Corona-Prämie für Pflegekräfte

Die Corona-Pandemie hält die Gerichte weiter auf Trapp. Die Krise betrifft so gut wie alle Rechtsgebiete und wirft täglich neue Fragen auf. Während der Pandemie waren die Pflegekräften von Beginn an einer besonderen Belastung ausgesetzt gewesen. Der Gesetzgeber hatte 2020 eine Corona-Prämie eingeführt, um dies auch wertzuschätzen. Viel wurde darüber diskutiert, wie hoch diese sein soll und wer diese erhalten soll. Es erhielt jedoch nicht jeder diese Sonderzahlung. Es gab Fälle, in denen das Pflegepersonal in mehreren Monaten öfters krank gewesen war und dadurch die Sonderzahlung verwehrt wurde. War dies jedoch rechtens? Diese Frage hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden.