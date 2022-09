Darf man sonntags seinen Rasen mähen?

Die Rasenmäherlärmverordnung regelt, wann Gartenliebhaber und Hobbygärtner ihren Rasen mähen dürfen. Darin steht geschrieben, dass man sonn- und feiertags nicht den Rasen mähen darf. Das gilt zumindest für motorbetriebene Rasenmäher. Handmäher, die ohne Motor laufen und kaum Geräusche verursachen, können jedoch problemlos genutzt werden.

Kann eine Mietminderung geltend gemacht werden?

Das Rasenmäher ist an Sonn- und Feiertagen verboten, weil an diesen Tagen ganztägige Ruhezeiten gelten. Sie können Haushaltsgeräte nutzen, Musik hören oder im Garten arbeiten. Dies aber nur, wenn die Geräusche nicht über die Zimmerlautstärke hinausgehen. In der Regel ist ein Rasenmäher deutlich lauter.

Sollten Sie gegen die Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen verstoßen, können Sie mit Sanktionen von Ihrem Vermieter rechnen. Beschweren sich die Nachbarn beim Vermieter, wenn sie sich durch das Rasen mähen am Sonntag gestört fühlen, muss mit Strafen gerechnet werden. Sollten Sie das Rasen mähen nicht einstellen und fühlen sich die Nachbarn weiterhin gestört, können sie die Miete mindern. Wohnt Ihr Nachbar, der sich über sonntägliches Rasen mähen beschweren möchte, bei einem anderen Vermieter, kann dieser sich an das Ordnungsamt wenden.

Weiterhin gelten für Haus- oder Wohnungseigentümer die gleichen Regeln wie für die Mieter. An Sonn- und Feiertagen ist lautes Rasen mähen tabu. Hält sich man an diese Regeln nicht, muss ebenfalls mit Sanktionen gerechnet werden. Denn auch dann können sich die Nachbarn an das Ordnungsamt wenden.

Es sollte jedoch vor einer Beschwerde beim Vermieter oder beim Ordnungsamt immer ein klärendes Gespräch mit dem Lärmstörenden durchgeführt werden. Damit lässt sich womöglich vermeiden, dass der Konflikt eskaliert und der Hobbygärtner Sanktionen riskiert.