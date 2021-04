Eheliche Haftung für das Oder-Konto

In einer Ehe kann es für den gemeinsamen Haushalt sehr sinnvoll sein, ein gemeinschaftliches Konto zu errichten. Die Eheleute haben jeweils freien Zugriff und können ihre Geldgeschäfte erledigen. Dabei haben sie grundsätzlich die Wahl zwischen einem Und-Konto oder einem Oder-Konto. Das Und-Konto sieht vor, dass die Finanzgeschäfte nur zusammen mit dem anderen Kontoinhaber erledigt werden können. Sie können also nur zusammen handeln. Beim Oder-Konto dagegen, kann jeder ohne die Zustimmung oder Unterschrift des Mitberechtigten Geld ausgeben. Der Kontomitinhaber kann daher unabhängig von dem anderen über das Geld verfügen. Wie sieht es also aus, wenn ein Oder-Konto für gemeinsame Unterhaltskosten in einer Ehe errichtet wurde? Gibt es eine Eheliche Haftung für das Oder-Konto, wenn einer von beiden das Konto regelmäßig- ohne Zustimmung des anderen- überzieht? Über einen solchen Fall musste das Landgericht Coburg entscheiden.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *



Mietzahlungen, Leasingraten, Familieneinkäufe

Ein mittlerweile geschiedenes Ehepaar unterhielt ein gemeinsames Konto, als Familienkonto. Über dieses bestritten Sie Mietzahlungen, Leasingraten für das Familienauto, Familieinkäufe sowie die Kosten des Busführerscheins des Ehemannes. Dieses rutschte immer weiter ins Minus. Nach der Trennung der Eheleute kündigte die Bank das Girokonto und verlangte die Begleichung der Schulden. Nachdem beim Ehemann nichts mehr zu holen war, stellte die Bank ihre Forderungen an die Ehefrau. Diese gab an, ihr Ehemann sei maßgeblich für die Schulden verantwortlich und wollte nicht zahlen. Das Gericht entschied gegen sie, denn prinzipiell haften alle Kontoinhaber für ein gemeinschaftliches Konto.

Haftungsausschluss möglich

Ein Haftungsausschluss ist aber dann möglich, wenn ein Kontoinhaber Ausgaben tätigt, von denen der andere zum einen nichts weiß und damit auch nicht zu rechnen braucht. Ansonsten sind die Ausgaben von einer sogenannten mutmaßlichen Einwilligung des Nichthandelnden gedeckt. Dass die Ex-Frau von den getätigten „Familienkosten“ nichts gewusst haben soll konnte dem Gericht weder bewiesen, noch glaubhaft gemacht werden.

Passende telefonische Rechtsberatung zu familienrechtlichen Angelegenheiten finden Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rechtliche Risiken für junge Familien absichern – ein Ratgeber

Darlehensvereinbarungen auch innerhalb der Familie schriftlich

Quellen und Links:

https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Coburg_22-O-46306_Ehegatte-haftet-auch-ohne-eigenes-Verschulden-bei-Ueberziehung-des-Familienkontos.news4673.htm

https://www.sparkasse.de/service/finanzlexikon/oder-konto.html