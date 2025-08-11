Was versteht man unter arglistiger Täuschung?

Im deutschen Recht ist die arglistige Täuschung ein zentraler Begriff, der sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht große Bedeutung hat. Sie spielt insbesondere bei Verträgen, Willenserklärungen und Betrugsdelikten eine Rolle. Wer arglistig täuscht, beeinflusst das Verhalten einer anderen Person vorsätzlich durch falsche Angaben oder das Verschweigen wichtiger Tatsachen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder den anderen zu schädigen. Für Betroffene kann dies gravierende rechtliche und finanzielle Folgen haben – von der Anfechtung eines Vertrages bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen.

Dieser Beitrag ist so aufgebaut, dass auch juristische Laien jeden Schritt nachvollziehen können. Wir gehen Frage für Frage vor, beginnend mit den Grundlagen und steigern uns zu komplexeren Situationen. Dabei bekommst du konkrete Beispiele aus der Praxis, klare Handlungsanweisungen und auch eine kritische Betrachtung aus der Advocatus-Diaboli-Perspektive, um zu verstehen, wie die Gegenseite argumentieren könnte.

Grundlagen und Definition

Was bedeutet „arglistige Täuschung“ im deutschen Recht?

Unter einer arglistigen Täuschung versteht man das vorsätzliche Hervorrufen oder Bestärken eines Irrtums bei einer anderen Person, um diese zu einer Willenserklärung zu veranlassen, die sie sonst nicht abgegeben hätte. Die Definition findet sich nicht wörtlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), sondern ergibt sich aus verschiedenen Vorschriften, insbesondere aus § 123 BGB .

Kernpunkte der Definition:

Täuschung – falsche Behauptung, Verschweigen relevanter Tatsachen oder manipulative Darstellung

– falsche Behauptung, Verschweigen relevanter Tatsachen oder manipulative Darstellung Arglist – Vorsatz, also das bewusste und gewollte Täuschen

– Vorsatz, also das bewusste und gewollte Täuschen Kausalität – der Irrtum muss ursächlich für die Willenserklärung sein

In welchen Rechtsgebieten spielt arglistige Täuschung eine Rolle?

Die arglistige Täuschung wirkt in mehreren Rechtsgebieten:

Zivilrecht – insbesondere im Vertragsrecht (z. B. Anfechtung von Kaufverträgen)

– insbesondere im Vertragsrecht (z. B. Anfechtung von Kaufverträgen) Strafrecht – als Teilaspekt von Betrug gemäß § 263 StGB

– als Teilaspekt von gemäß § 263 StGB Arbeitsrecht – z. B. bei erschlichenem Arbeitsvertrag durch falsche Angaben

– z. B. bei erschlichenem Arbeitsvertrag durch falsche Angaben Mietrecht – bei falschen Angaben im Mietinteressentenbogen

Erste praxisnahe Fragen

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine arglistige Täuschung vorliegt?

Damit ein Gericht eine arglistige Täuschung anerkennt, müssen in der Regel drei Punkte vorliegen:

Täuschungshandlung: Eine objektiv falsche Information oder das bewusste Verschweigen von Tatsachen. Vorsatz (Arglist): Der Täuschende muss wissen, dass seine Aussage falsch ist und in Kauf nehmen, dass der andere dadurch einen Irrtum erleidet. Ursächlichkeit: Die Täuschung muss dazu führen, dass der andere eine bestimmte Handlung oder Erklärung abgibt.

Was ist der Unterschied zwischen arglistiger Täuschung und Irrtum?

Ein Irrtum liegt vor, wenn jemand sich unbewusst irrt – z. B. durch einen Denkfehler oder fehlende Information. Eine arglistige Täuschung liegt dagegen nur vor, wenn der Irrtum gezielt und vorsätzlich hervorgerufen oder ausgenutzt wird.

Welche rechtlichen Folgen hat eine arglistige Täuschung?

Im Zivilrecht ist die wichtigste Folge die Anfechtung der Willenserklärung nach § 123 BGB. Das bedeutet: Der Vertrag wird rückwirkend so behandelt, als wäre er nie zustande gekommen. Im Strafrecht kann sie zu einer Verurteilung wegen Betrugs führen, was Geld- oder Freiheitsstrafe nach sich zieht.

Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1 – Gebrauchtwagenkauf

Ein Verkäufer verschweigt dem Käufer, dass das Auto einen schweren Unfall hatte. Der Käufer hätte das Auto zu diesem Preis nie gekauft, wenn er es gewusst hätte. Hier liegt eine arglistige Täuschung vor, die zur Anfechtung des Kaufvertrags berechtigt.

Beispiel 2 – Mietvertrag

Ein Mieter gibt im Mietinteressentenbogen an, er habe keine Haustiere, obwohl er weiß, dass er zwei große Hunde besitzt. Wird dies später entdeckt, kann der Vermieter den Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Beispiel 3 – Bewerbungsgespräch

Ein Bewerber verschweigt eine laufende strafrechtliche Verurteilung, obwohl diese für die ausgeschriebene Stelle (z. B. im Sicherheitsdienst) relevant ist. Der Arbeitgeber kann den Arbeitsvertrag anfechten.

Erste Handlungsanweisungen für Betroffene

Was tun, wenn man arglistig getäuscht wurde?

Beweise sichern: Schriftliche Kommunikation, Zeugen, Fotos oder andere Dokumente aufbewahren. Schnell handeln: Die Anfechtung muss unverzüglich erfolgen, nachdem die Täuschung entdeckt wurde (§ 124 BGB). Schriftlich anfechten: Immer schriftlich erklären, dass man den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anficht. Juristische Beratung einholen: Kontakt zu einem Fachanwalt für Zivilrecht oder Strafrecht herstellen – Anwaltssuche Zivilrecht.

Vorschau auf Teil 2

In Teil 2 werden wir tiefer auf die gesetzlichen Grundlagen, die Anfechtungsfristen, Sonderfälle im Strafrecht, komplexe Beweislagen und die strategische Prozessführung eingehen.

