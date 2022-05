Ist ein Zelt auf dem Campingplatz eine Unterkunft?

Das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen hatte die Frage zu entscheiden, ob auch ein Zelt eine Unterkunft im Sinne des §22 SGB II darstellt. Der Kläger bezog Arbeitslosengeld II und bekam von einem Campingplatz eine Rechnung von über 1.100 Euro. Diesen Betrag wollte das Jobcenter jedoch nicht bezahlen.

Kläger muss Zeltplatz bezahlen, trotz Arbeitslosengeld II

Im vorliegenden Fall bezog der Kläger während eines Klinikaufenthaltes Arbeitslosengeld II in Höhe des Regelbedarfs. Er mietete nach einer Entlassung von Juni bis September 2019 auf einem Campingplatz einen Zeltplatz an und wohnte in einem von ihm gekauften Zelt. Der Kläger erhielt Rechnungen über insgesamt 1.100 Euro in den Monaten August und September. Daraufhin lehnte das beklagte Jobcenter die Übernahme der Kosten ab. Nach Ansicht des Jobcenters handelt sich aber nicht um Kosten der Unterkunft im Sinne des §22 SGB II, da Zelte keine Unterkunft darstellen.