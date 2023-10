In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen an Protestaktionen gegen den Klimawandel beteiligt, die teilweise auch zivilen Ungehorsam beinhalten. Eine solche Form des Protests ist das der sogenannte Klimaklebern, bei dem sich Aktivisten mit Klebstoff an öffentlichen Orten oder Objekten festkleben, um auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam zu machen.

Doch ist diese Aktion legal oder handelt es sich dabei um eine Straftat? In diesem Blogbeitrag wollen wir diese Frage aus juristischer Sicht beleuchten und einige Tipps für Betroffene geben.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Klimakleber – Welche Strafen können drohen? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Ist das Festkleben auf Straßen strafbar?

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie die konkrete Situation aussieht, in der das Klimakleben stattfindet. Grundsätzlich gilt, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern und sich friedlich zu versammeln, wie es in Artikel 5 und 8 des Grundgesetzes verankert ist.

Diese Grundrechte sind jedoch nicht schrankenlos, sondern können durch andere Gesetze eingeschränkt werden, wenn dies zum Schutz der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, der Rechte anderer oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist.

Das bedeutet, dass das Klimakleben nicht per se verboten ist, sondern nur dann, wenn es andere Rechtsgüter verletzt oder gefährdet. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Klimakleben den Verkehr behindert, Sachbeschädigung verursacht, den Hausfrieden stört oder eine Nötigung darstellt.

In diesen Fällen können die Klimakleber mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, je nach Schwere der Tat und den Umständen des Einzelfalls.

Welche Risiken gehen Klimakleber ein?

Wenn man sich entscheidet, an einer Klimaklebe-Aktion teilzunehmen, sollte man sich bewusst sein, dass man damit ein Risiko eingeht, strafrechtlich belangt zu werden. Daher ist es ratsam, sich vorher gut zu informieren, welche rechtlichen Folgen das Festkleben auf Straßen haben kann und welche Rechte und Pflichten man als Beschuldigter hat.

Außerdem sollte man darauf achten, keine Gewalt anzuwenden oder zu provozieren und sich kooperativ gegenüber den Behörden zu verhalten.

Wenn man hingegen von einer Klimaklebe-Aktion betroffen ist, zum Beispiel als Eigentümer eines Objekts, an dem sich jemand festgeklebt hat, oder als Verkehrsteilnehmer, der durch die Aktion behindert wird, hat man ebenfalls bestimmte Rechte und Pflichten.

Zum einen kann man von den Klimaklebern verlangen, dass sie ihre Aktion beenden und sich entfernen, wenn sie dadurch einen Schaden verursachen oder eine Gefahr darstellen. Zum anderen kann man auch Schadensersatz oder eine Strafanzeige gegen die Klimakleber stellen, wenn sie sich weigern oder wenn sie bereits einen Schaden angerichtet haben.

Welche Gesetze sind für das Klimakleben relevant?

Um einen Überblick über die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen des Klimaklebens zu bekommen, haben wir hier einige Gesetze aufgelistet, die in diesem Zusammenhang relevant sein können:

– § 240 StGB (Nötigung): Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

– § 242 StGB (Diebstahl): Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

– § 303 StGB (Sachbeschädigung): Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

– § 315b StGB (Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr): Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, Hindernisse bereitet oder Verkehrssignale verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

– § 123 StGB (Hausfriedensbruch): Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ist ein Klimacamp eine Versammlung?

Strafrechtliche Folgen für Klima-Aktivisten nach Hirntod einer Radfahrerin?