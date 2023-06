Gibt es gesetzliche Grundlagen um einen Schüler vom Unterricht auszuschließen?

Der Unterrichtsausschluss ist eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme, die von der Schulleitung verhängt werden kann, wenn ein Schüler eine Gefahr für sich oder andere darstellt oder die Schule in ihrer Erziehungsaufgabe behindert. Die gesetzliche Regelung dazu findet sich in § 59 des Schulgesetzes NRW (SchulG NRW). Danach kann die Schulleitung einen Schüler vom Besuch des Unterrichts ausschließen, wenn er

– eine Straftat begangen hat oder

– sich einer schweren oder wiederholten Verletzung der Schulordnung schuldig gemacht hat oder

– durch sein Verhalten den Schulbetrieb erheblich stört oder gefährdet.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Können Schüler vom Unterricht wegen Gewalttat ausgeschlossen werden? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 32 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Der Unterrichtsausschluss kann befristet oder unbefristet sein. Ein befristeter Unterrichtsausschluss darf drei Monate nicht überschreiten und muss von der Schulleitung mit dem Elternhaus abgesprochen werden. Ein unbefristeter Unterrichtsausschluss führt zur endgültigen Entfernung des Schülers von der Schule und kann nur verhängt werden, wenn eine Fortsetzung des Schulbesuchs eine unzumutbare Belastung für die Lehrkräfte, die anderen Schüler oder die elterliche Fürsorge darstellen würde.

Die Bestimmungen zum Unterrichtsausschluss können je nach Bundesland und Schulform variieren. Daher ist es wichtig, sich mit den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen vertraut zu machen, um Ihre Rechte und Pflichten in vollem Umfang zu verstehen.

Welche Gründe und Folgen gibt es für einen Unterrichtsausschluss?

Die Gründe für einen Unterrichtsausschluss können vielfältig sein und reichen von wiederholtem Fehlverhalten wie Schwänzen, Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften und Mitschülern, Vandalismus oder Mobbing bis hin zu schwereren Vergehen wie Körperverletzung, Drogenmissbrauch, Waffenbesitz oder andere Straftaten.

Ein Unterrichtsausschluss hat sowohl für den betroffenen Schüler als auch für die Schule erhebliche Konsequenzen. Für den Schüler bedeutet ein Unterrichtsausschluss einen Verlust an Lernzeit, sozialen Kontakten und schulischem Anschluss. Er muss zudem mit einem negativen Eintrag in seinem Zeugnis rechnen. Für die Schule bedeutet ein Unterrichtsausschluss einen Eingriff in ihre Erziehungsaufgabe, eine Beeinträchtigung des Schulbetriebs und eine mögliche Eskalation des Konflikts mit dem Schüler und seinen Eltern.

Daher sollte ein Unterrichtsausschluss immer das letzte Mittel sein, das nur angewendet wird, wenn alle anderen pädagogischen Maßnahmen versagt haben. Zudem muss ein Unterrichtsausschluss immer verhältnismäßig sein, d.h. er muss dem Schweregrad des Fehlverhaltens entsprechen und darf nicht willkürlich erfolgen.

Aktuelle Gerichtsurteile zum Unterrichtsausschluss

In den letzten Jahren gab es mehrere Gerichtsurteile zum Thema Unterrichtsausschluss, die sowohl die Rechte der Schüler als auch die Befugnisse der Schulleitung bestätigt haben. Hier sind einige Beispiele:

Verwaltungsgericht Stuttgart:

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat im Jahr 2014 einen fünftägigen Unterrichtsausschluss eines gewalttätigen Grundschülers für rechtmäßig erklärt. Der Siebenjährige hatte einen am Boden liegenden Mitschüler auf den Rücken geschlagen, nachdem er bereits zuvor mehrfach Mitschüler geprügelt hatte.

Das Gericht verwies auf § 90 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg, der einen Ausschluss vom Unterricht bis zu fünf Unterrichtstagen erlaubt, wenn ein Schüler eine schwerwiegende oder wiederholte Verletzung der Schulordnung begeht. Das Gericht sah in dem Schlagen auf den Rücken des Mitschülers kein kindliches Verhalten, sondern ein schweres Fehlverhalten, das auch durch die beim Schüler vorliegende Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nicht relativiert wird.

Zudem wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht verletzt, da dem fünftägigen Unterrichtsausschluss bereits ein zweitätiger Unterrichtsausschluss vorausgegangen war, der jedoch keine Wirkung gezeigt hatte.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg:

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat im Jahr 2019 einen unbefristeten Unterrichtsausschluss eines Schülers für rechtmäßig erklärt, der an seiner Schule einen Brandanschlag verübt hatte. Der damals 16-Jährige hatte in einem Klassenraum eine mit Benzin gefüllte Flasche angezündet und diese gegen eine Wand geworfen. Dabei entstand ein Feuer, das nur durch das schnelle Eingreifen von Lehrkräften gelöscht werden konnte.

Der Schüler wurde wegen versuchter schwerer Brandstiftung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Schulleitung schloss ihn zudem unbefristet vom Unterricht aus. Der Schüler klagte dagegen und argumentierte, dass er unter psychischen Problemen litt und seine Tat bereute. Das Gericht wies die Klage jedoch ab und verwies auf § 62 des Brandenburgischen Schulgesetzes, der einen unbefristeten Unterrichtsausschluss erlaubt, wenn ein Schüler eine Straftat begangen hat, die eine Fortsetzung des Schulbesuchs unzumutbar macht.

Das Gericht sah in dem Brandanschlag eine solche Straftat, die eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit und das Wohl der Schule darstellte. Zudem wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht verletzt, da der Schüler keine Aussicht auf eine erfolgreiche Resozialisierung an der Schule hatte und ihm alternative Bildungsangebote zur Verfügung standen.

Bundesverwaltungsgericht:

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2020 einen befristeten Unterrichtsausschluss eines Schülers für rechtswidrig erklärt, der an seiner Schule einen Mitschüler als „Jude“ beleidigt hatte. Der damals 14-Jährige hatte in einer WhatsApp-Gruppe ein Foto von einem Mitschüler gepostet und ihn als „Jude“ beschimpft. Der Mitschüler fühlte sich dadurch in seiner Ehre verletzt und meldete den Vorfall der Schulleitung. Diese sprach einen dreitägigen Unterrichtsausschluss gegen den 14-Jährigen aus.

Der Schüler klagte dagegen und argumentierte, dass er sich nur einen Spaß erlaubt habe und keine antisemitische Absicht gehabt habe. Das Gericht gab der Klage statt und verwies auf § 53 des Hessischen Schulgesetzes, der einen Ausschluss vom Unterricht bis zu zwei Wochen erlaubt, wenn ein Schüler sich einer schweren oder wiederholten Verletzung der Schulordnung schuldig gemacht hat oder durch sein Verhalten den Schulbetrieb erheblich stört oder gefährdet.

Das Gericht sah in dem Beleidigen des Mitschülers als „Jude“ zwar eine Verletzung der Schulordnung, die auch strafrechtlich relevant sein könnte, aber keine schwere oder wiederholte Verletzung, die einen Unterrichtsausschluss rechtfertigen würde. Zudem wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt, da die Schulleitung keine milderen Mittel wie eine Ermahnung oder einen Tadel erwogen hatte und auch keine pädagogische Begründung für den Unterrichtsausschluss vorlegen konnte.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Darf eine Schule einen muslimischen Schulanfänger ablehnen?

200 Euro Einmalzahlung für Studierende und Fachschüler