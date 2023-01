Was droht bei Täuschung in theoretischer Führerscheinprüfung?

Jeder, der in Deutschland den Führerschein machen möchte, muss zwei Prüfungen ablegen. Zum einen die Theorieprüfung und zum anderen die praktische Prüfung. Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muss zuerst aber die Theorieprüfung bestanden werden. Im Beitrag wird ein interessanter Fall behandelt, in dem ein Prüfling in der theoretischen Prüfung eine Täuschungshandlung vornahm.

Theorieprüfung wird einzeln angeordnet

Wie stellte sich der Sachverhalt dar? Im Juli 2019 wurde gegenüber einem Fahrschüler angeordnet, dass er die theoretische Fahrerlaubnisprüfung einzeln absolvieren muss. Der Hintergrund dafür war, dass er bei einer vorherigen Theorieprüfung eine Minikamera in der Knopfleiste seines Hemdes mitführte. Dies tat er, um mittels Funkverbindung die gestellten Prüfungsfragen an Dritte außerhalb des Prüfungsraums zu übersenden. Der Fahrschüler weigerte sich die Einzelprüfung wahrzunehmen, weshalb die zuständige Behörde daraufhin die Erteilung der Fahrerlaubnis ablehnte. Der Fahrschüler richtete sich gegen die Behörde mit einer Klage.