Ist es erlaubt nackt auf dem Balkon oder im Garten zu sein?

Am 21.06.2022 beginnt der kalendarische Sommeranfang. Warme Temperaturen, viel Sonne und wenig Regen. So wünschen sich die meisten den Sommer. Der ein oder andere, der nicht ins Ausland in Urlaub fährt, macht daher gerne auch Urlaub auf Balkonien. Dabei glaubt der ein oder andere, dass er in seinen eigenen vier Wänden oder im eigenen Garten machen kann, was er will. Aber darf ich nackt in meine Garten rumliegen? Oder darf ich kleidungslos mich auf dem eigenen Balkon sonnen? Die Antwort zu den Fragen und ein paar kuriose Urteile finden Sie hier!