Wie unterscheiden sich Bürgermeister und Oberbürgermeister?

In Deutschland stößt man immer wieder auf die Begriffe Bürgermeister und Oberbürgermeister. Laien sind häufig unsicher, ob es sich hierbei um unterschiedliche Ämter mit grundlegend anderen Aufgaben handelt, oder ob lediglich die Größe der Stadt oder die Verwaltungsebene eine Rolle spielt. Dieser Beitrag beleuchtet die Unterschiede im Kommunalrecht Schritt für Schritt, erklärt die Rechtsgrundlagen, zeigt praktische Beispiele, gibt konkrete Handlungsanweisungen und weist auf mögliche Hindernisse hin, die in rechtlicher und praktischer Hinsicht auftreten können.

Einführung in das deutsche Kommunalrecht

Das deutsche Kommunalrecht ist Landesrecht, d. h. jedes Bundesland regelt in seiner Gemeindeordnung oder Kommunalverfassung, wie eine Stadt oder Gemeinde organisiert ist. Es gibt daher Unterschiede zwischen den Bundesländern, aber Grundprinzipien sind bundesweit gleich: Die kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) garantiert den Gemeinden, ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich zu regeln.

Dazu gehört auch die Organisation der Verwaltung durch Bürgermeister oder Oberbürgermeister.

Wer ist ein Bürgermeister?

Der Bürgermeister ist das gewählte Oberhaupt einer Gemeinde oder Stadt.

Seine Hauptaufgaben liegen in der Leitung der Verwaltung, der Vertretung der Kommune nach auße und der Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderats oder Stadtrats. In kleineren Städten und Gemeinden trägt der Bürgermeister oft noch stärker die persönliche Verantwortung, da weniger Verwaltungsstrukturen vorhanden sind.

Was ist ein Oberbürgermeister?

Der Oberbürgermeister (OB) existiert nur in kreisfreien Städten oder in größeren Städten ab einer bestimmten Einwohnerzahl, meist ab 100.000 Einwohnern (abhängig vom Bundesland). Er trägt die Amtsbezeichnung „Oberbürgermeister“, um die besondere Stellung in einer großen Verwaltung hervorzuheben. Anders als der Bürgermeister in kleinen Städten leitet er nicht nur die Verwaltung, sondern hat oft eine hervorgehobene politische Rolle.

Welche rechtliche Grundlage bestimmt den Unterschied?

Die Unterscheidung findet sich in den Gemeindeordnungen der Länder. Ein Beispiel: In Nordrhein-Westfalen bestimmt die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) , dass das Stadtoberhaupt in kreisfreien Städten die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister führt. In Baden-Württemberg wird dies in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg geregelt.

Welche Aufgaben haben Bürgermeister und Oberbürgermeister?

Beide sind das Hauptorgan der Gemeinde, leiten die Verwaltung, bereiten Beschlüsse des Rates vor und setzen diese um. Unterschiede bestehen vor allem in der Größe und Komplexität der Verwaltung. Der Oberbürgermeister einer Großstadt verwaltet Tausende von Mitarbeitern, hat häufig einen eigenen Stab und tritt in überregionalen Gremien auf. Ein Bürgermeister in einer kleinen Landgemeinde kümmert sich dagegen oft persönlich um Bürgeranliegen.

Wie wird man Bürgermeister oder Oberbürgermeister?

In den meisten Bundesländern werden beide direkt von den Bürgern gewählt. Die Amtszeit beträgt je nach Bundesland zwischen fünf und acht Jahren. Die Wahl heißt entweder Bürgermeisterwahl oder Oberbürgermeisterwahl. Kandidaten müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: deutsche oder EU-Staatsangehörigkeit, Mindestalter (meist 23 Jahre) und Wahlberechtigung.

Welche Unterschiede bestehen in der Amtszeit?

Die Amtszeit unterscheidet sich nicht nach der Amtsbezeichnung, sondern nach den Regelungen des Bundeslandes. Ein Oberbürgermeister in Bayern hat z. B. eine sechsjährige Amtszeit, ebenso wie ein Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde.

