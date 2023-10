Deezer Datenleck 2021, jetzt Schmerzensgeld einklagen!

Deezer ist ein beliebter Streaming-Dienst für Musik, der Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Lieblingssongs online zu hören. Aber was passiert, wenn die Daten der Nutzer in die falschen Hände geraten? Leider ist genau das im Oktober 2021 passiert, als ein Hacker die Daten von über 12 Millionen Deezer-Konten gestohlen und im Internet veröffentlicht hat. Das ist Bekannt als Deezer Datenleck. Zu den gestohlenen Daten zählten unter anderem E-Mail-Adressen, Passwörter, Zahlungsinformationen sowie die Musikpräferenzen der Nutzer.

Was bedeutet das für die Menschen, die vom Deezer Datenleck betroffen sind? Welche Schritte können sie gegen Deezer oder den Hacker unternehmen? Und wie können sie sich vor weiteren Datenlecks schützen? Zum Thema Deezer Datenleck Schadensersatz möchten wir diese Fragen beantworten und Ihnen einige konkrete Tipps geben, wie Sie sich rechtlich wehren können.

Bin ich vom Deezer Datenleck betroffen?

Der erste Schritt besteht darin zu überprüfen, ob Ihre Daten vom Deezer Datenleck betroffen sind. Dies können Sie auf unterschiedlichen Wegen tun. So machen sie den Deezer Datenleck Check:

Besuchen Sie die Website https://haveibeenpwned.com und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Dort können Sie prüfen, ob Ihre Adresse in einem bekannten Datenleck enthalten ist. –

Alternativ können Sie auch die Website https://leakcheck.net nutzen.

Dort sehen Sie nicht nur, ob Ihre E-Mail-Adresse, sondern auch Ihre Passwörter oder Zahlungsinformationen geleakt wurden. – Sie können auch direkt Deezer kontaktieren und fragen, ob Ihre Daten betroffen sind. Deezer hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Sie sich wenden können: [email protected]. Sie haben das Recht, gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Deezer zu erhalten.

Deezer Datenleck was tun, wenn man betroffen ist?

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Daten von dem Deezer Datenleck betroffen sind, sollten Sie schnell handeln, um mögliche Schäden zu vermeiden oder zu minimieren. Hier sind einige Schritte, die Sie ergreifen können:

Ändern Sie das Passwort bei Deezer und anderen Diensten, bei denen Sie dasselbe oder ein ähnliches Passwort benutzen. Verwenden Sie für jeden Dienst ein starkes und einzigartiges Passwort.

und anderen Diensten, bei denen Sie dasselbe oder ein ähnliches Passwort benutzen. Verwenden Sie für jeden Dienst ein starkes und einzigartiges Passwort. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kreditkarten- und Bankauszüge auf verdächtige Aktivitäten. Wenn Sie feststellen, dass jemand unberechtigt Geld von Ihrem Konto abgebucht hat, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank oder Ihren Kreditkartenanbieter und lassen Sie die Zahlung stornieren oder rückgängig machen.

Erstellen Sie eine Anzeige bei der Polizei gegen den Hacker. Trotz geringer Erfolgschancen bei der Ermittlung und Bestrafung des Hackers, ist es bedeutend, den Vorfall zu dokumentieren und Ihre Rechte zu vertreten.

gegen den Hacker. Trotz geringer Erfolgschancen bei der Ermittlung und Bestrafung des Hackers, ist es bedeutend, den Vorfall zu dokumentieren und Ihre Rechte zu vertreten. Forderung von Schadensersatz von Deezer.

Deezer hat die Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn Deezer gegen diese Regel verstoßen hat, haben Sie möglicherweise nach Artikel Art. 82 DSGVO – Haftung und Recht auf Schadenersatz Anspruch auf Schadensersatz. Der Schadensersatz kann sowohl materielle als auch immaterielle Schäden umfassen, wie z. Kosten für die Wiederherstellung Ihrer Daten oder Schmerzensgeld für erlittenen Stress oder Verlust Ihrer Privatsphäre.

Kontaktieren Sie einen Anwalt für Datenschutzrecht. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, Ansprüche gegen Deezer oder den Hacker geltend zu machen und Ihnen dabei beratend zur Seite stehen (Deezer Schadensersatz Anspruch prüfen). Zudem kann geprüft werden, ob Deezer Ihnen gegenüber weitere Pflichten hat, wie zum Beispiel eine Entschädigung oder eine kostenlose Mitgliedschaft anzubieten.

Um sich vor weiteren Datenlecks zu schützen, gibt es jedoch keine hundertprozentige Garantie.

Wie viel Schadensersatz stehen einem bei einem Datenleck zu?

Die Frage nach der Entschädigung bei einem Datenleck ist schwierig zu beantworten. Es hängt davon ab, welche Art von Daten betroffen sind, wie schwerwiegend der Eingriff in die Privatsphäre ist und ob ein konkreter Schaden entstanden ist. Im Grunde hat jeder, der durch ein Datenleck seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht, Anspruch auf Schmerzensgeld. Die Höhe des Geldes, das man als Entschädigung für den erlittenen Schmerz erhält, hängt von der individuellen Situation ab und kann zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. Zusätzlich kann man bei einem Datenleck auch einen finanziellen Ausgleich verlangen, wenn man durch den Vorfall einen finanziellen Verlust oder einen Schaden am eigenen Ruf erlitten hat. Allerdings muss der betroffene Schaden in diesem Fall konkret nachgewiesen werden.

Wie kann ich mich vor Datenlecks schützen?

Leider kann es vorkommen, dass Ihre Daten gestohlen oder veröffentlicht werden. Dennoch gibt es Möglichkeiten, um das Risiko zu reduzieren und Sie selbst schützen zu können.

Nutzen Sie einen Passwortmanager, um starke und einzigartige Passwörter für jeden Dienst zu erstellen und zu speichern. So müssen Sie sich keine Passwörter merken oder aufschreiben.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Anmeldung bei einem Dienst neben Ihrem Passwort einen weiteren Faktor benötigen, zum Beispiel einen Code per SMS oder E-Mail, einen Fingerabdruck oder eine Gesichtserkennung.

Geben Sie online keine sensiblen Daten preis und bleiben Sie wachsam. Überlegen Sie, ob es wirklich notwendig ist, Ihre echten Namen, Adressen, Telefonnummern oder andere persönliche Informationen anzugeben.

Vermeiden Sie, persönliche Details wie Ihre Musikpräferenzen öffentlich zu machen, da diese von Hackern oder anderen missbraucht werden könnten.

Das Deezer Datenleck stellt einen ernsthaften Angriff auf die Rechte und Interessen von Millionen von Nutzern dar. Wenn Sie zu den von dem Datenleck betroffenen Nutzern gehören, sollten Sie schnell handeln, um Ihre Daten zu schützen und Ihre Ansprüche geltend zu machen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen hilfreiche Informationen und Tipps gibt, um sich juristisch zu verteidigen. Wenn Sie Fragen haben oder professionelle rechtliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an einen Anwalt für Datenschutzrecht.

