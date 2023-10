Pflegeeltern - rechtsanwalt.com

Was sind Pflegeeltern?

Bei Pflegeeltern handelt es sich um volljährige Personen, die ein fremdes Kind in ihre familiäre Gemeinschaft aufnehmen, weil die leiblichen Eltern des Kindes ihren elterlichen Pflichten nicht mehr ausreichend nachkommen können. Zwischen dem Pflegekind und den Pflegeeltern besteht für die Dauer der Betreuung und Erziehung in der Familie ein Pflegeverhältnis. Ziel dieser Erziehungshilfe ist die Rückführung des Kindes zu seinen leiblichen Eltern.

Welche Formen der Pflege für ein Kind gibt es?

Das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) unterscheidet zwischen mehreren Formen der Pflege. Somit gibt es die Kurzzeitpflege, die Vollzeitpflege, die Bereitschaftspflege und die Tagespflege. Bei der Kurzzeitpflege handelt es sich um eine Maßnahme, bei welcher ein Kind für eine nur kurze und befristete Zeit in einer fremden Familie untergebracht werden soll. Die Bereitschaftspflege ist wiederum eine Maßnahme, die im Fall einer Kindeswohlgefährdung genutzt wird. Das Pflegekind lebt dabei aufgrund einer Notsituation so lange in der Pflegefamilie, bis ein Entschluss über eine dauerhafte Maßnahme feststeht. Bei einer Vollzeitpflege hingegen ist ein dauerhafter Aufenthalt des Kindes in einer Pflegefamilie angedacht. Dieser Aufenthalt dauert häufig bis zur Verselbstständigung des Kindes an. Bei der Tagespflege wird das Kind tagsüber für mehrere Stunden von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut. Das Kind bleibt in diesem Fall weiterhin an seine Herkunftsfamilie gebunden.

Gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen für Pflegeeltern?

Die gesetzliche Grundlage für diese Erziehungsmaßnahme ist in § 36 des Achten Sozialgesetzbuches festgelegt (SGB VIII). Dabei kooperieren die Pflegeeltern während der gesamten Maßnahme mit dem Jugendamt. Die Betreuung und Erziehung des Kindes erfolgt im gemeinsamen Einvernehmen mit den Fachkräften des Jugendamtes durch die Festlegung von Erziehungszielen innerhalb eines zeitlichen Rahmens. Die Ziele werden in einem Hilfeplan zusammen mit den leiblichen Eltern – sofern sie sorgeberechtigt sind – den Pflegeeltern und weiteren beteiligten Fachkräften festgelegt. Je nach Alter sind auch die Kinder oder Jugendlichen an dem Hilfeplan beteiligt. Der Hilfeplan muss in regelmäßigen zeitlichen Abständen überprüft werden.

Welche Voraussetzungen müssen Pflegeeltern erfüllen?

Eine pädagogische Ausbildung ist für die Aufnahme eines Pflegekindes nicht erforderlich. Grundsätzlich müssen Pflegeeltern nicht miteinander verheiratet sein. Auch alleinstehende Personen oder Verwandte des Kindes können eine Pflegschaft übernehmen. Allerdings ist es günstiger, wenn Vater und Mutter mit eigenen Kindern als Rollenvorbilder vorhanden sind. Auch erzieherische Fähigkeiten und Erfahrungen sind hierbei von Vorteil. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sollten ebenso gesichert und die Wohnsituation für die Aufnahme eines Pflegekindes angemessen sein.

Was müssen Pflegeeltern beachten?

Bevor die Aufnahme eines Pflegekindes erfolgen kann, müssen die Rahmenbedingungen zuvor mit den Fachkräften des Jugendamtes besprochen und die Pflegekinder vermittelt werden. Pflegeeltern sollten sich grundsätzlich darauf einstellen, dass sich die familiären Strukturen und Beziehungen mit der Aufnahme eines Pflegekindes verändern können. Falls bereits leibliche Kinder in der Familie vorhanden sind, kann dies zu Streitigkeiten und Eifersucht zwischen den Kinder führen. Zudem sollte beachtet werden, dass der ständige Kontakt mit dem Jugendamt auch einen gewissen Eingriff in die Privatsphäre der Familie bedeutet. Weiterhin sollten Pflegeeltern unbedingt die psychische Verfassung des Pflegekindes beachten, da der Wechsel der Familie für ein Kind durchaus belastend sein kann.

Welche finanziellen Leistungen erhalten Pflegeeltern?

Wenn Pflegeeltern ein Pflegekind aufnehmen, haben sie gemäß § 39 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) einen Anspruch auf Pflegegeld. Die Höhe des Geldes richtet sich nach dem Alter des Kindes und setzt sich aus den Kosten für die Erziehung und dem Lebensunterhalt des Kindes zusammen. Die Auszahlung des Geldes erfolgt durch das Jugendamt und wird nicht versteuert. Dabei ist zu beachten, dass die Höhe der Pflegegelder in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ausfallen kann. Der Betrag kann auch zwischen den Jugendämtern jeweils variieren. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. legt jährliche Beiträge fest, die für die entsprechenden Jugendämter als Richtwert zur Orientierung dienen.

Behalten die leiblichen Eltern weiterhin das Sorgerecht für das Pflegekind?

Das elterliche Sorgerecht ist gemäß Artikel 6 des Grundgesetztes (GG) verfassungsrechtlich geschützt. Dies bedeutet auch, dass das Sorgerecht gegen den Willen der Eltern nur schwer entzogen werden kann. Eine Trennung des Kindes von seiner leiblichen Familie beinhaltet daher nicht zwingend auch einen Entzug des Sorgerechts. Die Entziehung der elterlichen Sorge auf der gesetzlichen Grundlage des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erfolgt jedoch dann, wenn die Ausübung des Sorgerechts das Wohl des Kindes gefährden würde. Wenn die leiblichen Eltern ihr Kind in eine Pflegefamilie geben, behalten sie in der Regel ihr Sorgerecht. Das Sorgerecht oder Teile der elterlichen Sorge können im Fall einer Kindeswohlgefährdung auf das Jugendamt oder auf einen Verein übertragen werden.

Können die Pflegeeltern das Sorgerecht für ein Pflegekind erlangen?

Wenn das elterliche Sorgerecht auf das Jugendamt oder auf einen Verein übertragen wurde, können die Pflegeeltern beim Familiengericht gemäß § 1887 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Sorgerechtsübertragung beantragen. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, erhält die Pflegefamilie das Sorgerecht. Eine weitere Möglichkeit wäre eine freiwillige Übertragung der Sorge auf die Pflegefamilie, wenn das Sorgerecht noch den leiblichen Eltern obliegt. Die gesetzliche Grundlage ist hierbei in § 1630 des Bürgerlichen Gesetzbuches festgelegt, wonach eine Sorgerechtsübertragung auf Antrag der Pflegeeltern oder der leiblichen Eltern durch das Familiengericht erfolgen kann. In diesem Fall müssen die leiblichen Eltern des Pflegekindes der Sorgerechtsübertragung jedoch zustimmen.