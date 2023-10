Sie sind Mieter einer Wohnung oder eines Hauses und haben eine Mieterhöhung von Ihrem Vermieter erhalten? Sie fragen sich, ob die Mieterhöhung rechtens ist und wie Sie sich dagegen wehren können? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie über das Thema Mieterhöhung wissen müssen. Wir erklären Ihnen, unter welchen Voraussetzungen eine Mieterhöhung zulässig ist, wie Sie die Mieterhöhung überprüfen können und welche Schritte Sie unternehmen können, um sich gegen eine ungerechtfertigte Mieterhöhung zu wehren.

Der Vermieter kann die Miete nicht beliebig erhöhen. Er muss sich an bestimmte gesetzliche Regeln halten, die je nach Art der Mieterhöhung variieren. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Erhöhungen der Miete:

Wenn Sie eine Erhöhung der Miete erhalten haben, sollten Sie diese zunächst überprüfen, bevor Sie zustimmen oder ablehnen. Sie sollten folgende Punkte prüfen:

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Erhöhung Ihrer Miete nicht gerechtfertigt oder zu hoch ist, können Sie sich dagegen wehren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Um Ihnen einen besseren Überblick über das Thema Mieterhöhung zu geben, haben wir hier Ihnen ein Beispiel für typische Mieterhöhungen zusammengestellt:

Beispiel: Der Vermieter möchte die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anpassen. Er schickt Ihnen ein Schreiben, in dem er die Miete von 600 Euro auf 660 Euro erhöhen will. Er verweist auf den aktuellen Mietspiegel, der eine ortsübliche Vergleichsmiete von 11 Euro pro Quadratmeter ausweist. Ihre Wohnung hat eine Größe von 60 Quadratmetern.