkennung, Vaterschaftsfeststellung und Vaterschaftsanfechtung ist das Recht des Staates maßgebend, wo das Kind gewöhnlich lebt. Ein Vater, der im Ausland lebt, muss die Vaterschaft vor der deutschen Botschaft erklären. Die Mutter kann dem vor einem deutschen Amt zustimmen.

Der Vater kann die Vaterschaftsanerkennung aber auch nach dem Recht des Staates vornehmen, dessen Staatsbürger er ist. Bei verheirateten Ehepartnern ist das Recht des Staates anwendbar, dem beide Partner angehören oder in dem sie zuletzt gelebt haben.

Sorge- und Umgangsrecht

Nach dem Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ) von 2011 bestimmt das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Kindes den Umgang und die Sorge durch die Eltern. Daraus entstandene Entscheidungen sind selbst bei einem Aufenthaltswechsel des Kindes gültig. Maßgeblich ist weiterhin das Recht des ursprünglichen Aufenthaltsorts.

Güterrecht

Das deutsche internationale Privatrecht (IPR) besagt, dass das bei der Eheschließung gültige Recht die güterrechtlichen Folgen der Ehe festlegt (Art. 15 EGBGB). Bei gleicher Staatsangehörigkeit von Ehepartnern ist das Recht dieses Staates gültig, solange einer noch diesem Staat angehört. Bei unterschiedlicher Staatsangehörigkeit gilt das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsortes bei der Eheschließung. Die Anwendung von nationalem Recht kann auch dann gewählt werden, wenn z.B. ein Grundstück in diesem Land liegt. In diesem Falle ist das nationale Recht maßgebend für die Vermögensverhältnisse.

Sollte Ihnen dieser Beitrag geholfen haben, so können Sie uns etwas zurückgeben in dem Sie uns bei Google bewerten.