Wie hoch ist das Gehalt von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern?

Das Gehalt richtet sich nach der Besoldungsordnung und nach der Größe der Kommune. Ein Bürgermeister in einer Kleinstadt erhält oft ein Gehalt nach Besoldungsgruppe B2 bis B4, während ein Oberbürgermeister in einer Großstadt Besoldungsgruppe B6 bis B11 erreichen kann. Damit ist die finanzielle Differenz erheblich.

Welche Beispiele gibt es für die Anwendung der Gesetze?

Beispiel 1: Eine Gemeinde mit 8.000 Einwohnern in Bayern wählt einen Bürgermeister. Nach der Gemeindeordnung führt er nur den Titel „Bürgermeister“ und ist zugleich Vorsitzender des Gemeinderates. Beispiel 2: Eine kreisfreie Stadt in NRW mit 350.000 Einwohnern wählt ein Stadtoberhaupt. Aufgrund der Einwohnerzahl führt dieses den Titel „Oberbürgermeister“. Beispiel 3: In einer Stadt mit 95.000 Einwohnern in Baden-Württemberg wird der Amtsinhaber Bürgermeister genannt. Überschreitet die Stadt später die Grenze von 100.000 Einwohnern, führt das Amt künftig die Bezeichnung „Oberbürgermeister“.

Welche Handlungsempfehlungen ergeben sich für Bürger?

Wenn Sie politisch aktiv werden wollen, informieren Sie sich über die Kommunalverfassung Ihres Bundeslandes.

Ihres Bundeslandes. Falls Sie mit einer Entscheidung unzufrieden sind, wenden Sie sich zunächst an den Bürgermeister/Oberbürgermeister oder den Stadtrat.

Bei rechtlichen Konflikten können Sie eine Fachanwaltssuche im Kommunalrecht nutzen.

Welche Hindernisse können auftreten?

Viele Bürger haben Angst, dass ihre Anliegen im Rathaus nicht ernst genommen werden oder dass sie den richtigen Ansprechpartner nicht finden. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie sich die Stellung eines Bürgermeisters von der eines Oberbürgermeisters unterscheidet. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Hindernisse und Lösungswege:

Hindernis Mögliche Lösung Unklarheit über Zuständigkeiten Vorher prüfen, ob der Bürgermeister oder der Stadtrat zuständig ist. Unterschiede zwischen Bundesländern In die jeweilige Gemeindeordnung schauen. Angst vor bürokratischem Aufwand Sich rechtzeitig beraten lassen, ggf. durch einen Rechtsanwalt. Missverständnisse bei der Amtsbezeichnung Prüfen, ob es sich um eine kreisfreie Stadt handelt (dann Oberbürgermeister).

Ist der Unterschied wirklich wichtig?

Man könnte argumentieren, dass der Unterschied zwischen Bürgermeister und Oberbürgermeister im Alltag oft überschätzt wird. Für den Bürger bleibt die Funktion dieselbe: Es gibt eine zentrale Person, die die Verwaltung leitet und die Stadt oder Gemeinde nach außen vertritt. Aus rechtlicher Sicht jedoch ist der Unterschied bedeutsam, da er zeigt, ob es sich um eine kreisfreie Großstadt mit besonderen Verwaltungsstrukturen handelt oder um eine kleinere Gemeinde.

Die Amtsbezeichnung wirkt auch politisch, da ein Oberbürgermeister meist ein höheres Ansehen genießt und überregional stärker vernetzt ist.

Gesetzeslinks

Fazit

Der Unterschied zwischen Bürgermeister und Oberbürgermeister liegt nicht in völlig verschiedenen Aufgaben, sondern in der Größe und Stellung der Kommune. Während Bürgermeister kleinere Städte und Gemeinden leiten, ist der Oberbürgermeister das Oberhaupt einer kreisfreien Großstadt. Die rechtlichen Grundlagen finden sich in den Gemeindeordnungen der Länder, die praktische Bedeutung liegt in der Größe, Komplexität und politischen Gewichtung des Amtes.

