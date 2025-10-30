KI in der Rechtsberatung 2026

Die Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Rechtsberatung spürbar: Von automatisierter Vertragsanalyse bis zur Recherche – KI-Tools beschleunigen Abläufe, senken Kosten und verbessern den Zugang zum Recht. Zugleich steigen die Anforderungen an Datenschutz , Verschwiegenheit , Transparenz und Haftung . Dieser Rechtsnews-Artikel fasst die wichtigsten Punkte über KI in der Rechtsberatung zusammen, die aktuell im Rechtsmarkt diskutiert werden – inkl. Überblick zu berufsrechtlichen Pflichten und zur EU-KI-Verordnung (AI Act) .

Rechtlicher Hintergrund: EU-KI-Verordnung, Berufsrecht & Datenschutz

Die EU-KI-Verordnung (AI Act) ist seit dem 01.08.2024 in Kraft und wird schrittweise anwendbar (u.a. Verbote & KI-Kompetenzpflichten seit 02.02.2025; besondere Vorgaben für sogenannte „General Purpose AI“-Modelle seit 02.08.2025; volle Anwendbarkeit weitgehend ab 02.08.2026). Sie setzt auf einen risikobasierten Ansatz mit abgestuften Pflichten.

Für deutsche Kanzleien bleiben daneben zentrale Pflichten maßgeblich: die anwaltliche Verschwiegenheit (§ 203 StGB , § 43a Abs. 2 BRAO ), Sorgfalt und Eigenverantwortung bei der Mandatsbearbeitung (BRAO/BORA) sowie Datenschutz nach DSGVO/BDSG. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat hierzu einen Leitfaden mit konkreten Handlungshinweisen zum KI-Einsatz veröffentlicht.

Für Verbraucher wichtig: Legal-Tech-Dienste (also auch KI in der Rechtsberatung) sind nach deutscher Rechtsprechung grundsätzlich zulässig, soweit sie sich etwa im Rahmen des Inkasso bewegen; gleichwohl sind Seriosität und Transparenz der Anbieter zu prüfen.