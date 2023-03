Ein großer Streik legt am Montag, den 27.03.2023 Deutschland lahm. Viele Arbeitnehmer werden Probleme haben, zur Arbeit zu kommen. Welche Rechte und Pflichten haben sie? Muss ich zur Arbeit, auch wenn mein Zug nicht fahren sollte? All das erfahren Sie hier!

Dass Warnstreiks den Verkehr lahm legen, ist bekannt. Doch am Montag droht vielerorts ein ganz besonderes Verkehrschaos. Der Grund: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich zu einem gemeinsamen Warnstreik zusammengeschlossen, der gleich mehrere Verkehrsmittel betrifft. Was bedeutet das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Streik: Bin ich verpflichtet trotz Streik arbeiten zu gehen? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 8 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Was fährt nicht am Montag?

Die Deutsche Bahn stellt am Montag den Fernverkehr komplett ein. Im Regional- und S-Bahnverkehr fahren laut Bahn “überwiegend” keine Züge. “Auch am Dienstag werden wegen der Streikfolgen noch zahlreiche Züge ausfallen.” Betroffen ist auch der Nahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen in sieben Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Auch Flughäfen und der Schiffsverkehr werden bestreikt. Die Sperrung von Autobahntunneln soll durch Notdienstvereinbarungen vermieden werden, auf den Straßen wird es aber zu außergewöhnlichen Staus kommen.

Dürfen Arbeitnehmer wegen des Streiks einfach zu Hause bleiben?

Natürlich nicht. Nur weil andere streiken, muss man seine Arbeit trotzdem machen. Wer grundsätzlich die Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten, ist gut dran. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten das mit ihrem Chef absprechen. Im direkten Gespräch lassen sich ohnehin oft Lösungen finden, die im Interesse beider Seiten sind. Aber: Wenn der Arbeitgeber auf Präsenz besteht, muss der Arbeitnehmer rechtzeitig selbst überlegen, wie er zum Ziel kommt.

Bin ich verpflichtet, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen?

Ja. Arbeitnehmer müssen alles “Zumutbare” unternehmen – auch wenn das bedeutet, früher loszufahren, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Mehrkosten zu haben. “Notfalls muss der Arbeitnehmer auf eigene Kosten ein Taxi nehmen, auch das ist zumutbar”, sagt Rechtsanwältin Nadine Oberthür der DPA. Eine zweistündige Taxifahrt über die Autobahn dürfte aber in den allermeisten Gehaltsklassen als nicht mehr zumutbar gelten, ebenso wie eine Anreise am Vortag. Gibt es keine zumutbare Möglichkeit, muss notfalls ein Urlaubstag genommen werden.

Welche Alternativen gibt es, trotz Streik zur Arbeit zu kommen?

Mitfahrgelegenheit suchen

Wenn Bus und Bahn ausfallen, sind viele Arbeitnehmer auf das Auto angewiesen. Wer kein eigenes besitzt, hat verschiedene Möglichkeiten. Ganz klassisch – eine Fahrgemeinschaft mit Kolleginnen und Kollegen oder Nachbarn bilden. Wenn das nicht klappt, kann man zum Beispiel versuchen, über die App “blablacar” einen Mitfahrplatz zu ergattern. Die App wird von mehreren Millionen Mitgliedern genutzt, so dass die Chance groß ist, dass die gewünschte Fahrt angeboten wird. Allerdings ist blablacar” kostenpflichtig. Eine kostenlose Alternative ist z.B. Fahrgemeinschaft.de.

Für Carsharing anmelden

Carsharing ist auch heutzutage sehr beliebt. Wer sich heute anmeldet, kann schon am Montag eines der Carsharing-Fahrzeuge nutzen. Deutschlandweit gibt es mittlerweile fast 35.000 Fahrzeuge.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Alle Jahre wieder – Die Lokführer streiken

Quellen:

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/superstreik-montag-was-kann-arbeitnehmer-tun-100.html

https://www.stern.de/wirtschaft/job/streik-bei-bus-und-bahn–muss-ich-trotzdem-zur-arbeit-kommen–33313690.html