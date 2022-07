An Bushaltestellen kann es oft gefährlich werden, da aussteigende Mitfahrer rücksichtslos über die Straße wandern und den Verkehr außer Acht lassen. Jeden Morgen muss es schnell zur Arbeit gehen. Egal, ob verschlafen, müde oder unpünktlich. Die Ausreden häufen sich, wenn man es eilig hat. Wie verhält es sich, wenn ein Linienbus von einer Haltestelle abfährt. Müssen dabei andere Verkehrsteilnehmer warten? Und wer haftet, wenn es dennoch zu einem Unfall kommt? Diese Frage musste das Oberlandesgericht Celle beantworten.

Unfall an der Bushaltestelle

Wie stellte sich der Sachverhalt dar? Im Fall wollte ein Autofahrer an einer Bushaltestelle an einem Bus vorbeifahren. Als das Auto den Bus passieren wollte, fuhr der Bus auf die Fahrbahn, sodass beide Fahrzeuge zusammengestoßen sind. Dadurch entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Autofahrer verlangte vom Busunternehmen, dass der seinerseits entstandene Schaden, ersetzt wird. Der Busfahrer behauptete vor Gericht, dass er links geblinkt hatte, beweisen konnte er dies aber nicht. Der Autofahrer klagte daraufhin.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Haftung an der Bushaltestelle erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Mit Behinderungen muss gerechnet werden

Wie entschied das Oberlandesgericht (OLG) Celle im vorliegenden Fall? Nach Ansicht des Gerichts muss der Halter des PKW den überwiegenden Teil seines Schadens vom Busunternehmen ersetzt bekommen. Zwar müssen laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) andere Fahrzeuge wenn nötig auf der Fahrbahn warten, wenn ein Linienbus von einer Haltestelle abfährt. Durch das Anfahren eines Busses ist eine Behinderung laut den Richtern hinzunehmen. Jedoch muss der Busfahrer rechtzeitig den Blinker setzen und sich vergewissern, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht stark bremsen müssen und möglicherweise gefährdet werden.

Vermutung, dass der Busfahrer die Schuld am Unfall trägt

Bisher war jedoch noch nicht abschließend geklärt, wer in welcher Höhe haftet, wenn dieser Ablauf nicht mehr sicher aufgeklärt werden kann. Es wird grundsätzlich vermutet, dass der einfahrende Busfahrer Schuld an dem Unfall trägt. Die Richter sind der Meinung, dass der Busfahrer aber beweisen müsste, dass er sich richtig verhalten habe, um diese Vermutung zu entkräften. Der Busfahrer konnte diesen Beweis nicht erbringen, weshalb das Busunternehmen den Schaden größtenteils ersetzen muss.

Äußerste Vorsicht gilt auch für Autofahrer an Bushaltestellen

Weiterhin führen die Richter aus, dass man an haltenden Bussen nur vorsichtig vorbeifahren darf. Übersetzt heißt dies, dass man nur mit mäßiger, wenn nicht sogar nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren soll. Ein Sachverständigen ergab, dass der Autofahrer im vorliegenden Fall mit 30 km/h am Bus vorbeigefahren ist. In diesem Fall war er nicht zu schnell. Daher muss der Autofahrer nur wegen der sog. Betriebsgefahr des PKW ein Viertel des Schadens selbst tragen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Zustellungsmängel beim Bußgeldbescheid

Geblitzt wegen schwacher Blase

Abschleppkosten zzg. Standkosten?

Quelle:

OLG Celle, Urteil vom 19.11.2021, Az.: 14 U 96/21