Mietrecht — Was tun, wenn der Vermieter die Mängel nicht beseitigt?

Das Mietrecht ist komplex und schwierig. Dieser Beitrag erklärt Schritt für Schritt, verständlich für Laien, welche Rechte und Pflichten Sie im deutschen Mietrecht haben, wenn der Vermieter Mängel in der Wohnung nicht beseitigt. Ich schildere praxisnahe Handlungsanweisungen, nenne wichtige Stichworte und zeige mögliche Risiken auf. Dieser Text ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Kurzüberblick

1) Welche Pflicht hat der Vermieter?

Der Vermieterpflicht besteht darin, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu überlassen und diesen Zustand während der Mietzeit zu erhalten. Das umfasst Reparaturen an Heizung, Sanitär, Fenstern, Dach sowie die Instandhaltung gemeinschaftlicher Anlagen. Fehlende Erfüllung dieser Pflicht begründet Ansprüche des Mieters.

2) Was gilt juristisch als Mangel?

Ein Mangel liegt vor, wenn die Wohnung den vertraglich vereinbarten Gebrauch einschränkt oder unmöglich macht (z. B. Heizungsausfall im Winter, Schimmel, Wasserschaden). Nicht jeder kosmetische Makel ist ein Mangel mit rechtlichen Folgen — die Beeinträchtigung muss spürbar und relevant sein.

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

3) Wie melde ich den Mangel richtig?

Beachten Sie folgende Schritte: (1) Mangel sofort schriftlich melden (E-Mail/SMS genügen, aber besser per Einschreiben oder E-Mail mit Empfangsbestätigung), (2) Zeitpunkt, Umfang und Fotos dokumentieren (Beweissicherung), (3) Frist zur Beseitigung setzen (z. B. 14 Tage, je nach Dringlichkeit kürzer). Verwenden Sie eine klare Formulierung und fordern Sie eine Rückmeldung.

4) Habe ich ein Recht auf Mietminderung?

Ja — bei Vorliegen eines erheblichen Mangels können Sie die Miete mindern (Mietminderung). Die Minderungsquote richtet sich nach dem Grad der Gebrauchseinschränkung und ist nicht gesetzlich exakt festgelegt; Verhältnismäßige Tabellen und Rechtsprechung helfen zur Orientierung. Wichtig: die Minderung gilt nur solange der Mangel besteht und tritt ab dem Zeitpunkt der Kenntnis des Vermieters bzw. ab Auftreten des Mangels ein.

5) Kann ich die Miete einfach vorübergehend nicht zahlen?

Es ist riskant, die gesamte Miete einzubehalten. Stattdessen ist eine gezielte Mietminderung (reduzierte Zahlung) rechtssicherer. Unrechtmäßiges Nichtzahlen kann eine Abmahnung und schließlich eine fristlose Kündigung nach sich ziehen.

6) Was ist die Ersatzvornahme / Selbstvornahme?

Unter Ersatzvornahme versteht man, dass der Mieter einen Mangel selbst beseitigt oder beseitigen lässt und die Kosten vom Vermieter ersetzt verlangt. Voraussetzungen sind: der Vermieter ist mit der Beseitigung in Verzug (nach einer angemessenen Frist) oder sofortiges Handeln ist zur Abwendung weiteren Schadens geboten. Bewahren Sie alle Rechnungen und informieren Sie den Vermieter vor und nach der Maßnahme.

7) Wie lange muss ich dem Vermieter Zeit zur Beseitigung geben?

Setzen Sie eine Frist, die der Art des Mangels angemessen ist. Bei Heizungsausfall im Winter reichen wenige Tage; bei kleineren Reparaturen können 14–30 Tage angemessen sein. Dokumentieren Sie die Fristsetzung schriftlich.

8) Was ist, wenn der Vermieter gar nicht reagiert?

Wenn keine Reaktion erfolgt, haben Sie folgende Optionen (geordnet nach typischer Vorgehensweise): (1) Mietminderung gemäß dem Ausmaß des Mangels; (2) Ersatzvornahme nach Fristablauf; (3) Schadensersatzansprüche bei zusätzlichem Schaden; (4) Einschaltung des Mietervereins oder eines Rechtsanwalts; (5) in extremen Fällen: fristlose Kündigung, wenn die Gebrauchstauglichkeit dauerhaft aufgehoben ist. Jede Maßnahme erfordert sorgfältige Dokumentation.

9) Kann ich die Reparatur auf Kosten des Vermieters selbst veranlassen?

Ja — unter den oben genannten Voraussetzungen (Ersatzvornahme). Wichtig: informieren Sie den Vermieter vorab (sofern möglich) und holen Sie mehrere Kostenvoranschläge ein. Bewahren Sie Belege auf; nur nachweisbare, angemessene Kosten sind erstattungsfähig.

10) Was ist bei akuter Gefahr (z. B. Wasserrohrbruch, Gasgeruch)?

Bei akuter Gefahr handelt es sich um einen Notfall: Sie dürfen sofort handeln (z. B. Reparatur veranlassen, Notdienst rufen, Wohnung verlassen). Dokumentieren Sie zeitnah und informieren Sie den Vermieter. Notfallkosten sind grundsätzlich erstattungsfähig.

11) Welche Beweise sind hilfreich?

Fotos und Videos (Datum sichtbar)

Zeugen (z. B. Nachbarn)

Schriftverkehr (E-Mails, SMS, Briefe)

Rechnungen, Kostenvoranschläge

Protokolle (z. B. Übergabeprotokolle)

12) Kann der Vermieter mir die Mietminderung verbieten oder rückfordern?

