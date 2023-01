Neue Verpackungspflicht für die Gastronomie ab 01.01.2023

Das Jahr 2022 geht zu Ende, 2023 steht vor der Tür. Daher stehen auch einige rechtliche Neuerungen an. In Deutschland greift ab dem 01.01.2023 die neue Mehrwegpflicht für. Das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz hat beschlossen, dass Restaurants, Bistros und Cafés ab dem Stichtag ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anbieten müssen. Dabei dürfen die Mehrwegvarianten nicht teurer sein als die Gerichte und Getränke in der Einwegverpackung.