Rechtstipps fürs Oktoberfest 2022! Was Sie wissen müssen!

Endlich wieder Oktoberfest. O´zapft is! Nach zwei Jahren Corona bedingter Abstinenz kann´s jetzt endlich wieder an die Krüge gehen. Millionen Menschen stürmen nach München um Bier, Brezeln und Weißwürste zu verzehren. Nach einer Woche Oktoberfest im Jahr 2022 kann man eine noch ausgelassenere Stimmung feststellen als sonst. Aber auch auf der Theresienwiese in München gelten Regeln, die einen rechtlichen Hintergrund haben. Dürfen Sie beispielsweise den schönen Maßkrug als Andenken mitnehmen? Das und noch viel mehr erfahren Sie hier!

E-Scooter und Alkohol

Nach mehreren Stunden Oktoberfest will man nur noch nach Hause. Dabei kommt der ein oder andere auf die glorreiche Idee, den Nachhauseweg mit dem E-Scooter anzutreten. Der Elektroroller fällt bestimmt nicht unter die Fahrzeugregeln wie beim Auto werden sich viele denken. Aber stimmt das?

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Rechtstipps fürs Oktoberfest 2022! Was Sie wissen müssen! erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Zunächst einmal handelt es sich bei den E-Scootern um Fahrzeuge i.S.v. §316 StGB. Fahrzeug im Sinne des §316 StGB ist grundsätzlich jedes zur Ortsveränderung bestimmte Fortbewegungsmittel zur Beförderung von Personen oder Gütern.

Durch die neu eingeführte Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen (eKFV) werden aufgrund ihrer Motorisierung auch Elektrokleinstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb als Kraftfahrzeuge im Sinne des §1 Absatz 2 StVG eingestuft. Hierunter fallen also auch die E-Scooter. Von dem Grundsatz, dass die Promillegrenze von 1, 1 Promille für alle Kraftfahrzeugarten gilt, im Falle der E-Scooter abzuweichen, besteht kein Anlass.

Sie unterliegen damit den für Kraftfahrzeuge geltenden Regelungen im Straßenverkehrsrecht, soweit nicht für Elektrokleinstfahrzeuge ausdrücklich abweichende Regelungen geschaffen wurden. Das ist hinsichtlich der Vorschriften zum Alkohol im Straßenverkehr nicht der Fall. Im Übrigen würde auch ein eigener Grenzwert für jede Fahrzeugart zu einer verwirrenden Vielfalt von Werten und Begriffen für die Verkehrsteilnehmer führen, was schon aus praktischen Gründen bedenklich wäre (so schon BGHSt 22, 352, 359).

Somit treten Sie den Nachhauseweg besser zu Fuß oder mit dem Taxi an.

Mit dem Auto nach Hause?

Sollten Sie auf die Idee kommen mit dem Auto nach Hause zu fahren, achten Sie darauf, dass Sie nichts getrunken haben – oder zumindest so wenig, dass Sie noch fahrberechtigt sind. Sonst lauern folgende Strafen: Sie riskieren dabei einen Führerscheinentzug. Weiterhin drohen bis zu sieben Punkten in Flensburg und eine Geldstrafe, die bis zu 3.000 Euro betragen kann.

Bierkrug mit nach Hause gehen lassen

Was gilt, wenn sie den Bierkrug oder das leere Maß Bier mit nach Hause nehmen möchten? Vielleicht als kleines Andenken oder als Mitbringsel für die Liebsten zu Hause. Haben Sie dann auch noch Pfand dafür gezahlt? Dann dürfen Sie diesen doch bestimmt mit nach Hause nehmen – oder?

Die klare Antwort lautet hier: Nein. Sollten Sie die leeren Krüge nicht zurückgeben, begehen Sie einen Diebstahl. Sie müssen Krüge, Becher oder Gläser, die nur an einem Stand verkauft wurde, wieder dorthin zurückbringen. Sollte auf dem ganzen Volksfest einheitliche Behälter verkauft werden, muss man an jedem Stand wieder so viele Krüge oder Gläser abgeben, wie man dort gekauft hat.

Muss ich Tischreservierungen wahrnehmen?

Die Tische auf dem Münchener Oktoberfest sind heiß begehrt. Ergattern Sie sich einen Tisch, können Sie sich zunächst glücklich schätzen. Was gilt aber, wenn Sie aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen die Tischreservierung nicht wahrnehmen müssen? In einem solchen Fall gilt dasselbe wie in Restaurants.

Sollten Sie einen Tisch reservieren und nicht auftauchen, hat der Wirt theoretisch einen Anspruch darauf, dass ihm die entstandenen Kosten ersetzt werden. Dabei können als Beispiel Ausgaben für spezielle Zutaten oder die Tischdekoration angeführt werden. Auf Oktoberfesten wird dies jedoch selten der Fall sein. Man sollte auf Volksfesten jedoch nur dann reservieren, wenn man wirklich hingehen möchte. Alles andere wäre unhöflich und Sie würden riskieren für Schadensersatzansprüche aufkommen zu müssen.

Fazit

Genießen Sie das Oktoberfest in Ihrer Nähe. Trinken Sie was das Zeug hält. Aber achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen, dass niemand auf die Ideen kommt, noch mit dem Auto nach Hause zu fahren. Es gibt genügend Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel, die Sie sicher und rechtmäßig nach Hause bringen!

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad – Entzug des Führerscheins?

Trunkenheitsfahrt: Führerscheinentzug nach unverschuldetem Unfall!