Der Vermieter kann die Minderung bestreiten und ggf. gerichtlich geltend machen, insbesondere wenn er die Minderungsquote für zu hoch hält oder der Mangel nicht ausreichend dokumentiert ist. Erfolgt die Minderung unrechtmäßig, kann er Nachzahlung und Verzugszinsen verlangen oder kündigen.

13) Welche Fristen und Verjährung sind wichtig?

Fristsetzung zur Beseitigung ist praxisrelevant; Ansprüche auf Aufwendungsersatz (Ersatzvornahme) und Schadensersatz können der regelmäßigen Verjährung unterliegen. Prüfen Sie etwaige Verjährungsfristen (in der Regel drei Jahre für zivilrechtliche Ansprüche, abhängig vom Einzelfall).

14) Wann sollte ich einen Anwalt oder den Mieterverein einschalten?

Holen Sie rechtliche Unterstützung, wenn der Vermieter nicht reagiert, hohe Kosten anfallen, der Konflikt eskaliert oder eine Kündigung droht. Mitgliedschaft im Mieterverein bietet oft wirtschaftliche Beratung und Musterschreiben.

Konkrete Handlungsanweisungen

Mangel fotografisch dokumentieren und Zeugen notieren. Schriftliche Mängelanzeige an Vermieter senden (per Einschreiben oder E-Mail + Lesebestätigung). Angemessene Frist zur Behebung setzen (z. B. 14 Tage) und Ankündigung der Rechtsfolgen (Mietminderung/Ersatzvornahme) aufnehmen. Bei Nichthandeln: Mietminderung berechnen und ab dem Zeitpunkt der Mängelanzeige geltend machen. Bei dringendem Handlungsbedarf: Handwerker beauftragen, Rechnungen sammeln und Ersatz verlangen. Bei Streit: Mieterverein oder Anwalt kontaktieren; Dokumentation zur Beweisführung vorbereiten.

Drei Beispiele, wie Gesetze angewandt werden

Beispiel 1 — Heizungsausfall im Winter

Situation: In der Heizperiode funktioniert die Heizung nur noch sporadisch. Sie melden den Mangel sofort (Schriftform) und setzen dem Vermieter eine Frist von 48–72 Stunden wegen Gesundheitsgefährdung.

Rechtliche Folge: Mietminderung in signifikanter Höhe für die Tage ohne ausreichende Heizung; ggf. Ersatzvornahme, wenn keine Reaktion erfolgt; mögliche Schadensersatzansprüche für zusätzliche Heizkosten (z. B. Elektroheizungen).

Beispiel 2 — Schimmel nach Wassereintritt

Situation: Durch eine undichte Regenrinne dringt Wasser in die Wohnung – Schimmel entsteht.

Rechtliche Folge: Sofortige Mängelanzeige, Fristsetzung zur Beseitigung; bei Untätigkeit: Mietminderung und Ersatzvornahme. Zusätzlich: Fotos, ärztliches Attest bei gesundheitlichen Beschwerden, Dokumentation aller Folgekosten.

Beispiel 3 — Waschmaschine im Keller defekt (kein Zugang)

Situation: Der gemeinschaftliche Waschraum ist über Wochen unbenutzbar.

Rechtliche Folge: Minderung anteilig für den eingeschränkten Gebrauch; Hinweis, dass Gemeinschaftseinrichtungen Teil der Mietsache sind und der Vermieter zur Instandhaltung verpflichtet ist.

Gegenargumente, Risiken und wie der Vermieter reagieren kann

Der Vermieter kann argumentieren, der Mangel sei nicht erheblich, selbst verursacht oder bereits angezeigt worden und die Ursache liege beim Mieter. Risiken für Sie sind: zu hohe Mietminderung ohne ausreichende Belege (Nachforderung), unberechtigte Selbstvornahme (keine Kostenerstattung), sowie mögliche fristlose Kündigung bei Mietrückständen. Taktik: sorgfältige Dokumentation, Rücksprache mit Mieterverein oder Anwalt vor größeren Selbstvornahmen.

Mögliche Hindernisse, die zu klären sind

Hindernis Warum problematisch? Was zu klären Beweismittel Empfohlene Maßnahme Vermieter reagiert nicht Kein Fortschritt, Gefahr der Verschlechterung Existiert Empfangsbestätigung der Anzeige? E-Mail, Einschreiben Frist setzen, Mieterverein einschalten Vermieter bestreitet Mangel Streit über Erheblichkeit Wie sehr ist der Gebrauch eingeschränkt? Fotos, Zeugenaussagen Gut dokumentierte Minderung, juristische Prüfung Selbstvornahme unklar Kein Ersatz bei unzureichender Vorbereitung Lag Verzug des Vermieters vor? Fristnachweis, Kostenvoranschläge Vorab informieren, Kostenvoranschlag einholen Hohe Kosten / keine Rückzahlung Finanzielle Belastung für Mieter Welche Kosten sind angemessen? Rechnungen, Marktpreise Kostenvoranschläge, Anwalt einschalten Gesundheitsgefährdung Dringlichkeit, mögliche Schäden Ist sofortiges Handeln nötig? Arztberichte, Fotos Notmaßnahmen, Notdienst rufen

Liste geprüfter Links auf Gesetze (wichtige Paragraphen)

§ 535 BGB — Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__535.html

§ 536 BGB — Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536.html

§ 536a BGB — Schadens- und Aufwendungsersatz: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536a.html

§ 536c BGB — Anzeige von Mängeln: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536c.html

Allgemeines BGB-Verzeichnis: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Weitere praktische Links

Deutscher Mieterbund — Infos zu Mietminderung und Mängeln: https://www.mieterbund.de

Verbraucherzentrale — Wohnungs- und Mietrecht: https://www.verbraucherzentrale.de

Rechtsanwaltssuche (Beispiel): https://www.rechtsanwalt.com/anwaltssuche/?rechtsgebiete=Rechtsgebiet

