Gegen Online-Glücksspiel Betrug wehren

Online-Glücksspiel ist ein umstrittenes Thema in Deutschland. Viele Menschen spielen im Internet um Geld, ohne sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein. Das kann schnell zu Problemen führen, wenn die Anbieter von Online-Glücksspielen nicht über gültige Lizenzen verfügen oder wenn die Spieler in Schulden geraten. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie sich wehren können, wenn Sie beim Online-Glücksspiel betrogen oder abgezockt wurden.

Was ist Online-Glücksspiel?

Online-Glücksspiel ermöglicht es den Spielern über das Internet an verschiedenen Spielen wie Poker, Roulette, Blackjack, Spielautomaten oder Sportwetten teilzunehmen. Dabei setzen sie entweder echtes Geld oder virtuelle Währungen ein, die sie gegen echtes Geld tauschen können.

Ist Online-Glücksspiel legal in Deutschland?

Die gesetzliche Situation in Deutschland bezüglich Online-Glücksspiel ist kompliziert und uneinheitlich. Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass Glücksspiel dem Glücksspielstaatsvertrag unterliegt, der von den 16 Bundesländern beschlossen wurde. Online-Glücksspiel ist grundsätzlich verboten, außer für Lotterien, Sportwetten und Pferdewetten, die unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind. Einige Bundesländer wie beispielsweise Schleswig-Holstein haben jedoch eigene Gesetze erlassen, die das Online-Glücksspiel teilweise erlauben. Des Weiteren gibt es zahlreiche Anbieter von Online-Spielen um Geld, die im Ausland ansässig sind und sich nicht an deutsche Gesetze halten. Dies führt dazu, dass viele Spieler in einer unklaren Rechtslage operieren und sich nicht sicher sein können, ob ihr Spiel legal oder illegal ist.

Welche Risiken birgt das Online-Glücksspiel?

Das Online-Glücksspiel birgt unterschiedliche Risiken für die Spieler, die sowohl finanzieller als auch psychischer Art sein können. Einerseits besteht das Risiko, dass Spieler mehr Geld verlieren als sie sich leisten können und in die Schuldenfalle geraten. Andererseits kann Online-Glücksspiel zu Spielsucht führen, welche schwerwiegende gesundheitliche und soziale Folgen für die Spieler hat. Darüber hinaus können Spieler beim Online-Glücksspiel Opfer von Betrug oder Abzocke werden. Anbieter von Online-Glücksspielen können beispielsweise die Spiele beeinflussen, nicht auszahlen oder die persönlichen Daten der Spieler missbrauchen.

Was sind rechtliche Möglichkeiten, um sich dagegen zu wehren?

Wenn Sie Opfer von Betrug oder Abzocke beim Online-Glücksspiel geworden sind, haben Sie verschiedene Wege, sich rechtlich zu verteidigen. Hierbei hängt es davon ab, ob der Anbieter von Online-Glücksspielen eine gültige Lizenz besitzt oder nicht.

Wenn der Online-Glücksspielanbieter eine gültige Lizenz hat, entweder aus Deutschland oder einem anderen EU-Land, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Auszahlung Ihrer Gewinne. Falls der Anbieter sich weigert, Ihre Gewinne auszuzahlen oder andere Vertragsbedingungen nicht erfüllt, können Sie auf Erfüllung oder Schadenersatz klagen. Sie müssen jedoch beweisen können, dass Sie einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter abgeschlossen haben und dass dieser seine Pflichten verletzt hat. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie eventuell vor einem ausländischen Gericht klagen müssen, je nachdem, wo der Anbieter ansässig ist.

Beispiel 1: Sie haben bei einem Online-Casino mit einer Lizenz aus Malta gespielt und 10.000 Euro gewonnen. Der Anbieter verweigert die Auszahlung und behauptet, dass du gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hast. Du bist aber sicher, dass du keine Regeln gebrochen hast und möchtest deine Gewinne einfordern. Dazu solltest du dich an einen Anwalt wenden, der dich beim Einreichen einer Klage vor einem maltesischen Gericht unterstützt.

Falls der Anbieter keine gültige Lizenz hat:

Wenn ein Online-Glücksspielanbieter keine gültige Lizenz hat, egal ob aus Deutschland oder einem anderen Land, haben Sie normalerweise keine Ansprüche auf Auszahlung Ihrer Gewinne. Das liegt daran, dass es sich um illegales Glücksspiel handelt, das nach deutschem Recht ungültig ist. Das bedeutet, dass Sie keinen gültigen Vertrag mit dem Anbieter abgeschlossen haben und daher auch keine Rechte daraus ableiten können. In diesem Fall können Sie versuchen, Ihre investierte Summe zurückzubekommen. Sie müssen jedoch beweisen, dass der Anbieter Sie betrogen hat. In diesem Fall sollten Sie einen Rechtsanwalt einschalten und vor einem deutschen Gericht klagen.

Beispiel 2: Wenn Sie in einem Online-Casino mit einer Curacao-Lizenz 5.000 Euro verloren haben, können Sie nichts tun. Der Anbieter sagte, er habe eine deutsche Lizenz und das Spielen sei legal. Sie fühlen sich getäuscht und wollen Ihr Geld zurück. Dafür sollten Sie einen Anwalt engagieren, der sich mit dem deutschen Recht auskennt und vor einem deutschen Gericht eine Klage einreichen kann.

Wie schützt man sich am besten vor den Risiken des Online-Glücksspiels?

Bevor man sich bei einem Anbieter von Online-Glücksspielen anmeldet oder Geld einzahlt, empfiehlt es sich, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Zum Beispiel sollte man sich über die gesetzliche Lage von Online-Glücksspiel in Deutschland informieren und nur bei Anbietern spielen, die eine gültige Lizenz besitzen.

Informieren Sie sich über die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Anbieters sowie über Bewertungen von anderen Spielern.

Lesen Sie sorgfältig die Nutzungs- und Auszahlungsbedingungen des Anbieters durch.

Legen Sie ein Budget fest und setzen Sie nur so viel Geld ein, wie Sie sich leisten können.

Beachten Sie Ihre eigenen Spielgewohnheiten und achten Sie auf Anzeichen von Spielsucht.

Suchen Sie Hilfe, falls Sie das Gefühl haben, die Kontrolle über Ihr Spielverhalten zu verlieren.

Fazit

Online-Glücksspiele können unterhaltsam sein, aber auch viele Risiken bergen. Wenn Ihnen beim Online-Glücksspiel Betrug oder Abzocke widerfährt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, rechtliche Schritte einzuleiten. Allerdings gestaltet sich die Durchsetzung Ihrer Rechte oft schwierig und kostspielig. Um dies zu vermeiden sollten Sie sich präventiv schützen und ausschließlich bei seriösen und lizenzierten Anbietern spielen.

