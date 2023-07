Pfandautomaten sind Geräte, die in Supermärkten oder anderen Geschäften stehen und leere Flaschen oder Dosen annehmen, die mit einem Pfand belegt sind. Der Kunde erhält dafür einen Bon, den er an der Kasse einlösen kann. Das Pfandsystem soll die Wiederverwertung von Verpackungen fördern und die Umwelt schützen.

Doch manche Menschen versuchen, das System auszunutzen und mehr Geld zu bekommen, als ihnen zusteht. Sie manipulieren die Flaschen oder Dosen, indem sie zum Beispiel den Barcode mehrfach aufkleben, die Verpackung zerschneiden oder zerdrücken, oder fremde Flaschen oder Dosen aus dem Ausland mitbringen, die kein Pfand haben. Diese Betrugsversuche sind nicht nur unehrlich, sondern auch strafbar.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Was droht, wenn man einen Pfandautomaten betrügt? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Wie ist der Pfandbetrug juristisch zu bewerten?

Der Pfandbetrug ist eine Form des Betrugs nach § 263 des Strafgesetzbuches (StGB). Betrug ist definiert als das Vorspiegeln falscher oder das Entstellen oder Unterdrücken wahrer Tatsachen gegenüber einem anderen, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Der Betrug ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bedroht.

Täuschungshandlung am Pfandautomat

Um einen Betrug zu begehen, muss der Täter eine Täuschungshandlung vornehmen, die bei dem Getäuschten einen Irrtum erregt oder aufrechterhält. Der Getäuschte muss aufgrund des Irrtums eine Vermögensverfügung treffen, die zu einem Vermögensschaden führt. Der Täter muss zudem in der Absicht handeln, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.

Bei dem Pfandbetrug liegt die Täuschungshandlung darin, dass der Täter dem Pfandautomaten eine falsche oder manipulierte Flasche oder Dose vorlegt, die nicht dem tatsächlichen Inhalt entspricht. Der Getäuschte ist der Betreiber des Pfandautomaten oder des Geschäfts, der dem Täter einen Bon ausstellt, den er an der Kasse einlösen kann. Der Irrtum besteht darin, dass der Getäuschte annimmt, dass die Flasche oder Dose echt und pfandpflichtig ist. Die Vermögensverfügung ist die Ausgabe des Bons an den Täter. Der Vermögensschaden ist der Betrag, den der Täter an der Kasse erhält, ohne dass er dafür eine entsprechende Gegenleistung erbracht hat. Die Absicht des Täters ist es, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.

Wie hoch ist das Strafmaß für den Pfandbetrug?

Das Strafmaß für den Pfandbetrug hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Höhe des Schadens, der Anzahl der Taten, der Art und Weise der Manipulation und den persönlichen Umständen des Täters. Grundsätzlich gilt: Je höher der Schaden und je häufiger die Tat begangen wurde, desto schwerer fällt die Strafe aus.

Der Pfandbetrug kann als Einzelfall oder als gewerbsmäßiger Betrug gewertet werden. Ein gewerbsmäßiger Betrug liegt vor, wenn der Täter wiederholt betrügt und sich daraus eine fortlaufende Einnahmequelle verschafft. Der gewerbsmäßige Betrug ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht.

Der Pfandbetrug kann auch als Bandenbetrug angesehen werden, wenn der Täter mit mindestens zwei weiteren Personen zusammenarbeitet und diese eine Bande bilden. Eine Bande ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von Personen zur Begehung von Straftaten. Der Bandenbetrug ist mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bedroht.

Der Pfandbetrug kann zudem als Computerbetrug qualifiziert werden, wenn der Täter eine Datenverarbeitung beeinflusst, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Der Computerbetrug ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bedroht.

Wie kann man sich gegen den Pfandbetrug schützen?

Der Pfandbetrug ist nicht nur für die Betreiber der Pfandautomaten oder der Geschäfte, sondern auch für die ehrlichen Kunden ein Problem. Denn durch den Pfandbetrug entstehen Kosten, die letztlich auf die Preise der Waren umgelegt werden. Zudem wird die Umwelt geschädigt, wenn die falschen oder manipulierten Flaschen oder Dosen nicht ordnungsgemäß recycelt werden können.

Um den Pfandbetrug zu vermeiden oder zu reduzieren, gibt es verschiedene Maßnahmen, die von den Betreibern der Pfandautomaten oder der Geschäfte ergriffen werden können. Zum Beispiel:

– Die Pfandautomaten regelmäßig warten und überprüfen, ob sie richtig funktionieren und keine Manipulationen erkennbar sind.

– Die Pfandautomaten mit moderner Technik ausstatten, die die Flaschen oder Dosen nicht nur anhand des Barcodes, sondern auch anhand der Form, des Materials und des Gewichts identifizieren können.

– Die Pfandautomaten mit Kameras überwachen, die bei verdächtigen Vorgängen Alarm auslösen oder Bilder aufzeichnen.

– Die Bons personalisieren, indem sie zum Beispiel den Namen des Kunden oder einen QR-Code enthalten, der an der Kasse gescannt werden muss.

– Die Bons zeitlich begrenzen, indem sie zum Beispiel nur am selben Tag gültig sind oder eine Uhrzeit angeben, bis zu der sie eingelöst werden müssen.

– Die Bons mit einem Höchstbetrag versehen, der pro Kunde oder pro Tag nicht überschritten werden darf.

– Die Kunden sensibilisieren und informieren, dass der Pfandbetrug eine Straftat ist und welche Folgen er haben kann.

– Die Kunden belohnen, wenn sie den Pfandbetrug melden oder verhindern, zum Beispiel durch einen Rabatt oder eine Prämie.

Fazit

Der Pfandbetrug ist eine Form des Betrugs, die nicht nur unehrlich, sondern auch strafbar ist. Der Täter täuscht dem Pfandautomaten oder dem Geschäft eine falsche oder manipulierte Flasche oder Dose vor, um einen Bon zu erhalten, den er an der Kasse einlösen kann. Der Täter handelt in der Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Der Betrug ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bedroht.

Je nach Schwere und Häufigkeit der Tat kann der Betrug auch als gewerbsmäßiger Betrug, als Bandenbetrug oder als Computerbetrug angesehen werden. Der Pfandbetrug schadet nicht nur den Betreibern der Pfandautomaten oder der Geschäfte, sondern auch den ehrlichen Kunden und der Umwelt. Um den Pfandbetrug zu vermeiden oder zu reduzieren, gibt es verschiedene Maßnahmen, die von den Betreibern der Pfandautomaten oder der Geschäfte ergriffen werden können.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Gaffen am Unfallort: Ist das strafbar?