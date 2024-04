Ruhestand im Ausland: So klappt der Umzug

Der Wunsch, den Ruhestand im Ausland zu verbringen, ist für viele Menschen attraktiv. Doch bevor man diesen Schritt wagt, gibt es zahlreiche rechtliche Fragen zu klären. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte und bietet konkrete Handlungsempfehlungen.

Sie umfassen die Organisation von Vermögenswerten wie Immobilien in Deutschland, die Sicherstellung des Renteneinkommens im Ausland, sowie die Klärung von Versicherungsfragen. Für eine umfassende Beratung sollte man stets die Konsultation eines Fachanwalts in Anspruch nehmen.

Der Ruhestand ist eine Zeit des Lebens, in der viele Menschen ihren langgehegten Traum vom Leben im Ausland verwirklichen möchten. Doch bevor der Traum Wirklichkeit werden kann gilt es zahlreiche rechtliche Fragen zu klären.

Wie lassen sich Vermieterpflichten aus dem Ausland erfüllen?

Als Vermieter einer Immobilie in Deutschland sind Sie auch im Ausland an Ihre Pflichten gebunden. Dazu gehört die Instandhaltung der Immobilie, die Gewährleistung der Mietsicherheit und die Abführung der Steuern. Es empfiehlt sich, einen Hausverwalter zu beauftragen, der sich um die Immobilie kümmert und als Ansprechpartner für Mieter dient.

To do’s

Vollmachten erteilen

Hausverwaltung beauftragen

Alternativ eine vertrauenswürdige Person beauftragen

Online-Plattformen zur Vermietung nutzen (z.B. AirBnB, )

Beispiel für das Delegieren von Vermieterpflichten:

Ein Rentnerpaar möchte seinen Lebensabend in Spanien verbringen. Sie kaufen dort eine Wohnung und vermieten ihre Eigentumswohnung in Deutschland. Um die Vermieterpflichten zu erfüllen, erteilen sie einer Hausverwaltung eine Vollmacht.

Wie stellt man sicher, dass die Wohnung bei Bedarf wieder frei ist?

Um sicherzustellen, dass eine Immobilie bei einer eventuellen Rückkehr nach Deutschland verfügbar ist, sollte man überlegen, die Immobilie an Familienangehörige zu vermieten oder befristete Mietverträge zu nutzen, wobei die rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Mietrechts zu beachten sind.

Um sicherzustellen, dass Ihre Wohnung bei einer Rückkehr nach Deutschland verfügbar ist, sollten Sie einen befristeten Mietvertrag abschließen. Dabei ist zu beachten, dass Befristungen im deutschen Mietrecht strengen Regeln unterliegen und ein berechtigtes Interesse des Vermieters erfordern.

To do’s:

Mietvertrag von einem Anwalt für Mietrecht gestalten lassen

Schließen Sie einen befristeten Mietvertrag ab

Zusätzliche Kündigungsmöglichkeiten prüfen

Passenden Nachmieter suchen

Berechtigtes Interesse bereits vorab in den Mietvertrag integrieren

Wie wird die Rente auch ins Ausland überwiesen?

Die deutsche Rente kann grundsätzlich weltweit überwiesen werden. Wichtig ist, dass Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Umzug bei der Deutschen Rentenversicherung melden und die Überweisung ins Ausland beantragen. Beachten Sie dabei mögliche Doppelbesteuerungsabkommen und klären Sie ab, ob im Zielland Steuern auf Ihre Rente anfallen.

To do’s

Rentenversicherung informieren

Bankverbindung mitteilen (kann ggf. in Deutschland verbleiben, dank online Banking)

Ggf. Wechselkurs beachten!

Private Rentenversicherung (Rürup, Riester) informieren

Was passiert beim Ruhestand im Ausland mit der Krankenversicherung?

Wenn Sie in ein EU-Land oder in ein Land mit einem Sozialversicherungsabkommen ziehen, können Sie in der Regel Ihre gesetzliche Krankenversicherung behalten.

Bei einem Umzug in ein Land ohne Abkommen müssen Sie sich ggf.privat versichern, also außerhalb der EU eine private Krankenversicherung (PKV) abschliessen. Informieren Sie sich frühzeitig bei Ihrer Krankenkasse über die Bedingungen.



EU-Rentner können unter Umständen Leistungen im Wohnland in Anspruch nehmen.

Checken:

Leistungen Ihrer (gesetzlichen) Krankenversicherung prüfen

Ggf. Auslandskrankenversicherung (zusätzlich) abschließen

Vorerkrankungen berücksichtigen!

Beispiel:

Herr Becker zieht nach Thailand und schließt eine internationale Krankenversicherung ab, da die deutsche gesetzliche Krankenversicherung dort keine Leistungen erbringt.

Fazit zum Ruhestand im Ausland

Der Umzug ins Ausland im Alter erfordert sorgfältige Planung und Berücksichtigung rechtlicher Aspekte. Durch die richtige Vorbereitung lassen sich jedoch viele Herausforderungen meistern.

Nützliche Details:

Einreisebestimmungen: Die Einreisebestimmungen für jedes Land sind unterschiedlich. Informieren Sie sich beim Auswärtigen Amt oder der Botschaft des jeweiligen Landes.

Die Einreisebestimmungen für jedes Land sind unterschiedlich. Informieren Sie sich beim Auswärtigen Amt oder der Botschaft des jeweiligen Landes. Aufenthaltserlaubnis: Für einen längerfristigen Aufenthalt in einem anderen Land benötigen Sie eine Aufenthaltserlaubnis. Informieren Sie sich bei der zuständigen Ausländerbehörde.

Für einen längerfristigen Aufenthalt in einem anderen Land benötigen Sie eine Aufenthaltserlaubnis. Informieren Sie sich bei der zuständigen Ausländerbehörde. Krankenversicherung: Informieren Sie sich, ob Ihre Krankenversicherung im Ausland Leistungen übernimmt. Gegebenenfalls müssen Sie eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen.

Informieren Sie sich, ob Ihre Krankenversicherung im Ausland Leistungen übernimmt. Gegebenenfalls müssen Sie eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen. Informieren Sie sich über die Visabestimmungen des Landes, in das Sie umziehen möchten.

des Landes, in das Sie umziehen möchten. Besorgen Sie sich alle notwendigen Dokumente , wie z. B. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und Reisepass.

, wie z. B. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und Reisepass. Kümmern Sie sich um eine Krankenversicherung und eine Unterkunft im Ausland.

und eine Unterkunft im Ausland. Informieren Sie sich über die Lebenshaltungskosten im Ausland.

im Ausland. Lernen Sie einige grundlegende Sprachkenntnisse des Landes, in das Sie umziehen möchten.

Webseiten für Informationen zum Ruhestand im Ausland: