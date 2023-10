Betreuungsrecht - rechtsanwalt.com

Was ist das Betreuungsrecht?

Im Betreuungsrecht werden zunächst Maßnahmen des Schutzes von hilfebedürftigen, volljährigen Personen in den Vordergrund gestellt. Es gilt als Nachfolger der Vormundschaft und der Pflegschaft. Im Gegensatz zu diesen veralteten Konzepten werden Betroffene bei der Betreuung als selbstbestimmte und mündige Menschen angesehen.

Betreuer werden

Für die Betreuung kommen in der Regel 1. Angehörige des Betroffenen, 2. Selbstständige Berufsbetreuer, 3. Mitglieder von Betreuungsvereinen oder 4. Angestellte bei Betreuungsvereinen oder zuständigen Behörden in Frage. Das Gericht beachtet bei der Auswahl einer Person die individuellen Wünsche des Betroffenen. Angehörige mit gewisser Eignung und der Bereitschaft, die Betreuung ehrenamtlich auszuführen, erhalten vor Berufsbetreuern den Vorrang. Im Normalfall wird lediglich eine Person ausgewählt.

Betreut werden

Betreuung kann nur bei hilfebedürftigen, volljährigen Personen erfolgen. Als Voraussetzungen dafür sind in § 1896 Abs. 1 BGB psychische Krankheit oder geistige, seelische oder körperliche Behinderungen festgelegt. Nur wenn ein Betroffener wichtige Aufgaben teilweise oder gar nicht selbst auf sich nehmen kann, wird die Betreuung erforderlich. Es wird getrennt überprüft, ob, in welchem Umfang, mit welchen Auswirkungen und in welcher Dauer ein Betroffener betreut werden muss. Betroffene können die Betreuung verweigern.

Alternativen

Ist die Betreuung nicht notwendig, kann die Unterstützung des Betroffenen auch durch soziale Dienste oder Angehörige erfolgen. Sie können ihm dann bei alltäglichen Aufgaben wie dem Ausfüllen von Anträgen oder im Haushalt helfen. Ein Gericht kann für die Person einen Bevollmächtigten ernennen, der ohne gerichtliche Genehmigung z.B. über Vermögensangelegenheiten entscheiden kann.

Auswirkungen der Betreuung

In folgenden Aufgabenbereichen kann ein Betroffener betreut werden:

t Vermögenssorge

t Gesundheitssorge

t Aufenthaltsbestimmung

t Klärung von Wohnungsfragen

t Vertretung vor Gericht oder Behörden

t Entgegennahme von Post

t Bestimmung des Fernmeldeverkehrs

Betreute bleiben geschäftsfähig, außer das Gericht ordnet einen Einwilligungsvorbehalt an (§ 1903 BGB). Es handelt sich dabei um eine Einschränkung zum Schutze des Betreuten bzw. des Vermögens, die bei bestimmten Entscheidungen die Einwilligung des Betreuers erfordert. Das Eingehen einer Ehe oder Lebenspartnerschaft, die Testierfreiheit und das Wahlrecht werden dadurch nicht eingeschränkt.

Auch bei medizinischen Fragen behalten Betreute zunächst das Recht auf Selbstbestimmung. Sie können also z.B. nicht zu einer Therapie gezwungen werden. Weist ein Arzt bei einem Betreuten eine Einsichtsunfähigkeit nach und liegt keine Patientenverfügung vor, kann der Betreuer über medizinische Angelegenheiten bestimmen. Ein Betreuungsgericht kann Zwangsmaßnahmen wie Fixierung genehmigen. Zwangsmedikation kann jedoch nicht angeordnet werden.

Gerichtliches Verfahren

Die Betreuung eines Menschen kann schriftlich oder mündlich beim zuständigen Betreuungsgericht beantragt werden. Das Gericht stellt mittels eines Sozialberichts und eines ärztlichen Gutachtens bei einer Anhörung des Betroffenen fest, ob und inwiefern eine Betreuung notwendig ist. Ein Betreuer wird dann – professionell oder privat – unter Berücksichtigung der Wünsche des Betroffenen ausgewählt. Zusätzlich kann ein Verfahrenspfleger ausgewählt werden, der auch über genehmigungspflichtige Bereiche im Leben des Betreuten bestimmen kann.

Neben den üblichen Aufgabenbereichen von Betreuern gibt es solche, über die nur mit einer gerichtlichen Genehmigung bestimmt werden darf. Es handelt sich dabei u.a. um Arbeitsverträge, Erbstreitigkeiten, Grundstücksfragen, Hypothekenabschlüsse, Kreditaufnahmen, Wohnungskündigungen, dringende medizinische Behandlungen bzw. Unterbringung und Lebensversicherungsverträge.