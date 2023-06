Informationen zur Grundschuld

Bei der Vergabe eines

Darlehens für Finanzierung eines Hauses verlangen die meisten Banken eine

Grundschuld. Die meisten Kunden stimmen dem zu ohne im Detail zu wissen, worauf

sie sich einlassen. Doch was genau ist mit einer Grundschuld gemeint und wie

kann man diese abtragen oder löschen? Welche Unterschiede gibt es zu einer

Hypothek?

Was ist eine Grundschuld?

Eine Grundschuld stellt

eine Sicherheit dar, die dafür sorgt, dass die Bank das Geld für das Darlehen

zurückerhält und im Zweifelsfall einfordern darf. Sie wird im Grundbuch

eingetragen und belastet das Grundstück. So erhält die Bank das Recht, das Haus

im Fall einer Zahlungsunfähigkeit zu versteigern, um ihr Geld zurück zu

erhalten. In den meisten Fällen muss der Darlehensnehmer zusätzlich mit seinem

übrigen Vermögen haften. Der Vorteil dabei ist, dass die Bank nur über das

sogenannte beschränkte dingliche Recht verfügt, also keine weitere

Verfügungsgewalt über das Grundstück hat.

Man unterscheidet

zwischen der Buch- und der Briefgrundschuld. Erstere wird nur im Grundbuch

eingetragen, während bei letzterer zusätzlich ein Grundschuldbrief ausgestellt

wird. Im Grundbuch kann bei mehreren Banken eine Grundschuld eingetragen

werden, im Fall einer Versteigerung werden dieser in der Reihenfolge ihres

Ranges ausbezahlt. Zusätzlich zur normalen Grundschuld existieren auch eine

Eigentümergrundschuld und eine Gesamtgrundschuld. Bei einer

Eigentümergrundschuld wird ein einzelnes Grundstück belastet und die

Grundschuld auf den Namen des Eigentümers in das Grundbuch eingetragen. Eine

Gesamtgrundschuld besteht hingegen, wenn eine Grundschuld mehrere Grundstücke

belastet. Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit können die Gläubiger entscheiden,

welches Grundstück veräußert werden soll.

Eintragung einer

Grundschuld

Die meisten Banken

verlangen die Bestellung einer Grundschuld und stellen zu diesem Zweck ein

sogenanntes Grundschuldbestellungsformular aus. Erst dann kann von einem Notar

der Antrag auf die Eintragung beim Grundbuchamt gestellt und eine Urkunde

erstellt werden. Die dabei entstehenden Grundbuchkosten sind von der Höhe der

Grundschuld und dem Kaufpreis abhängig und müssen vom Kunden gezahlt werden.

Die Eintragung sollte so schnell wie möglich vorgenommen werden, da die Banken

das Darlehen erst nach deren Abschluss gewähren.

Wie kann man eine Grundschuld löschen?

Wurde das Darlehen für

eine Grundschuld getilgt, bleibt sie dennoch im Grundbuch bestehen. Eine

Löschung ist möglich, jedoch mit zusätzlich Kosten für den Notar und das

Grundbuchamt verbunden. Hinzu kommt, dass im Fall eines Verkaufs der Immobilie

auch der Käufer belastet wird. Auf der anderen Seite bietet die Löschung jedoch

auch eine Sicherheit, insbesondere dann, wenn es sich um eine Briefgrundschuld

handelt. Das liegt darin begründet, dass der Besitzer vollständig für verloren

gegangene Unterlagen aufkommen muss.

Je nach Einzelfall

sollte jedoch auch abgewogen werden, ob eine Erhaltung der Grundschuld nicht

günstiger ist. Das ist etwa der Fall, wenn bei derselben Bank ein erneutes

Darlehen aufgenommen werden soll. Wenn die Immobilie verkauft wird, kann die

Grundschuld vom Käufer durch einen Vermerk im Grundbuch mit übernommen werden.

Dieser kann ein erneutes Darlehen bei der Bank aufnehmen, insofern dieses nicht

die Summe der Grundschuld übersteigt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, die

Grundschuld an eine andere Bank mit besseren Konditionen weiterzureichen.

Egal wie die

Entscheidung letztlich ausfällt, in jedem Fall sollte sich der Darlehensnehmer

von der Bank eine Löschungsbewilligung ausstellen lassen. Das ist der

schriftliche Beweis dafür, dass die Schuld abgetragen wurde und die Grundschuld

nur noch auf dem Papier besteht.

Unterschiede zwischen Hypothek und Grundschuld

Solche Fragen zu einer

eventuellen Löschung ergeben sich bei einer Hypothek nicht. Im Gegensatz zur

Grundschuld, die unabhängig von einer Forderung existieren kann, ist eine

Hypothek an eine Darlehensforderung gebunden. Das Grundstück wird dabei mit der

Darlehenssumme belastet und kann im Fall einer Zahlungsunfähigkeit als

Zahlungsmittel dienen. Die Hypothek ist dabei fest an die Forderung gebunden

und erlischt, nachdem das Darlehen zurückgezahlt wurde. Im Fall einer Insolvenz

liegt die Beweislast bei der Bank. In der heutigen Zeit wird fast nur noch die

Grundschuld angewendet, da sie über die Forderung hinaus erhalten bleibt und

leicht nachgewiesen werden kann.

