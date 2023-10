Der Cum-Ex-Skandal ist einer der größten Steuerbetrugsfälle in der Geschichte Deutschlands. Dabei haben Banken, Händler und Investoren systematisch die Finanzämter um Milliarden von Euro betrogen, indem sie sich die Kapitalertragsteuer auf Aktien mehrfach erstatten ließen, obwohl sie diese nur einmal gezahlt hatten.

Der Skandal wurde 2012 aufgedeckt und seitdem laufen zahlreiche Ermittlungen, Klagen und Prozesse gegen die Beteiligten. In diesem Blogbeitrag wollen wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Cum-Ex-Skandal geben und Ihnen einige Tipps für Ihr weiteres Vorgehen anbieten, falls Sie selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist.

Cum-Ex ist ein lateinischer Begriff, der “ohne Dividende” bedeutet. Er bezeichnet eine Aktientransaktion, die kurz vor oder nach dem Dividendenstichtag stattfindet. Der Dividendenstichtag ist der Tag, an dem festgelegt wird, wer Anspruch auf die Ausschüttung einer Dividende hat. Wenn eine Aktie vor dem Dividendenstichtag verkauft wird, nennt man sie cum-dividende (mit Dividende), wenn sie danach verkauft wird, nennt man sie ex-dividende (ohne Dividende).

Der Käufer einer cum-dividende-Aktie erhält die Dividende, der Verkäufer nicht. Der Verkäufer einer ex-dividende-Aktie erhält keine Dividende, der Käufer schon.

Bei Cum-Ex-Geschäften haben die Beteiligten diese Regelung ausgenutzt, um sich die Kapitalertragsteuer auf die Dividende mehrfach erstatten zu lassen. Die Kapitalertragsteuer ist eine Quellensteuer, die direkt von der Bank an das Finanzamt abgeführt wird, wenn eine Dividende ausgezahlt wird. Der Empfänger der Dividende kann sich diese Steuer aber unter bestimmten Voraussetzungen zurückholen, zum Beispiel wenn er eine Steuerbescheinigung vorlegt oder wenn er im Ausland ansässig ist.

Die Cum-Ex-Tricksereien liefen in der Regel so ab: Ein Investor A kauft kurz vor dem Dividendenstichtag eine cum-dividende-Aktie von einer Bank B und verkauft sie kurz danach als ex-dividende-Aktie an einen anderen Investor C. Die Bank B führt die Kapitalertragsteuer für A an das Finanzamt ab und stellt ihm eine Steuerbescheinigung aus. A kann sich nun die Steuer zurückholen.

C erhält die Dividende von der Bank B und kann sich ebenfalls die Steuer zurückholen, obwohl er sie nie gezahlt hat. Die Bank B verdient an den Provisionen für den Kauf und Verkauf der Aktien. Um das Ganze zu verschleiern, wurden oft mehrere Zwischenhändler eingeschaltet oder Leerverkäufe getätigt, bei denen Aktien verkauft werden, die man gar nicht besitzt.