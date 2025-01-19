Das Leben in einer Wohngemeinschaft (WG) bietet viele Vorteile: Kostenteilung, soziale Interaktion und Flexibilität. Doch auch rechtliche Fragen sollten nicht außer Acht gelassen werden. Dieser Leitfaden beleuchtet alle relevanten Aspekte, die Sie vor, während und nach dem Einzug in eine Wohngemeinschaft beachten müssen, und gibt konkrete Handlungsempfehlungen.

Wichtige Fragen und rechtliche Grundlagen

1. Was steht im Mietvertrag und welche Arten gibt es?

Der Mietvertrag ist das Fundament jeder Wohngemeinschaft. In der Regel gibt es drei Modelle:

Hauptmieter-Modell: Eine Person unterschreibt den Mietvertrag und trägt die volle Verantwortung gegenüber dem Vermieter.

Eine Person unterschreibt den Mietvertrag und trägt die volle Verantwortung gegenüber dem Vermieter. Untermieter-Modell: Der Hauptmieter vermietet Zimmer an Untermieter. Hier sind schriftliche Vereinbarungen zwingend notwendig.

Der Hauptmieter vermietet Zimmer an Untermieter. Hier sind schriftliche Vereinbarungen zwingend notwendig. Gemeinschaftlicher Mietvertrag: Alle Mitbewohner stehen gleichberechtigt im Mietvertrag. Das bedeutet auch, dass alle gesamtschuldnerisch haften.

Wichtig: Prüfen Sie den Mietvertrag sorgfältig auf Nebenkostenregelungen, Kündigungsfristen und Klauseln zur Untervermietung.

2. Wie funktioniert die Haftung in einer WG?

Die Haftung hängt von der Vertragsform ab. Bei einem gemeinschaftlichen Mietvertrag haften alle Mitbewohner gesamtschuldnerisch. Das bedeutet, dass der Vermieter bei Schäden oder Mietausfällen von jedem Mieter die volle Summe einfordern kann. Intern können Sie jedoch Ausgleichsansprüche geltend machen.

Handlungsempfehlung: Schließen Sie eine schriftliche Vereinbarung untereinander ab, die die Haftungsverteilung regelt.

3. Was muss bei den Nebenkosten beachtet werden?

Nebenkosten wie Strom, Wasser und Internet müssen transparent verteilt werden. Achten Sie darauf, ob die Nebenkosten im Mietvertrag pauschal abgerechnet werden oder nach Verbrauch.

Tipps:

Führen Sie ein Haushaltsbuch oder nutzen Sie Apps zur Kostenaufteilung.

Klären Sie, wer welche Verträge abschließt und wie die Zahlung erfolgt.

4. Welche Rechte und Pflichten haben WG-Bewohner?

Alle Wohngemeinschaft-Bewohner müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Lärm, Sauberkeit und gemeinsame Nutzung von Gemeinschaftsräumen sollten geregelt werden. Erstellen Sie eine WG-Ordnung, um Konflikte zu vermeiden.