Kaum ein Thema ist momentan so präsent wie das der Klima-Aktivisten. Man könnte kurz meinen, dass man träumt, wenn man sich vorstellt, was vor wenigen Tagen in Berlin passiert ist. Der Beitrag stellt Ihnen den Fall dar und beschäftigt sich mit der Frage, ob die Klimaaktivisten dafür strafrechtlich verfolgt werden können bzw. vielleicht sogar bestraft werden müssen? Denn es werden immer mehr Anschuldigungen laut, dass die Bewegung „Letzte Generation“, die gegen den Klimawandel protestiert, eine Mitschuld an dem Fall trage. Hat die Bewegung in Berlin die Rettungskräfte behindert?