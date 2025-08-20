Palantir: Gute Gesetze verhindern Massenüberwachung

Automatisierte Polizeisoftware ist nicht per se gefährlich – entscheidend sind klare, verfassungskonforme Regeln. So verhindern wir Massenüberwachung.

Ob Palantir oder eine andere Analysesoftware: Die Gefahr einer Massenüberwachung entsteht nicht durch die Technik, sondern durch unklare oder zu weite Gesetze. Genau hier setzt die aktuelle verfassungsrechtliche Diskussion an. Das Bundesverfassungsgericht hat Landesregeln zur automatisierten Datenanalyse beanstandet – nicht, weil Software verboten wäre, sondern weil die Eingriffsschwellen und Begrenzungen fehlten.

