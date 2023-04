Fehlende Gerätesicherheit führt zu Schadensersatz

Aus Gründen der Sparsamkeit und Einfachheit übernehmen die meisten Wohnungs- und Hauseigentümer*innen kleinere Renovierungs- und Reparaturarbeiten selbst. Bei solchen Kleinigkeiten wie dem Auswechseln eines Lichtschalters, dem Wechseln einer Glühbirne oder dem Tapezieren der Wände kann in der Regel nichts passieren. Dies gilt jedoch nur, wenn die verwendeten Geräte einwandfrei funktionieren und den allgemeinen Sicherheitsstandards entsprechen.

Mangelnde Gerätesicherheit führt zu Schadensersatzansprüchen gegen den Hersteller des Gerätes. In der schnelllebigen und komplexen Wirtschaftswelt kommt es aber auch vor, dass Händler ihre Waren über Drittländer importieren. Für Hersteller aus anderen Ländern gelten eben andere Regeln. Klar ist aber auch, dass der Händler nicht jede Verpackung aufreißen und jedes Produkt testen kann, das er kauft. Inwieweit kann also der deutsche Händler für die mangelnde Gerätesicherheit eines importierten Produktes verantwortlich gemacht werden?

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Führt fehlende Gerätesicherheit zu Schadensersatz? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 8 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Phone Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Aus China eingeführte fehlerhafte Maschine

So auch der Kläger im vorliegenden Fall, der in einem Supermarkt eine Tapetenkleistermaschine gekauft hatte. Der Supermarkt ließ diese Maschinen aus China importieren und verkaufte sie in Deutschland unter einer eigenen Marke. Zum Reinigen der Kleisterwanne musste in die Maschine gegriffen werden.

Dort befanden sich jedoch scharfe Blechkanten, an denen sich der Kläger bei der Reinigung tiefe Schnittverletzungen an der Hand zuzog. Wegen der mangelnden Sicherheit der Maschine verlangte er Schadensersatz, den ihm das Amtsgericht Bonn in Höhe von 4.000 € zusprach. Die Berufung der Beklagten wurde vom Landgericht Bonn zurückgewiesen, der Revision wurde stattgegeben.

BGH: Stichprobenartige Überprüfung erforderlich

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil der Vorinstanzen bestätigt. Zur Begründung führte er aus, die Beklagte hafte dem Kläger “wegen Verstoßes gegen § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gerätesicherheitsgesetzes, bei dem es sich um ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB handelt”.

Als Importeur eines Gerätes ist man verpflichtet, dieses vor dem Inverkehrbringen und später stichprobenartig auf die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik zu überprüfen. Die im vorliegenden Fall verwendete Klebemaschine entsprach diesen Regeln nicht, da die Blechkanten nicht entgratet waren. Dadurch entstand eine erhöhte Verletzungsgefahr für den Benutzer. Für diesen Fabrikationsfehler hatte die Beklagte einzustehen.

Produkthaftungsgesetz

Das Gerätesicherheitsgesetz ist jedoch 2004 außer Kraft getreten. Die einschlägigen Vorschriften wurden in das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz übernommen. Hier hatte der Einführer eines Verbraucherprodukts im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 GPSG u.a. Stichproben durchzuführen, um mögliche Gefahren abzuwehren.

Auch diese Vorschrift ist jedoch 2011 außer Kraft getreten. Heute gilt das Produkthaftungsgesetz. Dieses regelt, dass der Hersteller für den Fehler eines Produkts haftet, wenn durch diesen Fehler jemand verletzt wird, § 1 Abs. 1 ProdHaftG. Als Hersteller gilt aber auch derjenige, der seinen Namen oder seine Marke auf dem Produkt anbringt, § 4 Abs. 1 S. 1 ProdHaftG. Damit macht sich auch der Verkäufer schadensersatzpflichtig, der aus Drittländern importierte Ware unter seiner Marke verkauft.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Haftungskürzung bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes?

Verbot der Kundenwerbung bei Medizinprodukten

Quelle:

Pressmitteilung des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2006

Az.: Urt. v. 28. März 2006 VI ZR 46/05

Gesetzessammlung zum Produkthaftungsgesetz