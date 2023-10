Jugendamt - rechtsanwalt.com

Was ist das Jugendamt?

Ein Jugendamt – auch „Fachbereich Familie“ bzw. „Fachbereich Jugend“ genannt – muss es gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz in jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt geben.

Jedes Bundesland hat über ein Landesjugendamt zu verfügen. Grundsätzlich ist es für die Finanzierung und Förderung regionaler Jugendarbeit und die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zuständig. Eine weitere Aufgabe ist die Anerkennung überregionaler Vereine.

Der Aufbau und die Aufgaben des Jugendamts sind im 8. Sozialgesetzbuch (SGB 8) festgelegt. Dieses wird auch Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) genannt.

Aufbau

Ein Teil des Jugendamts ist der Jugendhilfeausschuss. Ihm gehören Mitglieder des Stadtrats bzw. des Kreistages und Personen mit Erfahrung in der Jugendhilfe an. Außerdem können anerkannte Jugendhilfeträger und Jugendverbände Mitglieder vorschlagen. Der Ausschuss ist vor Ort für die Planung und Förderung von Jugendhilfeangeboten zuständig. Er nimmt neue Ideen zur Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen an und setzt sich mit den Problemen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien auseinander.

Ein weiterer Teil des Jugendamts ist die Verwaltung. Hier arbeiten unter anderem auch Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Die Verwaltung setzt Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses um.

Aufgaben

Das Jugendamt arbeitet tagtäglich für eine bessere Unterstützung und den Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen (bis 26 Jahre). Es hilft Eltern beim Ausüben ihrer Pflichten. Kinder und Jugendliche können sich in Notsituationen auch direkt an dieses Amt wenden. Es vergibt Leistungen (nach SGB 8) und koordiniert folgende Aufgaben:

t Förderung von Jugendarbeit

t Jugendsozialarbeit

t Kinder- und Jugendschutz (Erziehung)

t Förderung allgemeiner, familiärer Erziehung

t Besondere Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern

t Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

t Erzieherische Hilfen wie Erziehungsberatung, Vollzeithilfe und Heimerziehung

t Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

t Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Familienpflege

t Mitwirken in Gerichtsverfahren

t Pfleg- und Vormundschaft, Beistandschaft

Das Jugendamt soll stets Präsenz zeigen, um besser erreichbar zu sein. Bürokratische Hürden werden so gut wie möglich vermieden.

Angebote

Das Jugendamt ist zur Erfüllung seiner Aufgaben in verschiedene Dienststellen vor Ort aufgeteilt. An diesen Dienststellen können Bürger verschiedene Angebote in Anspruch nehmen:

Adoption und Pflegekinderdienst. Hier kann man sich über Formen der Familienpflege, über Adoptionen im Inland, im Ausland und über Stiefelternadoptionen informieren.

Individuelle und familienbezogene Erziehungsberatung.

Erziehungshilfen. Hierbei ist zwischen ambulanter Hilfe in Form von sozialer Gruppenarbeit oder sozialpädagogischer Familienhilfe, sowie stationärer Hilfe in Form von Wohngruppen, Pflegefamilien und der Unterbringung in Heimen zu unterscheiden.

Freizeitangebote. Diese finden vor allem in Jugendtreffs und Jugendhäusern statt. Zudem wird eine Jugendförderung angeboten.

Jugendhilfe im Strafverfahren. Tatverdächtige und straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige (bis 21 Jahre) werden vor Gericht betreut. Die Betreuung und Mitwirkung am Prozess werden vom sogenannten „Haus des Jugendrechts“ übernommen. Hier arbeiten Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe behördenübergreifend in einem Gebäude.

Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhalt. Um die Vertreter eines Kindes festzulegen, werden folgende Dinge angeboten: Vaterschaftserkennungen, Sorgerechtserklärungen, die Verpflichtung zum Unterhalt, allgemeine Beurkundungen und die Gewährung der finanziellen Unterstützung (nach dem Unterhaltsvorschussgesetz).

Kindesschutz. Bei einer besonderen Kindesschutzstelle kann der Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls gemeldet werden. Sie wird bei Inobhutnahmen tätig.

Kindertagespflege. Eltern und Tagesmütter/ Tagesväter können sich beraten lassen. Außerdem werden ihnen Betreuungsplätze in der Kindertagespflege vermittelt.

Trennung und Scheidung. Die Sozialen Dienste bieten hierzu ihre Beratung an.

Übernahme von Elternbeiträgen. Dies gilt vor allem für Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege.